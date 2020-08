Tältä näyttää nyt Suomen suurimmassa maskitehtaassa – kasvoille asetettavien suojainten kysyntä voi kasvaa jopa 10 miljoonaan kappaleeseen vuorokaudessa

Espoossa toimivan Lifa Airin tuotantolaitos valmistaa kirurgisia suu- ja nenäsuojuksia sekä hengityssuojaimia täydellä höyryllä kolmessa vuorossa.

Voit katsoa videolta, miltä tuotantolaitoksessa nyt näyttää.

Valmistuskapasiteetti on tällä hetkellä 700 000–750 000 kappaletta vuorokaudessa. Kysyntää olisi suuremmallekin määrälle, mitä yritys pystyy tällä hetkellä tuottamaan.

Lifa Airin hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää uskoo kasvomaskien kysynnän monikertaistuvan. Matti Myller / Yle

Yrityksessä uskotaan, että erilaisten maskien kysyntä tulee Suomessa moninkertaistumaan.

– Lifa Air kehittää tuotantoaan niin, että syyskuun loppuun mennessä tuotantokapasiteetti olisi noin 2 miljoonaa maskia vuorokaudessa, sanoo yrityksen hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää.

Sanalla "maski" Mäkipää tarkoittaa sekä kirurgisia suu- ja nenäsuojuksia että hengityssuojaimia (siirryt toiseen palveluun). Niiden olennaisin ero on siinä, että suu- ja nenäsuojukset suodattavat vain uloshengitettyä ilmaa, ja estävät näin sen ettei suojuksen käyttäjä tartuttaisi muita ihmisiä.

Hengityssuojaimet taas suodattavat ilmaa molempiin suuntiin ja suojaavat näin sekä maskinkäyttäjää että muita ihmisiä.

Suu- ja nenäsuojukset on luokiteltu kolmeen luokkaan (I, II ja IIR). Ensimmäinen luokka riittää suojukseksi esimerkiksi julkisessa liikenteessä, kun taas kolmas luokka IIR on tarkoitettu esimerkiksi leikkaussalin henkilökunnalle, sillä näissä suojuksissa on myös roiskesuoja.

Molempiin suuntiin suodattavat hengityssuojaimet on puolestaan luokiteltu FFP, FFP1 ja FFP2 -luokkiin suodatustehonsa mukaan.

Kysyntä voi nousta jopa 10 miljoonaan kappaleeseen vuorokaudessa

Suomessa kertakäyttöisiä kuitumaskeja valmistaa tällä hetkellä kymmenkunta yritystä. Kangasmaskien tuotannossa toimii puolestaan parikymmentä yritystä. Lisäksi useat yritykset odottavat tuotteilleen standardihyväksyntää.

Maskituotannon markkinat näyttävät tällä hetkellä niin isoilta, että tilaa uusille yrittäjille löytyy.

Johtava asiantuntija Jyrki Aalto työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo, että keväällä kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia käytettiin Suomessa noin miljoona kappaletta vuorokaudessa. Määrä jakaantui suunnilleen puoliksi terveydenhuollon sekä vanhusten- ja kotisairaanhoidon kesken.

Jatkossa maskien kysyntä saattaa kasvaa moninkertaiseksi.

– Jos tulee hyvin laaja maskisuositus tai maskipakko, niin kysyntä voi nousta jopa 10 miljoonaan maskiin vuorokaudessa, Aalto sanoo.

Tässä luvussa ovat mukana sekä terveydenhuollon käyttämät kirurgiset suu- ja nenäsuojaimet että niin sanotut "kansanmaskit", joiden suodatusteho on kirurgisia suojaimia alhaisempi.

Maskituotannolla kansantaloudellista merkitystä

Jos kotimainen maskituotanto ei pysty tyydyttämään kasvavaa kysyntää, apu löytyy muualta: maskien saatavuus ulkomailta on tällä hetkellä hyvä.

Johtava asiantuntija Aalto työ- ja elinkeinoministeriöstä korostaa kuitenkin maskituotannon kansantaloudellista merkitystä.

– Jos ostamme maskit Kiinasta, niin raha lähtee ulos kansantaloudestamme. Jos taas teemme maskit itse, niin raha jää pyörimään kotimaahan muun muassa palkkoina ja yritysvoittoina.

Kyse ei välttämättä ole ihan pienistä summista.

Jos Suomeen tulisi esimerkiksi vuoden mittainen maskisuositus tai maskipakko, ja maskeja kuluisi 10 miljoonaa maskia päivässä, tietäisi tämä noin 3,5 miljardin maskin kulutusta vuodessa. Jos yhden maskin hinnaksi arvioitaisiin keskimäärin 50 senttiä, niin puhuttaisiin jo 1,5–2 miljardista eurosta.

Lifa Airin tehtaalla Espoossa kasvomaskien tuotantoa pyritään lisäämään automatisaatiolla ja ottamalla lisää työntekijöitä. Matti Myller / Yle

Lifa Airin hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää sanoo maskituotannolla olevan heille suuri merkitys.

– Tällä hetkellä meillä on töissä 40–45 henkeä, mutta jatkossa tarvitaan 100 työntekijää lisää.

