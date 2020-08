Vain 108 metriä ratikkapysäkkien välillä tuntuu hullulta, silti näinkin lyhyt väli Helsingissä on – miniväleihin on syynsä, mutta uusille reiteille niitä ei tule

Maistraatintorin ja Kyllikinportin raitiovaunupysäkkien välillä on miltei näköyhteys.

Maistraatintorin ja Kyllikinportin raitiovaunupysäkkien välillä on miltei näköyhteys. Paula Tiainen / Yle

Lyhyet pysäkkivälit ovat myrkkyä joukkoliikenteelle, mutta silti niitä on Helsingin raitiovaunureiteillä. Osalle niistä löytyy selitys historiasta.

Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä (siirryt toiseen palveluun) on viime päivinä arvuuteltu Helsingin raitiovaunulinjaston lyhintä pysäkkiväliä. HSL vahvistaa, että se löytyy Pasilasta: Kyllikinportin ja Maistraatintorin raitiovaunupysäkkien välimatka on vain 108 metriä.

Länsi-Pasilan, itäisen Katajanokan ja Pikku-Huopalahden pysäkkiverkosto on suunniteltu aikana, jona lyhyt pysäkkiväli oli joukkoliikenteen nopeutta tärkeämpää.

Näin lyhyitä etappeja ei HSL:n mukaan enää uusille raitiovaunureiteille tule. Lyhyt pysäkkiväli hidastaa joukkoliikennettä, eikä oikeastaan paranna muiden kuin aivan pysäkkien lähietäisyydelle pyrkivien matkustajien palvelua, kuntayhtymä perustelee.

Raitiovaunu numero 2 ajaa Pasilan aseman ja Olympiaterminaalin väliä Maistraatintorin kautta. Paula Tiainen / Yle

Seuraavaksi lyhin pysäkkiväli löytyy ainakin tällä hetkellä Kalliosta. Virastotalon ja Hakaniemen pysäkkien välimatka on Lyyra-korttelin rakennustöiden takia tavallista lyhyempi, 112 metriä. Normaalisti matkaa kertyy 164 metriä.

Lyhyttä pysäkkiväliä selittää tässä tapauksessa HKL:n pääkonttorin aikaisempi sijainti Kallion virastotalossa, josta myös raitiovaunukuljettajien työvuorot aikanaan alkoivat.

Lyhyistä pysäkkiväleistä on haittaa erityisesti vilkkaimmilla raitiovaunureiteillä, mutta linjojen "häntäpäässä" niistä ei ole niin suurta harmia, että HSL harkitsisi pysäkkien harventamista. Niiden sijoittelua tarkastellaan kuitenkin aina esimerkiksi katuremonttien yhteydessä.

Esimerkiksi Mäkelänkadun tulevan remontin yhteydessä puntaroidaan nykyistä maankäyttöä ja pysäkkien lähiympäristöä. HSL pyrkii tarjoamaan matkustajille sujuvat vaihtomahdollisuudet eri joukkoliikennevälineistä toisiin. Lisäksi esimerkiksi oppilaitokset vaikuttavat pysäkkien sijoitteluun.

Pikaraitiotiellä ei ole yhtään alle 400 metrin pysäkkiväliä

Rakenteilla olevan Raide-Jokerin keskimääräinen pysäkkiväli on 800 metriä. Pisin pysäkkiväli on 1 600 ja lyhin 400 metriä. Pikaraitiotie-ajatus ei edes toteutuisi tätä tiheämmillä pysähdyksillä.

– Kaupunkimaisilla osuuksilla ja esimerkiksi juna-asemien lähellä pysäkkejä on enemmän ja niin sanotuilla siirtymäosuuksilla vähemmän, Raide-Jokerin raitiotiesuunnittelun asiantuntija Lauri Kangas kuvailee.

Raide-Jokerin linjaus noudattelee nykyisen bussilinjan 550 reittiä. Esimerkiksi nykyinen Pirjontien pysäkki meinasi pudota pikaraitiotien reitiltä pois.

– Seuraava pysäkki on suhteellisen lähellä, mutta rata tekee juuri siinä kohdassa 90-asteisen mutkan ja nimenomaan radan kulmassa sijaitseva pysäkki kasvattaa pikaraitiotien palvelualuetta aika paljon. Toki siinä on lähellä myös Suursuon sairaala ja silläkin on asiassa painoarvoa, Kangas perustelee.

Tältä näytti kesäkuussa Raide-Jokerin rakentuminen taivaalta katsottuna. Video: Petteri Juuti / Yle, Kristiina Lehto / Yle, Retu Liikanen / Yle.

Raide-Jokerin rakennustyöt etenevät parhaillaan aikataulussa ja pikaraitiotie valmistuu näillä näkymin kesäkuussa 2024.

Tampereelle rakenteilla olevan raitiotien lyhin pysäkkiväli on 247 metriä ja pisin yli 2,5 kilometriä. Vuoden kuluttua liikennöintinsä aloittavan Tampereen ratikan keskimääräinen pysäkkiväli on noin 670 metriä.

