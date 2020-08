Piispat eivät löytäneet yksimielisyyttä, voiko homopareja vihkiä kirkossa, ehdottavat ratkaisuksi erilaisten näkemysten rinnakkaiseloa

Evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous on lausunut kirkon avioliittokäsityksestä. Piispojen pääviesti kirkolliskokoukselle on, että ratkaisua on etsittävä erilaisten näkemysten hyväksymisestä.

Homoparien vihkiminen on jakanut kirkon jäseniä siitä saakka, kun Suomessa hyväksyttiin sukupuolineutraali avioliittolaki. Kirkon virallisen kannan mukaan kirkollisessa vihkimisessä avioliiton osapuolina voivat olla vain nainen ja mies.

Piispat tarjoavat erimielisyyden ratkaisuksi tilaa, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten kanssa – riippumatta kulloisestakin avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä.

Piispat eivät kuitenkaan löytäneet yksimielisyyttä parhaasta vihkimiskäytännöstä. Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan piispoilla oli hyvin erilaisia näkemyksiä asiasta.

Osa kannatti nykyistä mallia, jossa avioliitto on rajattu miehen ja naisen väliseksi. Samaa sukupuolta olevien parien hengelliseen tarpeeseen vastataan siunaamalla.

Osa piispoista sallisi samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen.

He kannattavat joko kahden rinnakkaisen eli perinteisen ja sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen olemassaoloa tai avioliittokäsityksen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja vihkimiskäytännön muuttamista sen mukaisesti.

Kirkolliskokous pyysi pari vuotta sitten, että piispainkokous edistäisi kunnioittavaa keskustelua kirkossa ja selvittäisi vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Piispojen lausunto annetaan ensi viikolla kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tiedoksi.

Samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet avioitua maaliskuusta 2017. Kirkolliskokous puolestaan päätti keväällä 2018, että kirkko ei muuta avioliittokäsitystään eikä vihi homopareja.

Lainmuutoksen jälkeen kymmenet papit ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Tuomiokapitulit ovat rankaisseet useita heistä, ja osa papeista on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus totesi viime vuoden kesäkuussa homoparien vihkimisestä papille annetun varoituksen laittomaksi, ja jutun käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

