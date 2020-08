Uudella liikennemerkillä kielletään nastarenkailla ajaminen – Helsinki harkitsee kieltoa keskustassa

Kesäkuussa voimaan astunut tieliikennelaki mahdollistaa jatkossa nastarenkailla ajon kieltämisen.

Kiellosta ilmaistaan uudella liikennemerkillä ja kielto koskee läpiajoa määrätyllä katuosuudella. Tonteille ajaminen on edelleen sallittua.

Mallia on otettu Ruotsista, kertoo turvallisuusyksikön johtaja Elina Immonen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

– Liikennemerkillä haluttiin mahdollistaa rajatulla tienpätkällä, kaupunkiolosuhteissa, nastarenkaiden käytön kieltäminen esimerkiksi katupölyyn liittyvistä syistä. Kukin tienpitäjä arvioi tapauskohtaisesti, että missä se on tarpeen.

Nasta-kitka-pohdiskelua vuosikaudet käynyt Helsinki aikoo tarttua tilaisuuteen

Helsinki kerää nyt kaupunkilaisten ehdotuksia (siirryt toiseen palveluun) kohteista, joissa nastakiellolla olisi vaikutusta esimerkiksi ilmanlaadun paranemiseen ja meluhaittojen vähenemiseen.

– Kun meillä ilmasto-olosuhteet ovat sellaiset, ettei talvesta juuri ole tietoa. Ja on mahdollista myös ajaa kitkarenkailla hyvin pitkään nastojen sijaan, sanoo Helsingin liikennejärjestelmäyksikön päälikkö Heikki Hälvä.

Helsingin kaupunki on käynnistänyt selvitystyön siitä, mitkä katuosuudet soveltuisivat nastakieltoon parhaiten. Hälvä ei toistaiseksi halua nimetä yksittäisiä katuja.

– Tietysti nämä katuosuudet löytyvät sieltä, missä on herkkiä kohteita: kouluja ja asumista paljon katuympäristössä, ja missä on myös altistuvia asukkaita huomattava määrä.

Hälvän mukaan selvitystyö valmistuu syksyllä ja asia etenee kaupungin poliittiseen päätöksentekoon loppuvuodesta. Ensivaiheessa valitaan katuosuuksia kokeilukäyttöön.

Kuinka nastakieltoa valvotaan?

– Se onkin hyvä kysymys. Valvonta on aika haasteellista, koska poliisilla on niukat resurssit valvontaan. Luotan, että kaupunkilaiset noudattavat liikennemerkkejä ja -sääntöjä, Helsingin liikennejärjestelmäyksikön päälllikkö Heikki Hälvä toteaa.

Helsingin tavoitteena on lopulta kitkarenkaiden käytön lisääminen siten, että vuonna 2030 niiden osuus olisi kaupungissa 70 prosenttia.

– Nykyisellään luku on 30 prosenttia, Hälvä sanoo.

Tieliikennelaki ei enää myöskään velvoita käyttämään talvirenkaita tiettynä aikana.

Aiemmin talvirenkaiden käyttöpakko oli joulu-helmikuussa, eikä siinä otettu huomioon paikallisia sää- ja keliolosuhteita.

Ajokeli kuitenkin vaihtelee talvesta toiseen ja talviolot voivat olla hyvinkin päinvastaiset Helsingissä ja Rovaniemellä.

Uudella lainmuutoksella haluttiin paremmin huomioon vaihtuvat keliolosuhteet, liikenne- ja viestintäministeriön turvallisuusyksikön johtaja Elina Immonen lisää.

– Jatkossa talvirenkaita on käytettävä marraskuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana. Eli periaatteessa aika piteni hieman, mutta kuitenkin niin, että jos sää tai keli edellyttävät talvirenkaita. Mukana on enemmän harkintaa sen mukaan mikä on kulloinenkin sää.

Missä uusi liikennemerkki ja nastakielto olisivat paikallaan? Voit keskustella aiheesta 6.8. klo 23 saakka.

