Vaasan Taiteiden yössä kävijöiden yhteystiedot kirjataan ylös varmuuden vuoksi – katso suorana kello 21 tapahtuman pääesitys, jota muualta ei näe

Vaasan Taiteiden yö on tänä vuonna erilainen kuin aiemmin.

Koronan vuoksi tapahtuma päätettiin järjestää pääsääntöisesti virtuaalisena ja pienimuotoisena. Rajoitusten höllennyttyä live-tapahtumia on tullut mukaan aika paljon – mutta järjestäjät toivovat silti liikkeellä olevalta yleisöltä malttia ja turvavälien muistamista.

– On hölmöä sanoa, että toivon, ettei kauheasti lähdetä liikkeelle, mutta näin kuitenkin toivon, toteaa Taiteiden yöstä vastaava Vaasan kaupungin kulttuurisuunnittelija Leena Nyqvist.

Helsingin Taiteiden yö on tänä vuonna peruttu, samoin Tampereen Tapahtumien yö. Turun Taiteiden yö järjestetään viikon päästä suppeammalla ohjelmalla kuten Vaasassakin.

Vaikka kokoontumisrajoituksia ei enää juuri olekaan, Taiteiden yössä pidetään vielä kiinni aiemmista rajoituksista.

Vaasan Hietasaaren tapahtumat järjestetään rajatulla alueella, johon otetaan maksimissaan 500 henkilöä.

Sisätiloihin maksimimäärä on 50 henkilöä. Ihmisten nimet ja yhteystiedot otetaan ylös, jotta heidät pystytään tavoittamaan tarvittaessa.

– Kaikille tapahtumajärjestäjille on järjestetty ohjeistukset, jotka printataan tapahtumapaikoille. Turvavälit pitää pitää ja jonotukset, jos sellaisia tulee, pitää valvoa ja ihmisiä muistutella. Painotan myös ihmisten omaa vastuuta, Nyqvist summaa.

Yle välittää Human Designin Epic Emotions -spektaakkelin

Myös Yle Pohjanmaa on mukana Taiteiden yössä.

Yle Areenassa välitetään Vaasan kaupungintalon pääesitys, jonne yleisö ei pääse lainkaan mukaan. Voit katsoa esityksen tässä artikkelissa tai Yle Areenan kautta.

Kyseessä on aiemmilta Taiteiden öiltä tuttu Human Design -yhtye, jonka spektaakkeli on vetänyt muun muassa Vaasan kirkon aivan täyteen katsojia.

Suuren suosion ja turvallisuuden vuoksi tämän vuoden konsertti päätettiin järjestää vain verkon välityksellä, katsojien kotisohville.

– Taiteiden yössä on mahtava tunnelma ja on ollut hienoa, että on saatu olla mukana. Iso muutos on nyt, ettei ole yleisöä ja se on itsellekin mentaalipuolella iso juttu. Mutta sehän välittyy ihmisten kotisohville, ja toisaalta mahdollistaa nyt valaisun ja kuvauksen ihan ennen näkemättömällä tavalla, pohtii Kristian Tiihonen Human Designista.

Kello 21 starttaavassa show’ssa on kolmihenkisen bändin lisäksi muun muassa kuoro ja tanssijoita, joten lavalla on sen aikana kaikkiaan noin 35 henkilöä ja lisäksi tekniikka.

Vaasan kulttuuripalkinnon vuonna 2018 saaneen Human Designin musiikki sekoittaa erilaisia genrejä ja on rankkaa ja mahtipontistakin.

Olennainen osa bändiä ovat Epic Emotions -livekonsertit, jotka on numeroitu järjestyksen mukaan. Nyt Taiteiden yössä nähtävä “keikka” on kahdeksas konsertti ja niin ollen nimeltään Epic Emotions G8.

– Se on spektaakkeli niin kuin aina ennenkin, ja aina pyritään tekemään vähän isommin. Koska tila on aika juhlava, ollaan säädetty musiikki niin että se sopii, soitetaan isoja biisejä isoilla melodioilla ja sovituksilla. Toki siellä muutama pamaus tulee, ettei se aivan seesteiseksi mene.

Katso täältä suorana Ylen lähetys Vaasan Taiteiden yöstä kello 21