"Tuntuu, että moni haluaa nyt nauttia kesästä lomautuskorvauksilla", toteaa yrittäjä – osa matkailuyrityksistä ei meinaa löytää millään työntekijöitä

Osa Keski-Suomen ja Etelä-Savon matkailuyrittäjistä painii työntekijäpulan kanssa. MaRa ry:n mukaan ilmiö on alueellinen.

Hankasalmen lomakeskus Revontulessa puhelimeen vastaa väsynyt, mutta onnellinen toimitusjohtaja Tiia Valkama.

Hän on suunnattoman iloinen kertoessaan, kuinka Keski-Suomessa sijaitsevan lomakeskuksen majoituspaikat ovat täyttyneet supernopeasti ja iglut sekä hemmottelupaketit ovat kolahtaneet alle komikymppisiin pariskuntiin.

Myös lapsiperheitä on ollut ennätysmäärä. Matkailijat ovat golfanneet, suppailleet, polkeneet fatbikeillä ja saunoneet sydämensä kyllyydestä. Valkaman mukaan menoa ja meininkiä on ollut ilo seurata.

Ja sitten on se mutta. Kesätyöläiset ja tuuraajat ovat olleet kiven alla.

Revontulen toimitusjohtaja Tiia Valkama on kiitollinen jokaisesta lomakeskukseen saapuvasta matkailijasta ja vilkkaasta kesästä. Revontuli oli suljettuna maaliskuun puolivälistä toukokuun loppuun. Henkilökuntaa jouduttiin lomauttamaan. Kun matkailukausi alkoi rytinällä, kesätyöntekijöitä ja tuuraajia ei löytynyt. Isto Janhunen / Yle

Matkailuyrityksessä on ollut koko kesäkauden ajan auki kaksi kokin ja tarjoilijan paikkaa sekä yksi caddiemasterin ja siivoojan pesti, joita ei ole saatu täytettyä.

– Tuntuu, että moni haluaa nyt nauttia kesästä lomautuskorvauksilla, kun on siihen mahdollisuus, eivätkä ota työtä vastaan. Jostain syystä työntekijöitä on ollut poikkeuksellisen hankala saada, mikä on ollut yllätys tässä tilanteessa, Valkama kertoo.

Kokkikato on valtakunnallinen ongelma. Viime vuonna uutisoitiin, että ravintola- ja catering-alalla on pulaa opiskelijoista.

Valkamalle ja lomakeskuksen vakituiselle henkilökunnalle työntekijävaje on tarkoittanut kiirettä.

– Normaalistikin yrittäjänä osallistun kaikkeen, mutta tämä kesä on ollut poikkeuksellisen hurja. Aamulla lähdetään töihin ja yöllä mennään kotiin. Olen tämän viikon caddiemaster-vuorossa. Harmittaa, kun emme pysty palvelemaan niin hyvin kuin haluaisimme, hän jatkaa.

Kesä, joka oli sumun peitossa

Valkama ei ole työntekijäpulansa kanssa täysin yksin. Kuluva kesä on ollut kotimaan matkailun kulta-aikaa, mutta matkailuyrittäjät se on ajanut osassa maata tiukille.

Nopeasti kasvanut kysyntä yllätti erityisesti Keski-Suomen ja Etelä-Savon matkailuyrittäjät, jotka joutuivat maaliskuussa koronan aiheuttaman täyspysähdyksen vuoksi lomauttamaan ja irtisanomaan henkilökuntaansa.

Mikkelin matkailujohtajan Maisa Häkkisen mukaan kesäkausi käynnistyy normaalisti täydellä teholla vasta juhannuksen jälkeen. Nyt ihmiset olivatkin liikkeellä jo kesäkuussa heti rajoitusten purkauduttua.

– Yritykset joutuivat tekemään rekrytointipäätökset tilanteessa, jossa kesä oli täysin sumun peitossa. Moni on kertonut, ettei osannut varautua näin suureen kysyntään ja henkilöstöä on ollut liian vähän. Olemme saaneet yrittäjiltä viestiä, että ollaan oltu aivan äärirajoilla ja tunnelmat ovat ”väsyneitä, mutta onnellisia”, Häkkinen toteaa.

Etelä-Savon matkailuyrittäjät ovat myös kärsineet työntekijäpulasta. Kuva Savonlinnan tärkeimpiin matkailukohteisiin kuuluvasta Olavinlinnasta. Jarkko Riikonen / Yle

Henkilöstövaje ehti säikyttää myös Keski-Suomen Toivakassa sijaitsevan Taulun kartanon yrittäjän Riitta Halttusen. Majoittujien ja ruokailijoiden nopeasti kasvanut määrä oli positiivinen yllätys, mutta vaati myös nopeita järjestelyjä. Isoa osaa kesän yksityistilaisuuksista ei peruttukaan, vaan siirrettiin myöhempään ajankohtaan.

