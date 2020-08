Ilmiantokanavat tulevat myös suomalaisille työpaikoille – poliisit ottivat jo varaslähdön: ensimmäisen vuoden saldo 211 ilmoitusta

Poliisihallitus otti kaikissa poliisiyksiköissä käyttöön vuoden 2019 alusta eettisen kanavan. Verkossa toimivan sisäisen ilmiantokanavan tarkoituksena on tehostaa valvontaa, ehkäistä laittomuuksia ja väärinkäytöksiä.

Viime vuonna poliisin ilmiantokanavalle tuli 211 ilmoitusta. Tänä vuonna heinäkuun puoliväliin mennessä ilmoituksia on tullut 102 kappaletta.

– Jonkinlaista tarvetta tällaiselle kanavalle tämä varmaan tarkoittaa. Kovin vakavia tapauksia sieltä ei ole meidän tietoon tullut, luonnehtii poliisiylitarkastaja Janne Paavola Poliisihallituksesta.

– Kaikki keinot, joilla voidaan poliisin toimintaa korjata, kehittää ja parantaa ovat tervetulleita, sanoo poliisipäällikkö Risto Lammi Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Aarnion tapaus opetti

Janne Paavolan mukaan poliisihallituksessa pohdittiin jo vuosia sitten talon sisäisen ilmiantokanavan perustamista. Lopullisen sysäyksen asialle antoi Aarnion tapaus.

– Järjestelmän tarkoitus on, että sitä kautta voidaan ilmoittaa poliisin arvojen vastaisesta toiminnasta, jota ei ehkä muuten tulisi ilmoitettua, Paavola sanoo.

Kollega puhui sopimattomia naiskonstaapelin läsnä ollessa. Tää eettinen kanava on muuten aika turha laitos. Poliisihallituksen eettiseen kanavaan tullut ilmoitus

Poliisin ilmiantokanavan kautta tulleista ilmoituksista noin kolmasosa ei aiheuta minkäänlaisia toimenpiteitä. Loput käsitellään joko poliisihallituksessa tai paikallispoliisissa. Suuri osa niistä on henkilöstö- tai virkasuhteisiin liittyviä.

Kymmenisen prosenttia ilmoituksista on selvästi tehty kieli poskessa.

– Sen tyyppisiin ilmoituksiin tätä kanavaa ei ole tarkoitettu, mutta pitää vain hyväksyä, että varsin laajalla variaatiolla sinne saattaa asioita tulla, poliisipäällikkö Risto Lammi toteaa.

Ainakin Porin poliisiasemalla virkamiehillä on virkapuvun taskuissa erivärisiä kyniä. Muuan muassa eilen havaitsin ainakin punaisia ja jopa keltaisia kyniä. En löytänyt ohjeistusta kynien käytöstä ja pyytäisin sellaista, mikäli ei vielä ole tehty. Lisäksi osassa kynistä oli selvästi havaittavissa eri firmojen nimiä. Tehtävällä kansalaisille syntyy välittömästi mielikuva, että onko poliisi sittenkään puolueeton, jos kirjaa tietoja jonkun yrityksen mainoskynällä. Poliisihallituksen eettiseen kanavaan tullut ilmoitus

EU-direktiivi tulee, Suomella reilu vuosi aikaa

Poliisin oma sisäinen ilmiantokanava näyttää mallia siitä, mitä tuleman pitää. Oikeusministeriössä sorvataan parhaillaan lainsäädäntöä (siirryt toiseen palveluun), jolla mahdollistetaan EU:n niin sanotun whistlerblower-direktiivin (siirryt toiseen palveluun) toteutuminen Suomessa. Sen avulla on tarkoitus suojella ilmiantajia, jotka havaitsevat työssään laittomuuksia tai väärinkäytöksiä.

Sysäyksen ilmiantajien suojelulle antoivat muun muassa EU:n korruptiopaljastukset. Komission selvityksessä arvioitiin, että ilmiantajien puutteellisen suojelun seurauksena julkisten hankintojen alalla menetetään vuosittain jopa lähes 10 miljardia euroa.

Suomella on aikaa vuoden 2021 joulukuuhun asti saattaa kansallinen lainsäädäntö direktiivin mukaiseksi.

Direktiivi velvoittaa työnantajaa perustamaan sisäisen ilmiantokanavan. Sen avulla työntekijät voivat nimettömästi ilmoittaa väärinkäytöksistä ja laittomuuksista. Lisäksi tulee perustaa ulkoinen ilmoituskanava, jossa laittomuuksista voi kertoa suoraan viranomaisille.

Lainsäädännöllä varmistetaan etteivät ilmiantajat eli niin sanotut pilliin puhaltajat (whistlerblower) joudu työnantajan kostotoimien kohteeksi.

– Se on koko yhteiskunnan etu, että isommat vahingot voidaan estää mahdollisesti jo ennakolta, sanoo Kuntaliiton lakimies Saija Haapalehto sanoo.

