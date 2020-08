19-vuotias Minttumaaria Ulvinen jäi ilman kesätöitä ja korjasi satojen litrojen mustikkasasadon – suomalaiset myyvät nyt marjaa enemmän kuin vuosikausiin

19-vuotias Minttumaaria Ulvinen on poiminut mustikoita pienestä pitäen, mutta tänä kesänä hän alkoi laittaa niitä myös myyntiin.

19-vuotias Minttumaaria Ulvinen on poiminut mustikoita pienestä pitäen, mutta tänä kesänä hän alkoi laittaa niitä myös myyntiin. Kare Lehtonen / Yle

Marjat kopsahtelevat ämpärin pohjalle. Lappeenrantalainen Minttumaaria Ulvinen astelee metsässä ja poimii mustikoita tottuneesti käsin.

– Koen sen hiukan nopeampana kuin poimurilla keräämisen, vaikka ei se sitä varmaan ole, hän naurahtaa.

Poimurikin on tosin 19-vuotiaalla Minttumaaria Ulvisella ollut käytössä. Tänä kesänä hän onkin kerännyt mustikkaa äitinsä kanssa yhteensä jo noin 400 litraa. Hän on yksi niistä suomalaisista, jotka ovat nyt intoutuneet marjanpoimintaan, ja vieläpä myymään marjat eteenpäin.

Saimaan ammattiopistossa sähkö- ja automaatioasentajan opintoja suorittava Ulvinen ei löytänyt oman alansa kesätöitä ja päätyi poimimaan mustikoita. Kare Lehtonen / Yle

Ulvisen marjat vaihtavat yleensä nopeasti omistajaansa Facebookin kirpputoriryhmissä – jotkut tekevät jo ennakkotilauksiakin hyväksi havaitulta poimijalta.

– Myymme itse mustikat, niin ei tarvitse välikäsiä. Tulee vain turhaa räpellystä, Ulvinen sanoo.

Ulvinen pyytää 10 litran ämpärillisestä puhdistettua mustikkaa 50 euroa, puhdistamattomasta 30. Aivan helppoa rahaa mustikat eivät kuitenkaan ole, sillä aikaa marjojen keräämiseen, puhdistamiseen ja myymiseen kuluu yhteensä helposti työpäivän verran.

Suurin osa ajasta menee Ulvisen mukaan hyvän marjapaikan etsimiseen.

– Kun löytyy tarpeeksi hyvä paikka, niin sitten se on vain keräämistä. Siihen menee kahdella kerääjällä aikaa noin 30–40 minuuttia. Sitten putsataan marjat kotona.

Vain yksi ämpärillinen jäi ilman ostajaa

Tarkkoja tuottoja Minttumaaria Ulvinen ei ole laskenut, mutta arvioi omien ansioidensa tähän mennessä olevan noin 1 000 euron luokkaa. Rahanjako menee äidin ja tyttären kesken tarpeen mukaan.

– Olen korjannut rahoilla autoa, vanhat autot tarvitsevat remonttia, Ulvinen toteaa.

Kausi toki jatkuu vielä, ja myöhemmin syksyllä olisi tarkoitus kerätä myös sieniä ja puolukkaa.

Yksityishenkilöiden marjakauppa moninkertaistunut

Luonnontuotealan valtakunnallisen toimialajärjestön Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen on seurannut suomalaisten marjastusintoa ilolla.

– Tosi paljon on tullut kommenttia sellaisilta, jotka eivät ole ikinä käyneet marjassa ja nyt aloittaneet. Monet ovat innostuneet siitä sen verran, että on kerätty ensin omiin tarpeisiin ja sitten myös myyntiin.

Yksityishenkilöiden välistä marjakauppaa ei Partasen mukaan ole tilastoitu, mutta hän arvioi sen peräti kymmenkertaistuneen tänä vuonna.

– On arvioitu, että kotitarvepoiminta on yleensä kaksin- tai kolminkertaista verrattuna marjateollisuuden tarvitsemiin määriin. Tänä vuonna se suhde on varmaan vielä hurjempi.

Mustikoita riittää tänä kesänä myytäväksi asti. Sirkka Haverinen/Yle

Ostajia mustikoille tuntuu riittävän, vaikka myyjiäkin näyttäisi olevan vähintään riittävästi. Facebookissa yksityishenkilöiden mustikkatarjoukset ovat levittäytyneet erilaisten yhteisöjen ryhmiin, ja esimerkiksi Tori.fi:stä hakusanalla “mustikkaa” löytyy muutaman päivän ajalta satoja myynti-ilmoituksia.