– Suurin haaste oli se, että emme itse osanneet ennakoida kysyntää ja hakea riittävää miehitystä riittävän ajoissa, Halttunen sanoo.

Yrittäjän mukaan työntekijäpula onnistuttiin kuitenkin paikkaamaan ja lisäkäsiä on löytynyt. Myös keväällä peruttu kesäteatterinäytös päätettiin toukokuussa herättää uudelleen henkiin. Lyhyellä aikavälillä pistettiin kasaan uusi projekti.

– On aika tyypillistä tälle alalle, että kun on sesonki, niin tehdään pidempää päivää. Kun sesonki on ohi, niin sitten katsellaan lepoa, hän toteaa.

Toisaalla pulaa työpaikoista

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että matkailualan työntekijäpula on alueellinen ilmiö. Keski-Suomen ja Etelä-Savon järvialueet ja luontokohteet ovat nousseet Lapin mukaan arvaamattomaan arvoon, kun suomalaiset ovat suunnitelleet lomamatkojaan.

– Koko Suomen mittakaavassa kysynnässä jäädään selvästi viimevuotisesta, hän tiivistää.

Lapin mukaan suurimpia kärsijöitä ovat olleet ne alueet, joissa suurin osa matkailutuloista tulee kansainvälisestä matkailusta. Osassa maata edes kesätöitä ei ole pystytty tarjoamaan entiseen malliin.

Mikkelin matkailujohtajan Maisa Häkkisen mukaan Etelä-Savon kotimaisten matkailijoiden rekisteröityjen majoitusvuorokausien pudotus on ollut merkittävästi pienempi kuin koko maassa tai Järvi-Suomessa keskimäärin.

– Kansainvälisten matkailijoiden osalta meillä on ollut pudotusta vähän enemmän kuin muilla alueilla, hän kertoo.

Lähialueen aarteita

Myös Visit Jyväskylä tiedotti viime viikolla Keski-Suomen vilkkaasta matkailukesästä.

– Onnistuimme Jyväskylän seudulla kasvattamaan kotimaisten matkailijoiden määrää jo tammi-helmikuussa, mutta sitten korona tuli kovana iskuna myös matkailulle. Jos jotain hyvää tilanteesta etsitään, niin ehkä nyt aiempaa useampi suomalainen on löytänyt kotimaan matkailun ja lähialueensa aarteet, Visit Jyväskylän matkailu- ja markkinointipäällikkö Susanne Rasmus kertoo.

Keski-Suomen kesämatkailun kärkikohteita ovat tänä kesänä olleet muun muassa viisi kansallispuistoa ja muut luontokohteet sekä Alvar Aallon arkkitehtuuri. Myös erikoisemmat majoitusmahdollisuudet, mökkilomat ja caravan-alueet ovat kiinnostaneet kotimaan matkailijoita.

Saimaan ja Päijänteen aallot ovat kutsuneet viettämään aikaa vesillä. Jarkko Riikonen / Yle

SF Caravan Keski-Suomen hallituksen jäsen Tapani Pusa kertoo, että esimerkiksi Uuraisilla Hietasaaren camping-alueella on ollut tänä kesänä todella paljon uusia matkailijoita.

Suomalaiset lomailijat ovat käyttäneet Keski-Suomessa majoituspalveluiden lisäksi myös erilaisia oheispalveluja, kuten ohjattuja retkiä tai hemmotteluhoitoja.

Etelä-Savossa mökkilomat, luontoaktiviteetit, risteilyt ja huvipuistot ovat olleet kesä aikana erityisen kysyttyjä.

– Luontokohteiden, paikallisten palvelujen ja lähiruuan arvostus on kasvanut, matkailujohtaja Maisa Häkkinen sanoo.

Kohta hiljenee

Häkkinen ennakoi, että elo-syyskuun osalta tilanne tulee olemaan huonompi, koska kansainväliset matkailijat puuttuvat lähes täysin ja koulujen alkaminen vaikuttaa kotimaan matkailumääriin merkittävästi.

– Toki teemme töitä sen eteen, että kotimaan matkailusesonki jatkuisi mahdollisimman pitkälle syksyyn, mutta emme usko tällä pystyttävän korvaamaan kansainvälisten matkailijoiden puuttumista, Häkkinen sanoo.

Matkailijavirran odotetaan tasaantuvan pian myös Hankasalmen Revontulessa.

– Elokuu näyttäisi jatkuvan vielä vilkkaana. Iglujen hemmottelupaketit ovat aivan täynnä. Sitten toiminta alkaa muuttua viikonloppupainotteiseksi. Kevään tapahtumia on siirretty elokuun ja syyskuun viikonlopuille. Toivottavasti pystymme järjestämään ne turvallisesti, Valkama sanoo.

Onkohan yrittäjä itse syksyn koittaessa hemmottelupaketin tarpeessa?

– Voisi olla jo nyt, mutta mennään vielä, kun asiakkaita riittää. Olen jokaisesta heistä hyvin kiitollinen, Valkama sanoo.

