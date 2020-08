Ministeri Lintilä toivoo eläkeyhtiöiltä lisää panostuksia Suomeen – eläkeyhtiöt nihkeinä: "Eläkevarat eivät pysy turvassa ilman hajautusta"

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) haluaa suomalaisten eläkeyhtiöiden panostavan enemmän suomalaisiin yrityksiin.

Lintilä kertoi alkuviikosta kutsuvansa eläkeyhtiöt saman pöydän ääreen keskustelemaan siitä, mitä eläkekassojen rahastojen kautta pystytään tekemään kotimaisen omistajuuden edistämiseksi. Esityksen Lintilä teki keskustan ministeriryhmän, puoluehallituksen- ja eduskuntaryhmän työvaliokuntien kokouksessa Nokialla.

– Tiedämme, että eläkeyhtiöt ovat Suomessa tällä hetkellä suurin pääoman hallitsija. Haluan kuulla eläkeyhtiöitä siitä, mitkä ovat niitä kannustimia, millä he panostaisivat enemmän suomalaisiin yrityksiin, Lintilä sanoi.

Keskustelu kotimaisesta omistajuudesta ryöpsähti kesän aikana pinnalle, kun ruotsalainen teollisuusyritys teki ostotarjouksen suomalaisesta venttiiliyhtiö Neleksestä. Metsosta irrotettu Neles ehti olla pörssissä vain pari viikkoa ennen ostotarjousta.

Neleksestä tehty ostotarjous sai ruotsalaislehti Dagens Industrin ilakoimaan: ”Suomen teollisuus on meidän”. (siirryt toiseen palveluun) Huolet pääomaköyhän Suomen muuttumisesta tytäryhtiötaloudeksi nostivat jälleen päätään.

Eläkeyhtiöt: Iso osa sijoituksista Suomessa jo nyt

Suurissa eläkeyhtiöissä keskusteluun ollaan valmiita, mutta suuria odotuksia muutoksista ei ole. Eläkeyhtiöt huomauttavat ison osan sijoituksista olevan jo Suomessa. Samalla eläkeyhtiöiden perustehtävänä on eläkerahojen turvaaminen, mikä vaatii myös sijoitusten hajauttamista.

Yli miljoonan suomalaisen eläkkeistä vastaavan työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sanoo Ilmarisen käyttävän jo nyt merkittävän osan resursseistaan kotimaisten sijoituskohteiden etsimiseen.

Mursula suhtautuu skeptisesti Lintilän toiveeseen löytää keinoja kasvattaa suomalaisten eläkeyhtiöiden panostuksia suomalaisiin yrityksiin.

– Ei ole mitään yksittäisiä kikkoja tai keinoja kasvattaa suomalaisten sijoituskohteiden osuutta. Työeläkerahojen sijoittamisessa lakihan velvoittaa sijoittamaan tuottavasti ja turvaavasti. Siihen kuuluu myös hajauttaminen, Mursula sanoo.

Yli 46 miljardin euron sijoitussalkkua hallinnoivan Ilmarisen sijoituksista neljännes on Suomessa. Suomi on yhtiölle suurin yksittäinen sijoituskohdemaa.

Mursulan mukaan yhtiö käy vuosittain läpi kymmenittäin suomalaisia sijoituskohteita, mutta tärkeintä on turvata tuotto pitkällä aikavälillä eläkkeitä varten.

– Sijoitamme erittäin mielellämme kiinnostaviin suomalaisiin sijoituskohteisiin. Se edellyttää, että Suomi on yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö. Se tarkoittaa oikeansuuntaisia poliittisia päätöksiä liittyen esimerkiksi koulutus- ja energiapolitiikkaan, verotukseen ja työmarkkinaratkaisuihin, Mursula sanoo.

Eläkeyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber on Mursulan kanssa samoilla linjoilla. Keskusteluihin ollaan valmiita, mutta suuri osa varallisuudesta on jo nyt sijoitettu Suomeen. Elon sijoitusvarallisuus on noin 25 miljardia euroa.

– Eläkeyhtiöiden tehtävänä on hallinnoida eläkevaroja eivätkä ne pysy turvassa, jos niitä ei ole hajautettu laajasti. Jokainen kohde pitää pohtia erikseen ja jokaisen pitää olla kannattava, Huber sanoo.

Huberin mukaan Elon sijoitusmassasta 26 prosenttia on sijoitettu Suomeen. Salkusta löytyy sekä kiinteistöjä että osakkeita.

– Asiasta voidaan toki käydä keskusteluja ja selventää tilannetta. En tiedä onko kaikilla oikeaa käsitystä siitä, kuinka paljon eläkeyhtiöillä on sijoituksia Suomessa, Huber sanoo.

Useat hallitukset viritelleet samaa keskustelua

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo keskustelunaiheen käyneen tutuksi vuosien aikana.

– Tähän teemaan liittyvää keskustelua on käyty pitkään ja eri hallitukset ovat olleet aloitteellisia tavalla tai toisella. On mielenkiintoista kuulla, onko sieltä tulossa jotain uutta näkökulmaa tai innovaatiota, Murto sanoo.

Varman sijoituksista noin 30 prosenttia on Suomessa. Varman sijoitusomaisuus oli kokonaisuudessaan yli 43 miljardia euroa.

Myös Murron mukaan valtion rooli on ennen kaikkea toimintaedellytysten luominen yrityksille.

Murto pitää ongelmana suomalaisen yritysrakenteen laihtumista keskeltä. Isojen yritysten joukkoon ei tule enää uusia yrityksiä. Uusien Nokioiden, Koneiden ja Nesteiden kasvattaminen on Murron mukaan osoittautunut Suomelle vaikeaksi, eikä ongelmaan löydy helppoa ratkaisua.

– Olemme hyvin monessa suomalaisessa yrityksessä mukana, mutta olemme lähtökohtaisesti sijoittajia, emme teollisia omistajia. Olemme hyvin harvoin ykkösasemassa nostamassa yritystä kasvupolulle, Murto sanoo.

Työeläkeyhtiöiden johtajat eivät ole vielä saaneet Lintilän kutsua keskusteluihin.

Lintilä kertoi tiistaina myös työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltavasta kotimaisen omistajuuden ohjelmasta. Ohjelmaa valmistelevan työryhmän puheenjohtajana toimii entinen pääministeri, kansanedustaja Juha Sipilä (kesk.).

Ohjelman on tarkoitus olla valmis syksyn aikana. Lintilän mukaan esitettyjen keinojen joukossa voi olla myös "radikaalejakin avauksia."

