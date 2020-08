Oletko sinäkin antanut tänä kesänä lahjan jälkikäteen? – lahjatavaroita myydään paikoin vilkkaammin kuin vuosi sitten

Miltä tuntuisi joutua siirtämään häitä vuodella eteenpäin pandemian takia? Sen tietävät Skotlannissa asuvat Matti Kahola ja Maija Aalto, joiden piti mennä naimisiin heinäkuussa Edinburghissa.

– Kyllä se alkuun ärsytti, kun vihdoin viimein oli saatu häät suunniteltua ja järjestettyä. Mutta kyllä äkkiä ymmärsi, että koronatilanne on vakavampi asia kuin yhdet häät, Kahola sanoo.

Aaltoa ei haittaa vuoden odottaminen, mutta se kyllä, että ensi vuodestakaan ei voi olla täysin varma. Mitä jos ulkoministeriö ei ensi kesänäkään suosittele matkustamista ulkomaille?

– Se harmittaa, jos odottaminen jatkuu pitkälle tulevaisuuteen tai jos joudutaan pitämään todella pienellä porukalla häät, Aalto sanoo.

Toiveissa on sukuhäät. Myös ulkomaisia kavereita on kutsuttu.

Matti Kahola ja Maija Aalto olivat tuliaisostoksilla Tampereen Ratinan kauppakeskuksessa. Marko Melto / Yle

Lahjoja annettu takakäteen

Aalto ja Kahola eivät ole ainoat, joiden juhlat on tänä kesänä siirretty tai peruttu. Pitämättä on jäänyt ylioppilasjuhlia, valmistujaisia, syntymäpäiviä ja muita.

Myös moni lahja on hankittu tänä vuonna jälkikäteen. Muistamisia on viety sitten, kun on taas viimein päästy tapaamaan ihmisiä. Tämä on näkynyt myös lahjatavarakaupoissa.

– Esimerkiksi valmistujaislahjoja ja muitakin on ostettu kesä-heinäkuussa hyvin paljon, sanoo Tampereen Ratinan kauppakeskuksessa sijaitsevan Iittalan myymälän myyjä Sanni Isaksson.

Myyjä Sanni Isaksson esittelee Oiva Toikan lasilintua Iittalan myymälässä Tampereella. Marko Melto / Yle

Lisäksi asiakkaat ovat Isakssonin mukaan tänä aikana ostaneet tavallista enemmän pieniä muistamisia muun muassa ystäville ja perheenjäsenille.

Osa keväällä peruuntuneista juhlista pidetään loppukesästä. Tämän vuoksi esimerkiksi astioita on mennyt kesällä kaupaksi enemmän kuin tavallisesti.

– Juhlien pitäjät ovat täydentäneet lautasia, laseja ja muuta, Isaksson sanoo.

Keramiikan myynti kasvoi

Myös keramiikka- ja sisustustavara-alan yrityksen Pentikin myynnissä on näkynyt, että valmistujaisten siirtymisen vuoksi lahjoja ostetaan tänä vuonna normaalia myöhemmin.

– Heinäkuussa keramiikkamme myynti kasvoi kaksinumeroisin luvuin viime vuoteen verrattuna, sanoo Pentikin toimitusjohtaja Riikka Wulff.

Pentikillä uskotaan, että myynti piristyy entisestään, kun keväältä loppukesälle siirretyt valmistujaiset lähestyvät.

Jo keväällä Pentik myi paljon lahjoja verkkokaupassa. Yritys lanseerasi toukokuun alussa uuden palvelun, jossa asiakas voi tilata lahjan verkkokaupasta valmiiksi paketoituna suoraan saajalle. Palvelu on tilattu satoja kertoja.

Kortit ja lahjapaperit käyvät kaupaksi

Prismoissa juhliin liittyvien tuotteiden myynti on selvästi lisääntynyt. Kodin ja viihteen valikoimajohtaja Ville Vahla S-Ryhmästä sanoo, että kaupaksi ovat käyneet hyvin muun muassa kortit, lahjakääreet, kutsutuotteet ja juhlatarvikkeet.

Keväällä juhlatuotteiden myynti vajosi myös Prismoissa syvään alhoon, kun mitään juhlia ei järjestetty – ei edes lasten synttäreitä.

– Nyt on taas selvästi pidetty juhlia ja valmistellaan tulevia, Vahla sanoo.

Tästä kertoo myös kattamiseen käytettyjen tuotteiden menekin kasvu. Viime aikoina esimerkiksi kuohuviinilasit ovat olleet suosittu ostos.

Nykyään lahjapaketista paljastuu usein myös viihde-elektroniikkaa, jota on myyty Prismoissa hyvin koko kesä.

Sokos-tavarataloissa valmistujaislahjoja meni kaupaksi jo keväällä. Ryhmäpäällikkö Galina Andrejev kertoo, että tällä hetkellä keväältä myöhemmäksi siirtyneet juhlat näkyvät myynnissä myönteisesti.

Andrejevin mukaan suosittuja ovat varsinkin tunnetut kotimaiset merkit.

Kattaukseen on laitettu rahaa

Myös K-Citymarketeissa kattaukseen käytettävät tuotteet ovat myyneet hyvin.

– Esimerkiksi kotimaisia laseja ja maljakoita on nyt kesällä myyty viimevuotista enemmän, sanoo kodin tuotteiden valikoimapäällikkö Marjut Laukkanen.

Myös pussilakanoiden myynti on kasvanut. Niitä hankitaan usein lahjaksi.

Lisäksi onnittelukorttien ja lahjapaketointiin liittyvien tuotteiden myynti on K-Citymarketeissa loppukesän aikana selvästi viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammalla tasolla.

– Elokuulle siirtyneet valmistujaiset ja muut perhejuhlat todennäköisesti jatkavat tätä trendiä, sanoo vapaa-ajan tuotteiden valikoimapäällikkö Mikko Saajakari.