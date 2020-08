Keskustan kolme johtajaehdokasta Nokialla – esitimme kaikille 5 samaa kysymystä, Saarikko: Keskustan hallitustyön alkuvaikeudet jatkuneet pitkään

Keskusta aloitti valmistautumisen politiikan syksyyn kylpylähotellissa Nokialla, missä puolueen johtohahmot kävivät läpi keskustan tavoitteita syyskuun budjettiriiheen.

Pinnan alla kokouspaikalla kupli puheenjohtajakamppailu, kun istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni on saanut haastajakseen tiede- ja kulttuuriministerinä aloittavan Annika Saarikon, puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkosen sekä suurelle yleisölle tuntemattomamman kandidaatin, yrittäjä Ilkka Tiaisen.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sen sijaan ilmoitti tänään, ettei aio asettua ehdolle.

Nokialla paikalla olleet puheenjohtajaehdokkaat Kulmuni, Saarikko ja Honkonen vastasivat Ylen viiteen kysymykseen.

Saarikon mielestä puolueessa pitäisi nyt lopettaa pitkään jatkunut kipuilu siitä, ollaanko hallituksessa vai ei, Kulmuni painotti velkaantumisen taittamisen tärkeyttä ja Honkonen erottui ehdokkaista selvästi kriittisimmillä EU-vastauksillaan.

Tarkemmin puheenjohtajaehdokkaiden vastaukset näet alta:

Istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni painotti velkaantumisen taittamisen tärkeyttä. Kalle Parkkinen / Lehtikuva

1. Millä aiotte saada keskustan kannatuksen nousuun?

Kulmuni:

Keskustan kannatus on laskenut viimeiset neljä vuotta. Kannatuksen kasvattaminen vaatii ihmisten luottamusta.

Hallituspolitiikka itsessään ei kannatusta tuo. Keskustan pitää tehdä omaa tulevaisuustyötä isänmaata ajatellen ja antaa vastauksia näköalattomuuteen, huoleen pienimmistä eläkkeistä ja pienyrittäjien ahdingosta.

Saarikko:

Minulla on tarjota vain oma itseni ja se osaaminen, mitä puolueen vastuuvuodet ovat minuun kerryttäneet. En ole virheetön enkä täydellinen, mutta lupaan olla oma itseni.

Toivoisin, että kykyni tehdä yhteistyötä, kertoa selkeästi ja perustella vaikeissakin päätöksissä keskustan kannat sekä vahva näkymä positiivisesta tulevaisuudesta vaikeidenkin aikojen keskellä olisivat asioita, jotka veisivät keskustaa eteenpäin.

Honkonen:

Mielestäni keskustan tehtävänä on pelastaa Suomi siitä talouskriisistä ja yhteiskunnallisesta kriisistä, mihin olemme joutuneet. Aion esittää ne keinot, millä Suomi pelastetaan tilanteesta. Uskon, että se nostaa keskustan kannatusta.

2. Miten arvioitte keskustan hallitustaivalta tällä vaalikaudella?

Kulmuni:

Tämä hallitus on selvinnyt yhdestä Suomen historian vaikeimmasta keväästä koronasta johtuen. Hallitus pystyy tervehdyttämään tämän maan taloutta, parantamaan pienimpiä etuuksia, satsaamaan tiestöön ja esimerkiksi lisäämään korkeakoulujen aloituspaikkoja. Näiden asioiden takia keskusta on hallituksessa.

Saarikko:

Keskustalla on selvästi ollut aika pitkään jatkuneita alkuvaikeuksia sen suhteen, onko tämä hallituspohja hyvä ja kuuluuko meidän olla mukana. Keskusta on vastuunkantaja ja mielestäni meidän pitää olla ylpeä siitä, että olemme sillankanrakentajapuolue, joka kykenee yhteistyöhön erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa hallituspohjissa.

Mielestäni on hienoa, että keskusta on näin poikkeuksellisina aikoina ollut mukana kantamassa vastuuta. Perhevapaalta käsin jos arvioin, niin hallitus on suoriutunut koronakriisin hoidosta hyvin.

Honkonen:

Hallitustyötä on leimannut koronakriisi ja mielestäni keskusta ja muu hallitus on selvinnyt siitä hyvin. Seuraava etappi on nostaa Suomi ylös syntyneestä talouskriisistä.

3. Miten kuvailette itseänne johtajana?

Kulmuni:

Päämäärätietoinen, sisukas ja yhteistyökykyinen.

Saarikko:

Yhteistyökykyinen, tulevaisuuteen valoisasti suhtautuva ja avoin.

Honkonen:

Osallistava, jämäkkä ja yhteistyökumppaneihin luottava.

Tiede- ja kulttuuriministerinä aloittavan Annika Saarikon mielestä arpomisen hallituksessa olemisesta on nyt loputtava. Kalle Parkkinen / Lehtikuva

4. Millaista EU-politiikkaa aiotte ajaa?

Kulmuni:

Euroopan unioni on minulle itsestäänselvä asia. EU:n kehityksen kannalta on tärkeää, että EU päättää isoista asioista yhdessä, mutta läheisyysperiaatetta kunnioittaen kansallisvaltiot voivat päättää mahdollisimman monesta asiasta myös itse.

Saarikko:

Suomen EU-linja on ollut pitkälti keskustan linja. Me olemme olleet vastuussa suomalaisesta EU-politiikasta 2000-luvulla pääministeripuolueena kaikkein pisimpään. Siihen linjaan on ollut aina helppo yhtyä.

EU on arvoyhteisö, johon Suomi kuuluu. Suomi on myös maa, jolla on oikeus ajatella omaa kansallista etuaan, kuten muutkin maat tässä yhteisössä ajattelevat. Näin Suomi on myös tehnyt.

Honkonen:

Olen eurooppalaisen yhteistyön kannattaja, mutta Bryssel-kriittinen.

Unionia on viety väärään suuntaan viime aikoina. Tähän täytyy tulla muutos. Muun muassa EU:n talouden elvyttämistä olisi voitu tehdä eri tavoin ja tästä olisi pitänyt käydä laajempi keskustelu EU:n kansalaisten kanssa.

EU:ssa on demokratiavaje, joka pitää korjata.

Varapuheenjohtaja Petri Honkonen puhuu "Bryssel-kriittisyydestä". Kalle Parkkinen / Lehtikuva

5. Mikä on keskeisin asia syksyn budjettiriihessä?

Kulmuni:

Suomen talouden tervehdyttäminen. Meillä ei ole varaa menettyyn vuosikymmeneen. Velkaantuminen pitää pystyä taittamaan. Näyttää pahasti siltä, että otamme velkaa vuoteen 2030 asti. Meidän pitää pystyä vihdoin tekemään niitä työmarkkinatoimia ja uudistuksia, mitä tämä maa on kaivannut.

Saarikko:

Budjettiriihi toteutetaan olosuhteissa, jotka ovat yhä epävarmat. Emme voi kukaan taata, etteikö koronakriisi olisi keskuudessamme vielä tulevinakin kuukausina. Olemme enemmän tai vähemmän poikkeusoloissa yhä edelleen. Meidän pitää siitä huolimatta pystyä tekemään päätöksiä ja varmistaa, että ne kaikki isot ratkaisut, joita on sovittu tehtäväksi, eivät nyt ainakaan enää siirry koronan vuoksi.

Honkonen:

Tarvitsemme uskottavan polun siihen, että Suomen julkinen talous saadaan tasapainoon.

Analyysi: Keskustalaiset pelkäävät repivää puheenjohtajakisaa – ehdokkaan uskottavuus ratkaisee vaalin