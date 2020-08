Pirkanmaalla koronatestiä voi joutua odottamaan päiviä – infektiolääkäri: oireisen ihmisen pitäisi päästä testiin vuorokauden kuluessa

Koronatestaus on ruuhkautunut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Testiin pääsyä voi joutua odottelemaan 2–3 päivää.

– Heinäkuun aikana näytteenotolle pyrkijöiden määrä on lisääntynyt koko ajan. Nyt tilanne on akutisoitunut, ja kun samaan aikaan on ollut lomakausi, se on vaikeuttanut kapasiteetin lisäämistä, sanoo Tampereen yliopistollisen sairaalan infektiolääkäri Janne Laine.

Suurin osa Pirkanmaan näytteistä otetaan ja analysoidaan Fimlabissa.

Laineen mukaan asian korjaamiseksi tehdään nyt monella taholla paljon töitä.

– Pakkohan tämä on saada kuntoon nopealla aikataululla. Tämä ei ole mitenkään hyväksyttävä tilanne, että testiin pääsyä joutuu odottamaan.

Kapasiteetti kovilla myös muualla Suomessa

Testauskapasiteetti on viime päivinä ja viikkoina kuormittunut muuallakin Suomessa. Yle uutisoi tiistaina, että pääkaupunkiseudulla avataan uusia näytteenottolinjoja. Myös Jyväskylässä testaaminen on ruuhkautunut.

Infektiolääkäri Laine arvioi, että oireisen ihmisen pitäisi päästä testiin viimeistään vuorokauden kuluessa.

– Siihen pitää tavoite asettaa. Taivoite on pitää epidemia kurissa, ja sen yksi keskeinen osa on aktiivinen testaaminen. Viiveen pitäisi olla mahdollisimman lyhyt, jotta saadaan tartunnan torjunnan kannalta suurin hyöty tästä valtavasta testaamisesta. Toimintamallin teho heikkenee, jos viive kasvaa suureksi, Laine sanoo.

Koronatestiä odottava joutuu olemaan omaehtoisessa karanteenissa. Asiasta aiheutuu hankaluuksia muun muassa työpaikoilla.

– Tämä on meillä sairaalassakin ongelma. Työntekijöillämme ei ole ohituskaistaa testeihin, Laine toteaa.

Tays kertoo Twitterissä, että Fimlab on muun muassa lisännyt näytteenoton iltavuoroja ja muitakin ratkaisuja haetaan.

