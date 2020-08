Facebook poisti presidentti Trumpin julkaiseman videon – "Sisältää vääriä väittämiä"

Sosiaalisen median palvelu Facebook on poistanut koronavirusta koskevan viestin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sivuilta. Syyksi kerrottiin viestin sisältämä harhaanjohtava ja haitallinen tieto koronaviruksesta.

Poistettu video oli pätkä Fox News -kanavan Fox & Friends -ohjelmasta, jossa Trump sanoo lasten olevan "lähes immuuneja" koronaviruksen aiheuttamalle taudille. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Facebook poisti Trumpin julkaisun, jossa on väärää tietoa koronaviruksesta.

– Video sisältää vääriä väittämiä, joissa sanotaan, että tietty ihmisryhmä olisi immuuni Covid-19-taudille. Se rikkoo meidän toimintatapoja liittyen vahingolliseen ja virheelliseen tietoon taudista, Facebookin edustaja kertoi uutistoimisto Reutersille.

Reutersin mukaan kyseessä oli myös ensimmäinen kerta yleensäkin, kun Facebook on poistanut Trumpin julkaisun, joka rikkoo yhtiön sääntöjä virheellisen tiedon jakamisesta. Yhtiö on aiemmin poistanut Trumpin kampanjaorganisaation mainoksia samasta syystä.

Samainen video poistettiin myöhemmin Twitteristä, jossa sen oli jakanut Trumpin kampanjaorganisaatio ja sen oli uudelleenjakanut myös presidentti Trump.

Twitterin edustaja kertoi Reutersille, että kampanjaorganisaatiolle oli ilmoitettu, etteivät he pysty julkaisemaan Twitterissä mitään, ennen kuin poistavat twiitin.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC on sanonut, että vaikka aikuiset edustavatkin valtaosaa koronavirustartunnoissa, myös lapset ja vauvat ovat sille altistuneet ja voivat tartuttaa muita.

Facebook saanut kritiikkiä molemmilta laidoilta

Facebookia on kritisoitu ankarasti sen sisältölinjauksien vuoksi poliittisen kentän molemmilta laidoilta Yhdysvalloissa. Viestin poistaminen on harvinainen toimenpide yhtiöltä, joka on aiemmin ollut haluton puuttumaan presidentin viestintään.

Aiemmin Facebook on ainoastaan poistanut Trumpin kampanjasivulta julkaisun, jossa käytettiin natsisymbolia.Heinäkuussa Facebook lisäsi tarkistettua tietoa sisältävän huomion Trumpin julkaisuun, jossa hän väitti postiäänestämisen johtavan vilpillisiin vaaleihin.

Trumpin vastustajien mukaan Facebook on ollut haluton puuttumaan presidentin nimissä levitettyyn vihapuheeseen ja valeuutisiin. Presidentin kannattajien mielestä Facebook on puolueellinen konservatiivien mielipiteitä vastaan.

Sosiaalisen median jätti on saanut myös laajalti kritiikkiä kansalaisoikeusjärjestöiltä siitä, että alusta puutu valheellisten tietojen jakamiseen sivuillaan.

Kesäkuussa yhtiö joutui yritysten mainontaboikotin kohteeksi, koska niiden mukaan Facebook ei puutu palvelussa levitettävään vihapuheeseen. Kritiikki yltyi sen jälkeen, kun yhtiö ei poistanut Trumpin väkivaltaan yllyttävää postausta palvelusta.

Facebook on myöhemmin kertonut olevansa sitoutunut poistamaan kaikki julkaisut, jotka voivat johtaa väkivaltaan tai erehdyttää ihmisiä äänestysprosessista.