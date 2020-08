Analyysi: SDP hyökkää kärjessä kohti ensi kevään kuntavaaleja

SDP on ollut kuntavaaleissa suurin puolue viimeksi vuonna 2004, kun Paavo Lipponen johti demareita.

SDP on ollut kuntavaaleissa suurin puolue viimeksi vuonna 2004, kun Paavo Lipponen johti demareita. Yle/Nora Engström

Keskustan ja kokoomuksen kannatus on Ylen tuoreimmassa kyselyssä yhteensä 27,8 prosenttia.

Keskustan kannatus on pohjalukemissa, mutta keskustan kannattajien virta ei näytä nyt valuvan ainakaan kokoomuksen suuntaan.

Keskustan ja kokoomuksen yhteiseen alavireeseen ei ole vaikuttanut edes se, että kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen kokoomus jäi oppositioon ja keskusta jatkoi hallituksessa.

Sipilä-ilmiön huippuaikoina, puoli vuotta ennen kevään 2015 eduskuntavaaleja pelkästään keskustan kannatus hipoi 27 prosentin rajaa ja kokoomus keräsi silloinkin noin 17 prosentin kannatuksen.

Kannatuskisan voittajia ovat viime vuosina olleet SDP, perussuomalaiset ja vihreät. Kokoomusta on nakertanut myös uusi yrittäjä, lähinnä kokoomuksesta irronnut Harry Harkimon nyt-liike.

Yrittäjien mielialat kertovat muutoksesta

Keskusta ja kokoomus ovat vuosikymmenien ajan taistelleet samoista äänestäjäryhmistä. Taistelu esimerkiksi yrittäjien äänistä on ollut kiivasta.

Yrittäjätaustaisen Juha Sipilän (kesk.) kausi keskustan johdossa (2012–19) on tuorein esimerkki keskustan ja kokoomuksen tiukasta reviiritaistelusta yrittäjäkentällä.

Myös Matti Vanhasen (kesk.) vuodet keskustan johdossa (2003–10) olivat yrittäjien juhlaa, kun sekä keskusta että kokoomus kosivat kilpaa heidän tukeaan.

Taloustutkimuksen Ylelle tekemän puoluekannatuskyselyn tausta-aineisto paljastaa, että kokoomus on onnistunut vain hieman lisäämään kannatustaan yrittäjien joukossa, kun keskustan suosio on rapissut.

Heinäkuun mittauksessa yrittäjistä noin 27 prosenttia tukee kokoomusta ja lähes 24 prosenttia keskustaa.

Sipilä-ilmiön huippuaikoina yrittäjistä lähes 44 prosenttia kertoi äänestävänsä keskustaa ja runsaat 21 prosenttia kokoomusta.

Keskusta ja kokoomus ovat menettäneet yrittäjien ääniä vihreille, SDP:lle ja Harry Harkimon nyt-liikkeelle.

Keskustan nykyisten vaikeuksien syvyyttä kuvaa puolueen kuntavaalitulosten sarja 2000-luvulla: vuoden 2000 kuntavaaleissa ykkönen 23,8 prosenttia, vuoden 2004 vaaleissa kakkonen 22,8 prosenttia, vuoden 2008 vaaleissa kolmonen 20,1 prosenttia, vuoden 2012 vaaleissa kolmonen 18,7 prosenttia ja vuoden 2017 vaaleissa kolmonen 17,5 prosenttia.

Kokoomus puolustaa kuntavaalien triplaa

Yrittäjien äänillä ja tuella on merkitystä, kun puolueet valmistautuvat ensi kevään kuntavaaleihin. Ehdokashankinta on täydessä vauhdissa ja kuntavaalimenestys ratkaistaankin hyvin pitkälle jo ehdokasasettelussa.

Kokoomus on ollut kuntavaalien ykkönen jo kolme kertaa: vuosina 2008, 2012 ja 2017. Kokoomus on perinteisesti saanut vahvat ehdokaslistat suurissa kaupungeissa, mikä on antanut puolueelle hyvät lähtöasetelmat vaaleihin.

Petteri Orpo (kok.) johti kokoomuksen viimeksi kuntavaalien voittajaksi (siirryt toiseen palveluun), mutta sai kiittää voitostaan Helsingin pormestarivaalin voittanutta Jan Vapaavuorta (kok.).

Kokoomus keräsi huhtikuun 2017 kuntavaalien äänistä 20,7 prosenttia. Kakkosena oli SDP 19,4 ja kolmantena keskusta 17,5 prosentin ääniosuudellaan.

Vihreät saalisti viime kuntavaaleissa 12,5 prosentin ennätystuloksen. Perussuomalaiset ja vasemmistoliitto saivat ääniosuuksissa tasatuloksen, 8,8 prosenttia, mutta perussuomalaiset keräsi enemmän valtuustopaikkoja.

Antti Rinne poistuu voittajana

Joulukuun alussa 2019 tapahtuneen pääministerivaihdoksen jälkeen SDP:n kannatus on noussut kuin raketti.

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa (siirryt toiseen palveluun) SDP:n suurimmaksi puolueeksi johtanut Antti Rinne (sd.) joutui luovuttamaan pääministerin paikan varapuheenjohtaja Sanna Marinille (sd.)

Rinne jättää puoluejohtajan tehtävän runsaan kahden viikon kuluttua Tampereen puoluekokouksessa Suomen suosituimman puolueen puheenjohtajana.

Rinne saa kiittää puheenjohtajakutensa (2014–20) korkeimmista kannatusluvuista koronakriisiä ja pääministeri Marinin suosiota.

Rinteen puheenjohtajakauden kannatusennätys ennen tämän kesän lukuja oli 22,9 prosentia helmikuussa 2016.

SDP lähtee hyvistä asemista kuntavaaleihin

SDP:n suosion tällä hetkellä korkeaa tasoa kuvaa se, että ennen Marinin hallitusaikaa demareiden kannatus ylitti 23 prosentin rajan Ylen mittauksissa tammikuussa 2007, kun Eero Heinäluoma (sd.) johti puoluetta.

Kuntavaaleissa SDP oli suurin puolue viimeksi syksyllä 2004 (siirryt toiseen palveluun), kun Paavo Lipponen (sd.) johti demarit vaalivoittoon.

Sanna Marinilla on hyvät mahdollisuudet aloittaa puheenjohtajakautensa heti kuntavaalivoitolla huhtikuussa 2021.

SDP:n etumatka perussuomalaisiin on nyt neljä ja puoli ja kokoomukseen yli kuusi prosenttiyksikköä. Perussuomalaisten kuntavaalien äänisaalis jää todennäköisesti valtakunnallista kannatusta pienemmäksi, mutta kokoomus voi vielä haastaa demareiden suosikkiaseman.

