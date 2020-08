Suomi palautti matkustusrajoitukset Belgian, Alankomaiden ja Andorran rajalle

Hallitus on päättänyt palauttaa sisärajatarkastukset Suomen ja Alankomaiden sekä Suomen ja Belgian välille. Listaan lisättiin myös Andorra.

Alankomaissa, Belgiassa ja Andorrassa koronavirustartuntojen määrät ovat kääntyneet kasvuun. Uudet rajoitukset tulevat voimaan maanantaina 10.8.

Rajatarkastuksista voidaan luopua vain, jos koronavirustapauksia on löytynyt alle kahdeksan 100 000 ihmistä kohden. Tarkastelujakso on kaksi viikkoa. Tämä on Suomen linja. Muissa maissa on omat rajoituksensa, ja matkaan lähtijän on huomioitava ne.

Riskimaista Suomeen saapuville suositellaan kahden viikon omaehtoista karanteenia. Silloin on vältettävä kontakteja muiden ihmisten kanssa. Bussien ja junien sijaan on käytettävä omaa autoa, jos mahdollista. Välttämättömät menot ovat sallittuja.

Tilanne huonontunut myös Saksassa

Tilannetta seurataan tarkkaan nyt myös Saksassa ja Tanskassa. Molemmissa maissa ilmaantuvuusluvut ovat kohonneet hetkellisesti paikallisten tautiryppäiden vuoksi.

Tilannetta siis arvioidaan uudelleen, jos ilmaantuvuusluku nousee selvästi yli raja-arvon kuten nyt Alankomaissa ja Belgiassa.

Sisärajaliikenteen rajoitukset on poistettu aiemmin Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian, Liettuan, Italian, Kreikan, Liechtensteinin, Maltan, Saksan, Slovakian ja Unkarin välisestä liikenteestä.

Hallitus suosittelee yhä välttämään tarpeetonta matkustamista riskimaihin. Niihin kuuluvat esimerkiksi Ruotsi, Venäjä, Espanja, Ranska ja Britannia.

Rajoituksien poistamista harkitaan Ruotsin rajalta

Ruotsin tautitilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Maahantulorajoituksia Ruotsin kanssa tarkistetaan seuraavan kerran kahden viikon kuluttua. Ruotsin maa-, meri- ja ilmarajojen sisärajatarkastuksia tarkastellaan erikseen.

Jos epidemiatilanne sallii, sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin väliltä voidaan poistaa joko osittain tai kokonaan.

Nyt tehdyt päätökset ovat voimassa 8.9. asti, mutta niitä voidaan tarvittaessa muuttaa aiemmin.

Hallitus arvioi matkusrajoituksia uudelleen kahden viikon kuluttua.

