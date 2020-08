Pornoa, karjumista ja rapmusiikkia – Twitter-tilien kaappaamisesta syytetyn oikeuskuuleminen etänä ei sujunut häiriöittä

Floridan Tampassa kuultiin tänään oikeudessa etäyhteydellä 17-vuotiasta nuorukaista, joka on pääepäiltynä heinäkuun puolivälin Twitter-tilien kaappaamistapauksessa.

Kuulemisen aiheena oli mahdollinen takuusumman pienentäminen. Epäilty on ollut pidätettynä perjantaista lähtien ja hintalappu hänen vapautumiselle takuita vastaan on asetettu 725 000 dollariin.

Zoom-videokonferenssipalvelun välityksellä käyty kuuleminen jouduttiin keskeyttämään, koska häiriköt valtasivat linjat. Kesken kuulemisen ruutuun tungettiin rapmusiikkia, yleistä karjumista ja lopulta vielä pornoa, kertoo paikallinen Tampa Bay Times (siirryt toiseen palveluun).

Tuomari keskeytti istunnon hetkeksi rauhoittaakseen tilanteen, mutta BBC:n ja CNN:n toimittajien nimiä käyttäneet häiriköt palasivat istuntoon takaisin sen jatkuttua. Hillsborough'n piirikunnan tuomari Christopher C. Nash sai kuitenkin kaiken keskellä annettua päätöksensä takuista, joita ei pienennetty.

Puolustuksen mukaan on kohtuutonta, että syytetyn takuut ovat kuusi kertaa suuremmat kuin summa, jonka hänen asiakkaansa epäillään varastaneen. Syyttäjä olisi halunnut takuut 30 miljoonaan dollariin, mikä olisi ollut miljoona dollaria per syyte.

Heinäkuun puolivälissä hakkeroitujen Twitter-tilien joukossa olivat muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama, demokraattipuolueen tuleva presidenttiehdokas Joe Biden, teknologiamiljardöörit Jeff Bezos, Bill Gates ja Elon Musk sekä tosi-tv:stä tuttu julkimo Kim Kardashian West ja hänen miehensä, rap-artisti Kanye West.

Hakkeroinnin seurauksena kymmeniltä Twitterin aidoiksi vahvistamilta tileiltä lähetettiin joukko samanlaisia viestejä, joissa seuraajia pyydettiin lähettämään bitcoin-virtuaalivaluuttaa sillä lupauksella, että lahjoittajat saavat sijoituksensa tuplana takaisin. Bitcoineja arvioidaan siirtyneen noin 100 000 dollarin edestä.

Twitterin mukaan yhtiön työntekijöitä oli huijattu antamaan hyökkääjille pääsy yhtiön sisäisiin järjestelmiin.

17-vuotiaan lisäksi kaksi muuta miespuolista epäiltyä on saanut syytteitä rikokseen liittyen. Toinen heistä on 19-vuotias Britannian kansalainen ja toinen on 22-vuotias mies Orlandosta, Floridasta.