XXX poliisilaitoksen johto tuntuu seonneen. Päällikkö ja apulaispäällikkö määräävät kentän partiomääriä selvittämään miehen, joka ei ole päivääkään ollut kenttähommissa. Kukaan talon kentän tunteva henkilö ei kelvannut hommaan. Poliisihallituksen eettiseen kanavaan tullut ilmoitus

Ilmiantokanavavelvollisuus koskee niin julkista kuin yksityistäkin sektoria. Esimerkiksi yritykset, joissa on yli 50 työntekijää tai kunnat, joissa on yli 10 000 asukasta joutuvat perustamaan sisäisen kanavan väärinkäytöksista ilmoittamiseen.

Kuntaliitossa uudistusta pidetään hyvänä asiana, koska ilmiantokanavat toimivat organisaation kehittämisvälineenä ja edistävät eettisyyttä.

– Ne mahdollistavat sen, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pystytään sisäisesti puuttumaan epäeettiseen toimintaan tai väärinkäytöksiin, Saija Haapalehto sanoo.

Hitaat hämäläiset edelläkävijöinä

Tällä hetkellä ilmiantokanavia on vasta muutamissa Suomen kunnissa. Lähinnä isommissa, kuten Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Turkuun ilmiantokanava perustettiin keväällä ja se aiotaan avata ulkoisesti kaikkien käyttöön syksyllä. Tampereella ilmiantokanava on ollut kaupungin työntekijöiden käytössä yli vuosikymmenen. Vuosittain ilmoituksia tulee puolenkymmentä.

– Ne liittyvät palveluiden tuottamiseen, toimintatapoihin ja prosesseihin. Esimerkiksi ovatko työntekijät tai esimiehet toimineet sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, sanoo tarkastusjohtaja Markus Kiviaho Tampereen kaupungin sisäisestä tarkastuksesta.

Hän pitää työntekijöiden mahdollisuutta antaa palautetta nimettömänä hyvänä asiana.

– Varmaan on niin, että eri organisaatioissa on epäkohtia ja joskus voi olla korkeahko kynnys ilmoittaa omalla nimellä. Jos voi anonyymisti ilmoittaa, kynnys on matalampi, Markus Kiviaho sanoo.

Yksikkömme eräs konstaapeli sekaantuu kaikkien asioihin, niin tutkinnan kuin kentänkin, vaikka asiat eivät hänelle tai hänen vastuualueelleen kuulu. Aiheuttaa pahaa kitkaa.

Yritysmaailmassa jo arkipäivää

Toistaiseksi ilmiantokanavat ovat Suomessa olleet yksityisellä puolella huomattavasti yleisempiä kuin julkisella sektorilla. Käytännössä kaikilla isommilla yrityksillä, jotka tekevät ulkomaankauppaa on jonkinlainen ilmiantokanava työntekijöille.

Esimerkiksi kaikilla pörssiyhtiöillä arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaan pitää olla sisäinen ilmiantokanava. Kun whistlerblower-direktiivi tulee voimaan, laajenee yritysten joukko huomattavasti.

Lakimies Santeri Suominen Elinkeinoelämän keskusliitosta toivoo, että direktiivi huomioisi yritysten erilaiset tilanteet.

– Meille on tärkeää, että yritykset pystyvät räätälöimään ilmiantokanavan itselleen sopivaksi. Lisäksi tärkeää on se, että yrityksen sisäinen kanava on ensisijainen ilmoituskanava.

Suominen sanoo, että ilmiantokanavien avulla yritykset pystyvät vaikuttamaan toimintaansa ja korjaamaan virheitä.

– Ei näitä kanavia turhaan ylläpidetä, kyllä ne nähdään osana riskien hallintaa.

Ilmiantajan suoja mietityttää

Elinkeinoelämän keskusliitto on ollut vähän ihmeissään EU-direktiiviin kirjatusta ilmiantajan suojasta ja sen laajuudesta.

– Ilmiantosuoja koskee paitsi ilmiantajaa, myös hänen läheisiään ja työtovereitaan. Me olemme vähän huolissaan siitä, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. Suojan henkilöllisen soveltamisalan laajuus huolettaa, Santeri Suominen sanoo.

Ajaa näin ollen virka-aikana omia ajoja poliisiautolla, vaikka siitä on erikseen ohjeistettu ja kielletty. Toimintaan ei puutu kukaan, vaikka asiasta on sanottu useita kertoja. Poliisihallituksen eettiseen kanavaan tullut ilmoitus

Monissa organisaatiossa, joissa on jo käytössä ilmiantokanava mietitään nyt, miten suhtautua ensi vuonna voimaan tulevaan whistlerblower-direktiiviin.

– Täytyy nyt katsoa, miten direktiivi tähän ilmiantokanavaan tulee vaikuttamaan, minkälaisia kehittämistoimia tämän johdosta pitää mahdollisesti tehdä, sanoo poliisiylitarkastaja Janne Paavola Poliisihallituksesta.