Minttumaaria Ulvisen ämpäreistä toistaiseksi vain yksi on jäänyt myymättä, mutta hukkaan nekään eivät toki menneet.

– Omat marjat olivat vielä keräämättä, kertoo Ulvinen.

Verotonta tuloa läheltä

Vaikka marjaa on runsaasti tarjolla, marjateollisuuden tilanne on kinkkinen, koska thaimaalaisia marjanpoimijoita on päässyt Suomeen vasta hyvin vähän.

Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen uskoo, että suomalaisten marjastusinto voisi tuoda helpotusta myös alan yrityksille.

– Kyllä toivoisin, että käytäisi vaikka se ämpärillinen myymässä sinne ostopisteillekin, hän sanoo.

Minttumaaria Ulvisen marjaämpäri täyttyy äidin kanssa reilussa puolessa tunnissa. Kare Lehtonen / Yle

Toiminnanjohtaja Birgitta Partanen uskoo, että suomalaisten marjastusinnon taustalla ei ole pelkästään hyvä mustikkasato. Tärkeimpänä seikkana hän pitää marjanpoiminnan suurta medianäkyvyyttä ja uhkaa siitä, että talvella ei marjoja olisikaan.

– Koronatilanteen vuoksi ihmiset ovat myös löytäneet takaisin luontoon ja huomanneet, että tässä äärellä on niin hyvät asiat, ettei niitä tarvitse lähteä etsimään merten takaa, Partanen lisää.

Yksityishenkilölle luonnonmarjat toimivat hyvänä lisätulona, sillä itse poimimansa marjat saa myydä eteenpäin verottomasti.

Riittääkö marjaa enää teollisuudelle?

Vaikka ihmiset myyvät marjoja toisilleen, myös teollisuus on saanut osansa. Lappeenrantalaisen marjanjalostaja Kaskein marjan yrittäjä Pekka Koiviston mukaan suomalaiset ovat tänä kesänä tuoneet yrityksen ostopisteille ennätyksellisen paljon marjaa myyntiin. Tätä ennen trendi on ollut laskeva jo viitisentoista vuotta.

– Tänä vuonna ollaan kyllä ihan tosissaan yllättyneitä ja iloisia siitä, että näin on käynyt, Koivisto sanoo.

Hän kertoo, että roskaisesta marjasta maksetaan tänä vuonna hieman enemmän kuin aiempina vuosina. Sillä on pyritty aktivoimaan kotimaisia poimijoita. Kaskein marja maksaakin roskaisesta mustikasta 2,20 euroa kilolta.

Täysi kymmenen litran ämpärillinen mustikoita painaa noin seitsemän kiloa. Kare Lehtonen / Yle

Tämäkään aktivoituminen ei Koiviston mukaan kuitenkaan riitä kattamaan koko maan tarpeita.

– Tietysti jokainen kilo on eteenpäin. Koko maan tarpeet vaatisivat tällä hetkellä kuitenkin ulkomaalaisia työntekijöitä.

Thaimaalaisten puutetta Kaskein marja on jo hieman pystynyt paikkaamaan esimerkiksi ukrainalaisilla, jotka ovat tulleet Suomeen poimimaan mansikkaa ja vadelmaa. Koiviston tämän hetkisten tietojen mukaan thaimaalaisia olisi tulossa Suomeen ensi viikolla.

– Jos kaikki tuutit haluttaisi täyttää, niin 3–4 miljoonan kilon luokkaa olisi tänä vuonna marjalle tarvetta. Jos miljoonaan kiloon nyt päästään, niin pitää olla tyytyväinen, Koivisto sanoo.

Yksityishenkilöiden välistä marjakauppaa Koivisto ei osaa paheksua.

– Hyvä vaan, että marjat kerätään. Jos yksityishenkilöt myyvät marjat toisilleen, niin sehän on mitä hienointa.

Minttumaaria Ulvinen myy marjansa suoraan asiakkaille. Kare Lehtonen / Yle

Minttumaaria Ulvinen etenee rauhallisesti mustikanvarpujen välissä. Katse etsii aina seuraavaa marjaa ja ämpäri täyttyy tasaista vauhtia.

Myös Ulvinen suosittelee mustikanpoimintaa sellaisille, jotka eivät kesätöitä ole löytäneet.

– Se on ihan pätevää hommaa ja siitä saa kivat rahat. Myös päivän liikunnat tulee samalla.

Mutta liikaa ei ihmisiä tarvitsisi Ulvisen mielestä silti metsään patistaa.

– Enemmänhän minulle sitten on kerättävää täällä metsässä.

Juttua muokattu 6.8. 9.38: Yhdistyksen nimi on Arktiset Aromit ry.

