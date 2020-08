Ylen aamu tänään: Libanonissa räjähdys - mitä Beirutissa tapahtuu? Katso lähetys tästä

Libanonin pääkaupungissa Beirutissa on tapahtui illalla massiivinen räjähdys, jossa on kuollut jo yli 70 ihmistä ja tuhansia on loukkaantunut. Ylen aamu seuraa koko aamun ajan tilannetta Beirutissa ja päivittää tilannetta muun muassa uutisissa puolen tunnin välein.

7.11 Miltä keskustan tulevaisuus näyttää?

7.41 Viime vuosina lämpimät säät painottuneet loppukesään

7.45 Jälkidigi

8.12 Lahdessa kannustettu nuoria kesätyöyrittäjyyteen

8.18 Hiroshiman atomipommista 75 vuotta – voisivatko tapahtumat toistua?

8.50 Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho

