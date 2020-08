Pelko koronan toisesta aallosta ei näy päiväkodeissa – lapset ovat palanneet hoitopaikkoihin normaalisti ympäri Suomen

Osa lapsista on ollut koronatilanteen takia pois päivähoidosta jopa puoli vuotta.

Moni lapsi on palannut tällä viikolla päiväkotiin, kun lähes kaikki hoitopaikat ovat auenneet kesätauon jälkeen.

Ylen tekemän haastattelukierroksen perusteella kymmenen suurimman kaupungin päiväkoteihin on palattu aikaisempien syksyjen tapaan. Lapsia ei ole ainakaan merkittävissä määrin jätetty kotiin koronan toisen aallon pelossa.

Esimerkiksi Jyväskylässä ja Kuopiossa noin puolet lapsista oli paikalla heti elokuun ensimmäisellä viikolla. Muissa kaupungeissa luvut ovat samansuuntaisia.

Kuopion varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Tuula Nuotion mukaan luvut kertovat siitä, että lomat on nyt pidetty, ja luottamus varhaiskasvatuksen turvallisuutta kohtaan on kova.

Mutta epävarmuuttakin on ilmassa, sillä osasta kaupungeista kerrotaan, että uusia hoitopaikkahakemuksia on jätetty paljon ehdollisena. Osassa syynä on koronatilanne, mutta moni myös odottaa tietoa joko työ- tai opiskelupaikan järjestymisestä.

Päiväkodeissa kuitenkin odotetaan, että syyskuun alussa lähes kaikki lapset ovat jo hoidossa normaalisti.

Korona sulki ovet vanhemmilta

Osalle lapsista taukoa varhaiskasvatuksesta tulee koronatilanteen vuoksi jopa puoli vuotta.

Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelujohtajan Tarja Ahlqvistin mukaan tämä tarkoittaa, että monien lasten kohdalla päiväkoti aloitetaan ikään kuin alusta.

Perinteisesti vanhemmat ovat olleet pienten lasten mukana tutustumassa päiväkodin arkeen ennen hoidon aloittamista, mutta koronan vuoksi se ei ole ollut mahdollista.

Yleinen käytäntö on ollut, että henkilökunta ottaa lapset vastaan ulko-ovella eikä huoltajille suositella sisätiloihin menoa. Alkukesästä vanhemmat pystyivät olemaan mukana tutustumisessa pelkästään ulkotiloissa. Tämä on voinut osaltaan lykätä hoidon aloittamista.

Käytäntö on yhä voimassa, mutta tutustumiskäyntien osalta Opetushallitus on nyt höllentänyt ohjeistusta. Vanhemmat pääsevät tutustumaan myös sisätiloihin porrastetusti.

Kesähoidolle ennustettu kysyntä ei toteutunut

Kesän aikana päiväkoteja on ollut koronatilanteen vuoksi avoinna normaalia enemmän, ja lapset on pyritty hoitamaan omissa ryhmissään.

Monessa kaupungissa odotettiin, että lapsia olisi kesän aikana hoidossa tavallista enemmän, kun vanhemmat käyttivät lomiaan keväällä.

Esimerkiksi Oulussa ja Turussa näin olikin, mutta suurimmassa osasta kaupunkeja kesä oli päivähoidon osalta hiljainen. Espoossa ja Vantaalla päivähoidossa oli heinäkuussa vain noin kymmenen prosenttia lapsista.

Päiväkodeissa noudatetaan opetusministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hygienia- ja turvallisuusohjeita. Niiden mukaan esimerkiksi käsiä pestään usein, lapsiryhmät toimivat pääsääntöisesti omina ryhminään. Siirtymät ulos ja sisälle porrastetaan, samoin ruokailut.

Päiväkodeissa ollaan tänä syksynä myös poikkeuksellisen tarkkoja lasten hengitystieoireiden suhteen.

Haastattelussa Oulun varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.

