Mannerheimin salonkivaunu töhrittiin Mikkelissä – museojohtaja: "puhdistamisesta tulee ongelmallista"

Salonkivaunu on katoksen alla Mikkelin rautatieasemalla. Juho Liukkonen / Yle

Mikkelissä sijaitseva, kulttuurihistoriallisesti arvokas Mannerheimin salonkivaunu on joutunut ilkivallan kohteeksi.

Mikkelin kaupungin museojohtaja Matti Karttunen arvelee, että teko on tapahtunut keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Kaupunki aikoo jättää tapauksesta rikosilmoituksen.

Mannerheimin salonkivaunu on joutunut Karttusen mukaan harvoin ilkivallan kohteeksi.

– Tämä on ensimmäinen tämän suuntainen tapaus, mikä on kohdistunut salonkivaunuun. Onni on ollut sikäli matkassa.

Vahinkoa Karttunen arvioi kuitenkin merkittäväksi. Graffiti peittää salonkivaunun puisen paneelin lisäksi vaunun ikkunoita.

– Kun puhutaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta kohteesta, niin kohteen töhriminen on vakava asia. Kun puupaneeliin on töhritty spraymaalilla ja käytännössä vaunun rakenne on huokoinen, voi maali olla imeytynyt syvälle paneeleihin.

– Puhdistamisesta tulee ongelmallista, Karttunen sanoo.

Hän kertoo, että kaupungin henkilökunta yrittää tänään putsata vaunua.

Marskin salonkivaunuun mahtuu neljä henkeä ruokailemaan kerrallaan. Arkistokuva. Tarja Nyyssönen / Yle

Entisöidyssä vaunussa on ajanmukaisia käyttöesineitä. Arkistokuva. Yle / Sari Ursin

Salonkivaunu oli C. G. E. Mannerheimin käytössä vuosien 1939–1946 aikana. Nykyisin vaunu on Mikkelin rautatieasemalla. Yleisö pääsee perinteisesti vierailemaan entisöidyssä salonkivaunussa vain yhtenä päivänä vuodessa, Mannerheimin syntymäpäivänä 4. kesäkuuta.

Vaunussa on äänitetty salaa Mannerheimin 75-vuotissyntymäpäivänä vuonna 1942 Saksan valtakunnankansleri Adolf Hitlerin ja Mannerheimin keskustelua. Nauhoitus on tiettävästi ainoa, johon on tallentunut Hitlerin normaalia puhetyyliä.

