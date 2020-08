Uhkaako odottavan äidin lievä korona vauvan terveyttä? "Viruksella on sen verran erityispiirteitä, että asiaa on tärkeä tutkia", sanoo lääkäri

Oys oli aloittamassa aihepiiristä tutkimusta kesällä, mutta sitä siirrettiin syksymmälle. Kuva on otettu sairaalan synnytysosastolta, missä poika Honkakoski syntyi elokuun alussa. Vauva ei liity jutun aiheeseen.

Lasten infektiolääkärin mukaan on syytä kartoittaa, voiko lievä koronatauti vaikuttaa esimerkiksi sikiölle elintärkeään istukkaan.

Suomessa aletaan tutkia, voiko odottavan äidin lieväoireisella tai kokonaan oireettomalla koronavirustartunnalla olla vaikutusta syntyvän vauvan terveyteen.

Tutkimusta lähtee vetämään Oulun yliopistollinen sairaala, joka aikoo näillä näkymin aloittaa työn elokuun aikana. Tutkimukseen mukaan lähtemisestä on käyty alustavia keskusteluja myös Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, mutta päätöksiä ei ole tehty.

Kaikkiaan tutkimukseen on tarkoitus saada osallistumaan useita tuhansia synnyttäjiä sekä vauvoja.

Kysyimme Oulun yliopistollisen sairaalan lasten infektiolääkäriltä, Oulun yliopiston dosentti Terhi Tapiaiselta, mistä tutkimuksessa on kyse.

Miksi tutkimus aloitetaan?

Meillä on toistaiseksi maailmanlaajuisestikin hyvin vähän tietoa siitä, voiko raskaana olevan lieväoireinen tai oireeton koronatartunta vaikuttaa syntyvän lapsen terveyteen.

Enemmistö tähän asti tehdyistä tutkimuksista on keskittynyt sellaisiin koronatartunnan saaneisiin synnyttäjiin, joilla on ollut enemmän oireita tai vakavampi taudinkuva. Niissä tapauksissa koronatartunnan saaneista vastasyntyneistä osalla on kuvattu keuhkoissa lieviä tulehdusmuutoksia. Pääosin vauvat ovat kuitenkin pärjänneet syntymän jälkeen hyvin, mutta pitkäaikaisseurantaa heistäkään ei ole.

Enemmistö ihmisistä sairastaa COVID-19-taudin mahdollisesti tietämättään ja lievänä. Tästä syystä asiasta on tärkeä saada kattavaa väestötason tietoa.

Miten tutkimus toteutetaan?

Suurimmalta osalta raskaana olevista äideistä otetaan esimerkiksi täällä Pohjois-Suomen alueella ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana verikoe, joka tallennetaan biopankki Borealikseen. Kun äiti tulee synnyttämään, hänestä ja vauvasta voidaan ottaa vanhempien suostumuksella uudet verikokeet.

Koronaviruksen vasta-aineita mittaamalla ja näitä näytteitä vertaamalla voimme nähdä, onko äiti todennäköisesti sairastanut koronavirusinfektion raskausaikana.

Kun tämä tieto saadaan kerättyä tuhansilta äideiltä ja vauvoilta, voimme arvioida väestötasolla eroja koronan sairastaneiden ja muiden äitien raskauksien välillä. Saamme esimerkiksi tietää, ovatko koronan sairastaneiden synnyttäjien vauvat kasvaneet kohdussa normaalisti tai onko heidän raskautensa kesto ollut lyhyempi.

Saamme myös tietoa siitä, esiintyykö näillä lapsilla kasvussa tai kehityksessä jotakin ongelmia myöhemmin neuvolaseurannan aikana.

Mitä käytännön hyötyä näistä tiedoista voi olla?

Tutkimuksella saadaan käsitys esimerkiksi siitä, pitäisikö raskaana olevien naisten olla yksi ensisijaisista ryhmistä koronarokotteen saajiksi. Osaamme myös jatkossa antaa raskaana oleville nykyistä parempia ohjeita koronavirukselta suojautumiseen, mikäli siihen on tarvetta.

Voi myös olla, että tutkimus näyttää, ettei oireeton raskaudenaikainen koronainfektio aiheuta vauvalle mitään terveysriskejä. Sekin on raskaana oleville tärkeä ja huojentava tieto.

Tutkimuksen valmistuminen menee todennäköisesti ensi vuoden loppupuolelle, joten nyt käynnissä olevaan epidemiaan nähden tieto tulee luultavasti jälkijunassa. On kuitenkin mahdollista, että uusi koronavirus jää kiertämään pysyvästi, joten tutkimustiedosta on apua tulevaisuudessa.

Pidätkö itse todennäköisenä, että odottavan äidin oireeton koronavirustartunta voi olla terveysriski vauvalle?

Tyypillisesti koronavirukset eivät ole tarttuneet sikiöön kohdussa, mutta tällä uudella viruksella on sen verran erityispiirteitä, että asiaa on tärkeä tutkia.

Uuden koronaviruksen on todettu esimerkiksi aiheuttavan ongelmia verenkiertojärjestelmälle. Istukkahan on hyvin verisuonitettu ja herkkä elin. Jos oireeton tai lieväoireinen infektio vaikuttaisi jollakin tavalla sikiön terveyteen, se voisi mahdollisesti tapahtua istukan kautta. Infektio voisi esimerkiksi aiheuttaa istukkaan tulehduksen tai muuten heikentää sen toimintaa, mikä puolestaan vaikuttaisi sikiön kasvuun tai raskauden kestoon.

Mikäli tutkimukseemme osallistuvilla äideillä on ollut raskausaikana poikkeava istukan toiminta ja siitä on tehty patologin arvio, analysoimme tiedon osana kerättyä informaatiota.

Vielä koronan mahdollisista vaikutuksista istukan toimintaan ei ole olemassa näyttöä, mutta asetelma kiinnostaa minua ja tutkimuksen toista päävetäjää, Oysin synnytysten ja naistentautien erikoislääkäriä ja perinatologia Liisa Laatiota kovasti.

Mitkä virusinfektiot ovat tällä hetkellä sellaisia, joiden tiedetään olevan uhka sikiön terveydelle?

Sikiön terveyteen voivat vaikuttaa esimerkiksi odottavan äidin sytomegalovirus, vesirokko, vihurirokko, herpex simplex -virus, parvovirus ja uusimpana zikavirus.

Esimerkiksi sytomegalovirus voi aiheuttaa sikiölle vakavan tulehduksen ja zikavirus pienipäisyyden, vaikka odottava äiti itse sairastaisi kyseiset taudit vain lievänä.

Vihurirokko- ja vesirokkorokotteet kuuluvat suomalaiseen rokoteohjelmaan, muut virukset eivät, mutta Suomessa ne aiheuttavat vastasyntyneelle ongelmia vain harvoin.

