Beirutin räjähdys sattui lähellä kaupunkia ruuhka-aikaan – Suomen suurlähetystön entinen työntekijä uskoo tuhojen olevan kaupungissa massiiviset

Heinäkuussa tehtävänsä Beirutin Suurlähetystön edustuston päällikön sijaisena päättänyt Anna Savolainen kertoo seuranneensa illan tapahtumia tiiviisti Suomessa.

Beirutin satamassa tapahtui suuri räjähdys tiistai-iltana Suomen aikaa. Ainakin 70 ihmistä kuoli ja tuhansia loukkaantui.

– Onhan se aika järkyttävää, kun on paljon ystäviä, tuttavia ja työkavereita siellä paikan päällä. Koko ilta on mennyt siinä kun olen tsekannut ovatko ihmiset kunnossa, Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan satama-alue, jolla räjähdys tapahtui, sijaitsee reilun kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

– Siinä on vieressä Beirutista pohjoiseen vievä päätie, ja sen toisella puolella alkaa kaupunki, eli siinä on paljon asuinrakennuksia lähellä. Osa on vanhempia ja osa uudempia, kolme- ja neljä kerroksisia rakennuksia ja myös yli 20-kerroksisia, Savolainen kertoo.

Pääkadusta kaupunkiin päin on myös alueita, joilla sijaitsee paljon baareja ja ravintoloita, eikä pitkä matka ole keskustan kauppakaduillekaan.

Savolaisen mukaan räjähdys tapahtui normaalin ruuhka-ajan puitteissa, jolloin liikenne on tiellä melko vilkasta.

– Libanonissa oli koronan takia lockdown viime torstaista maanantaihin, ja nyt sen piti alkaa uudelleen, muistaakseni torstaina. Tässä oli siis muutama päivä väliä ja ihmiset olivat hoitamassa asioita.

Satama-alueella suuri viljavarasto

Räjähdyksessä tuhoutui iso siilo. AFP

Paikan päältä näkemiensä videoiden perusteella Savolainen uskoo tuhojen olevan kaupungissa massiiviset.

– Monella kaverilla asunto on tuhoutunut ja esimerkiksi ikkunat ovat tulleet sisään. Yksi ystävä laittoi viestiä, että jopa silityslaudasta laudan päällikangas oli lähtenyt painealllon vaikutuksesta, Savolainen kertoo.

Savolaisen mukaan erityisen huolestuttavaa on myös se, että satama alueella sijaitsee suuri viljavarasto.

– Aika huomattava määrä, mitä Libanoninissa kulutetaan, tuodaan ulkomailta ja nimenomaan Beirutin sataman kautta. Sillä tulee varmasti olemaan suuret vaikutukset, jos koko satama-alue on tuhoutunut.

Libanonin talousministeri Raoul Nehme kertoi paikallisille tiedotusvälineille tiistai-iltana, että satamassa varastoitua viljaa ei voida enää käyttää. Seitsemän viljavaraston työntekijää oli tiistai-iltana kateissa. Nehme kertoi, että Libanon tulee tuomaan maahan lisää viljaa. Hänen mukaansa maan viljavarastot ovat riittävät siihen asti, kunnes lisää saadaan tuotua.

