Metsähallitus on saanut lisää rahaa Aulangon historiakohteiden kunnostamiseen

Aulangon kivinen näköalatorni on kiinni toistaiseksi.

Aulangon kivinen näköalatorni on kiinni toistaiseksi. Anne-Maria Niskanen / Yle

Huonokuntoisten rakenteiden korjaaminen on tarpeen myös turvallisuussyistä.

Hämeenlinnassa Aulangon kulttuurihistorialliset kohteet ovat saaneet lisää rahaa valtiolta. 300 000 euron lisärahoituksella on tarkoitus korjata muun muassa Aulangon näkötornin sekä näköalatasanteen rakenteita.

Näköalatasanteen alapuolella on taiteilija Lennart Segerstrålen vuonna 1934 maalama metsästysaiheinen fresko. Metsähallitus on saanut myös freskon konservointisuunnitelman laatimiseen erillisrahoituksen. Suunnitelma tehdään vielä tämän vuoden aikana. Konservointi on osa tasanteen korjausta.

Lisärahoitus on ollut tarpeen, sillä Aulangon ainutlaatuinen kulttuuriperintö oli päässyt huonoon kuntoon. Myös turvallisuussyistä korjauksille on ollut suuri tarve.

– Haasteita kunnostustöille on tuottanut rakenteiden erityislaatuisuus. Korjaussuunnitelmien laatiminen ja korjausten toteutus on vaatinut asiantuntemusta ja vienyt aikaa, kertoo puistonjohtaja Tuula Peltonen Metsähallituksen tiedotteessa.

Näkötornin korjaussuunnittelutyön vuoksi torni joudutaan pitämään toistaiseksi kiinni yleisöltä. Metsähallituksen Luontopalvelut tiedottaa avaamisajankohdasta myöhemmin.

Hämeenlinnan Aulanko on suosittu nähtävyys- ja ulkoilukohde. Aulangon luonnonsuojelualueella vieraili viime vuonna yli 467 000 kävijää.