Annika Saarikko palaa tänään vuoden perhelomaltaan tiede- ja kulttuuriministeriksi

Hallituksen tieteen, kulttuurin ja urheilun saralla tekemän politiikan vetovastuu vaihtuu tänään torstaina, kun Annika Saarikko (kesk.) palaa perhevapaalta hallitukseen tiede- ja kulttuuriministeriksi Hanna Kososen (kesk.) tilalle.

Saarikko ehti olla Antti Rinteen (sd.) hallituksen ministerinpestissään vain pari kuukautta, jonka jälkeen hän jäi vuodeksi perhevapaalle perheenlisäyksen takia.

Vuosi osoittautui poliittisesti vauhdikkaaksi Rinteen vaihduttua Sanna Mariniksi (sd.) sekä koronapandemian ja keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin ministerieron myötä. Samalla avautui kisa keskustan puheenjohtajuudesta.

Mieli muuttui puheenjohtajakisasta

Vielä kesäkuussa Saarikko halusi vain takaisin omaan ministeriöönsä, hän kertoi Facebook-sivullaan (siirryt toiseen palveluun).

Puheenjohtaja-ajatuksistaan hän ei vielä kertonut ja perusteli sitä perhesyillä.

– Kaarlo syntyi reilu viikko Kouvolan puoluekokouksen jälkeen ja konttaa nyt pitkin kesänurmea. Aarni aloittaa syksyllä esikoulun. Erkki maalaa parhaillaan aitaa uudessa maaseutukodissamme Oripäässä. Perheeni on elämässäni tärkeintä, Saarikko jatkoi kirjoitustaan.

Heinäkuun lopussa ajatus oli kuitenkin muuttunut. Saarikko ilmoittautui puheenjohtajakisaan nykyistä puheenjohtajaa Kulmunia vastaan.

Saarikko arvioi, että keskustan tilanne on nyt ”vaarallisen huono”.

Pitkä kokemus poliitikkona

Saarikko on ollut aktiivinen politiikassa jo nuoresta.

Saarikko oli keskustanuorten hallituksen jäsen vuosina 2008–2009 ja 2009–2010 ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen (kesk.) lehdistöavustajana. Lisäksi hän on ollut keskustaministereiden Liisa Hyssälän, Juha Rehulan ja Mari Kiviniemen avustajina.

Kuka Annika Saarikko? Annika Virpi Irene Saarikko on varsinaissuomalainen keskustan kolmannen kauden kansanedustaja ja Sanna Marinin (sd.) hallituksen tiede- ja kulttuuriministeri. Oli myös Juha Sipilän (kesk.) hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri. Saarikko valmistui filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2013 pääaineenaan mediatutkimus. Gradun aiheena oli pääministerinä ja keskustan puheenjohtajana toimineen Matti Vanhasen avioerojulkisuus. Kotoisin Varsinais-Suomen Oripäästä, syntynyt 10. marraskuuta 1983. Saarikon puoliso on valtiovarainministeriön demaritaustainen virkamies Erkki Papunen, joka jää puolestaan perhevapaalle Saarikon palatessa ministerin tehtäviin. Perheessä on kaksi lasta.

Saarikko, 36, on koulutukseltaan filosofian maisteri ja jo kolmannen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomesta. Juha Sipilän (kesk.) johtamassa hallituksessa hän toimi perhe- ja peruspalveluministerinä vuosina 2017–2019. Hän on ollut myös puolueensa varapuheenjohtaja vuosina 2010–2016.

Sipilän hallituksessa Saarikko tuli ministeriksi Rehulan tilalle, joten lennossa vaihtuva pätkäministeriys ei ole Saarikolle uutta.

Syyskuussa Oulussa pidettävä keskustan puoluekokous ja puheenjohtajataisto värittänevät Saarikon nyt alkavaa alkukautta.

Hän on rauhoittanut hallituskuvioita jo etukäteen siinä tapauksessa, että hänet valitaan puolueen johtoon: hän ei hamua valtiovarainministerin salkkua Matti Vanhaselta (kesk.) – jos Vanhanen vain haluaa jatkaa.

Korona tiivistää syksyn työmäärää

Tiede- ja kulttuuriministerillä on puoluekuvioiden lisäksi vilkas syksy.

Suuri kysymys on Veikkaus. Yhtiön markkinoinnista syntyneen kohun jälkeen pelaamista päätettiin rajoittaa. Myös korona on rokottanut Veikkaus-rahoja, ja kuoppa pitäisi jotenkin peittää. Kyse on sadoista miljoonista euroista. Koronapandemian vaikutukset ovat muutenkin iskeneet pahasti juuri kulttuurin ja urheilun aloille.

Muita kysymyksiä syksyn mitaan ovat muun muassa koronan vaikutukset nuoriin, korkeakoulujen saavutettavuus ja jatkuva oppiminen. Näistä kaikista väännetään arvatenkin jo syksyn budjettiriihessä.

Lisäksi tulossa on koulutuspoliittisen selvityksen tekeminen, joka on iso, opetusministeri Li Anderssonin (vas.) kanssa jaettava hanke.

Aiheesta voi keskustella perjantai-iltaan klo 23.

