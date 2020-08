Norjassa asuntojen hinnat nousseet vuodessa viisi prosenttia – kasvu nopeinta kolmeen vuoteen

Norjassa asuntojen hinnat nousivat kesä- ja heinäkuun aikana 0,9 prosenttia. Viimeisen 12 kuukauden aikana kasvua on ollut viisi prosenttia, uutistoimisto Reuters raportoi.

Tiedot perustuvat Norjan kiinteistöliiton keskiviikkona julkaisemiin tilastoihin.

Asuntojen arvonnousu on ollut yhtä nopeaa viimeksi kesäkuussa 2017. Hinnannousu selittyy osaksi Norjan keskuspankin toukokuisella päätöksellä laskea ohjauskorko nollaan, mikä on laskenut asuntolainojen korkoja entisestään ja kiihdyttänyt kaupankäyntiä.

Norjan keskuspankki on ilmoittanut pitävänsä ohjauskoron nykyisellään vuoden 2022 jälkipuoliskolle saakka. Asuntojen hintojen pitkään jatkuva nousu voi kuitenkin johtaa siihen, että ohjauskorkoa päätetään nostaa aikaisemmin, kirjoitti Nordea Markets asiakkailleen uutistoimisto Reutersin mukaan.

Norjan talous on alkanut osoittaa merkkejä koronaviruspandemiasta elpymisestä ja esimerkiksi työttömyys on maassa laskenut, kun rajoitustoimia on ryhdytty purkamaan. Työttömiä on silti edelleen lähes kaksi kertaa enemmän kuin ennen pandemian alkua.

Lähteet: Reuters