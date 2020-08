Ministeri Kiuru: Uusista koronatartunnoista jopa 50-60 prosenttia on nuorilla – "Olen katsonut kesän menoa aika surullisena"

Ministeri Krista Kiurun mukaan tärkeintä on, että riskimaista palanneet lapset eivät mene kouluun.

Ministeri Krista Kiurun mukaan tärkeintä on, että riskimaista palanneet lapset eivät mene kouluun. Silja Viitala / Yle

Moni suomalainen on palannut tällä viikolla töihin ja pian alkavat koulut. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) muistuttaa, että jo nyt on näkynyt merkkejä, että koronaepidemia on käynnistymässä uudelleen.

– Pelkona on, että meille tulee suora vakaa aalto, joka kulkee läpi Suomen, Kiuru sanoo.

Suomessa uudet tapaukset liittyvät usein riskimaissa matkustamiseen. Puolet loppukesän tartunnoista on saatu riskimaista.

Tartunnoista nyt jopa 50-60 prosenttia on nuorilla. Nuoruus ei kuitenkaan suojaa vakavilta tartunnoilta.

– Olen katsonut kesän menoa aika surullisena. Todellisuus on pyrkinyt unohtumaan. On sellaista "liepustamista". Turvavälit pyrkivät kesän melskeissä unohtumaan, Kiuru sanoo.

– Nuorilla on paljon enemmän kontakteja. En halua sanoa, että kaikki, mutta osa nuorista ajattelee että tämä koronavirus ei ole niin petollinen. Mutta itseäni hirvittää tämä koronavirus, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan tärkeintä on, että lapset, jotka ovat matkustaneet riskimaissa eivät palaa kouluun. Suomi on luokitellut riskimaiksi maat, joissa tartuntoja on enemmän kuin kahdeksan 100 000 asukasta kohti.

Hallitus päättää matkustussuosituksia kahden viikoin välein. Seuraavan kerran valtioneuvosto päivittää tilannetta torstaina.

Karanteeneja ei noudateta

THL on varoittanut jo aiemmin koronan sudenkuopista. Kahden viikon vapaaehtoista karanteenia riskimaista tullessa ei valvota, eivätkä kaikki sitä noudata.

Kiuru haluaa muutoksen siihen, että karanteeninomaisissa oloissa ei käytäisi töissä. Suomeen maataloustöihin tulleiden työntekijöiden kohdalla tämä ei ole toteutunut.

– Esimerkiksi peltotöissä töitä on tehty, mutta nyt tilanne muuttuu, Kiuru sanoo.

Sen tarkempaa selitystä perhe- ja peruspalveluministeri ei halua vielä antaa. Syksyn aikana hallitus aikoo päättää, joudutaanko rajoituksia taas kiristämään. Pohdinnassa on esimerkiksi, pitäisikö etätyösuositusta jatkaa.

– Seuraavat viikot osoittavat, millaisia riskejä lähityöstä tulee. Työtä voi tehdä niin, että ollaan välillä etätyössä ja välillä työpaikalla. Näin tehdään esimerkiksi puolustusvoimissa.

Hallituksen keinovalikoimassa on myös kasvomaskisuositus. Sen hyödyt jakavat asiantuntijoita.

– En lähde nyt ennakoimaan tätä, missä vaiheessa tuo päätös tulee.

Uusia rajoituksia yleisötilaisuuksiin harkitaan

Elokuun alusta Suomessa sallittiin yli 500 henkilön yleisötilaisuudet. Syksyn mittaan hallitus joutuu harkitsemaan, pitääkö Suomessa ottaa taas käyttöön uusia kokoontumisrajoituksia.

– Me emme voi linnoittautua siihen, että minkäänlaisia rajoitustoimia ei enää tulee. Siksi olemme tekemässä valtioneuvostolle selkeää tiekarttaa siitä, millaisia toimia missäkin vaiheessa on tehtävä.

Kiurulla on yksi ohje ylitse muiden.

– Menkää hyvät ihmiset testiin, jos on pienimpiäkin oireita. Kun tulette riskimaista, se suojaa. Pitäkää turvaväliä. Meistä kaikki on kiinni. Ei tämä onni ikuisesti jatkuu.

Moni on jo ehtinyt pohtia, avattiinko rajoituksia liian nopeasti. Kiurun mielestä takaisin kääntyminen olisi outoa.

– Näin suvantovaiheessa on vaikea ottaa käyttöön ottaa vahvoja rajoituksia. Mutta se voi olla lähempänä kuin olemme uskaltaneet ajatella.