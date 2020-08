Yhä useammat valtiot ja lentoyhtiöt vaativat matkustajilta negatiivisen koronatestituloksen – näkyy jo yksityisillä lääkäriasemilla

Lentomatkaa varten otettavien koronatestien määrä on kasvussa.

Esimerkiksi Terveystalosta kerrotaan, että kesäkuun lopusta lähtien yritys on tehnyt yli 500 koronatestiä matkustajille, joiden on tarvinnut osoittaa joko lentoyhtiölle tai kohdemaan viranomaisille olevansa terveitä.

Testeistä lähes 200 tehtiin Terveystalon mukaan viime viikolla.

– Teimme kaikkiaan viime viikolla ennätysmäärä koronatestejä, yhtä paljon kuin maalis–huhtikuussa. Noin 10 prosenttia testissä käynneistä on tällä hetkellä sellaisia, jotka hakevat todistuksen matkaa varten, kertoo laboratoriodiagnostiikan johtaja Eeva Nyberg-Oksanen Terveystalosta.

Myös Mehiläisestä ja Aavasta kerrotaan, että koronatestiin on hakeutunut viime aikoina aiempaa enemmän oireettomia asiakkaita, jotka tarvitsevat testituloksen nimenomaan ulkomaanmatkan vuoksi.

– Keväästä asti on ollut tilanteita, joissa tarve on liittynyt työmatkustamiseen, mutta viimeisen kuukauden aikana on tullut mukaan myös vapaa-ajan matkustus, sanoo Mehiläisen liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf.

– Testien ja todistusten tarve on lisääntynyt ihan selkeästi, koska globaaleja vaatimuksia on tullut matkan varrella lisää, kertoo Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio.

Yhä useammat valtiot ja jotkin lentoyhtiöt vaativat, että matkustajalla on esittää tuore negatiivinen tulos koronatestistä. Maahan tai lennolle pääsylle on yleensä edellytyksenä 48–72 tunnin sisällä kirjattu todistus negatiivisesta testituloksesta. Eräät lentoyhtiöt vaativat Terveystalon mukaan myös yli kolmea päivää ennen lähtöaikaa tehdyn testin tuloksen.

Matkaa varten tehtyyn koronatestiin saattaa olla syynä myös se, että matkustaja haluaa varmistaa, että oleskelu kohdemaassa ei mene viruksen aiheuttamaa tautia sairastaessa, kertoo laboratoriodiagnostiikan johtaja Eeva Nyberg-Oksanen Terveystalosta.

– Osa haluaa tulla testiin myös sen takia, että kohdemaassa on aina testaus, joten mielellään testaavat itsensä ennen kuin lähtevät lennolle. Ettei käy niin, että matkustaa positiivisena esimerkiksi Hong Kongiin, ja joudu sitten siellä kahden viikon karanteeniin.

Vaikka ulkomaanmatkalle lähtijöiden testaaminen on vilkastumassa, niiden määrä on vielä toistaiseksi melko pieni: puhutaan yhteensä muutamista sadoista viikossa. Terveysalan yritykset kuitenkin odottavat testaamisen kasvavan lähikuukausina. Toki asia riippuu koronavirustilanteen kehittymisestä ja sen aiheuttamista mahdollisista matkustusrajoituksista.

– Tällä hetkellä on vaikea ennustaa tulevaisuutta, mutta niin kauan kuin koronaa on maailmalla, tätä tarvetta tulee olemaan ja testauksella pystytään pitämään yhteiskunta pyörimässä, sanoo laboratoriodiagnostiikan johtaja Eeva Nyberg-Oksanen Terveystalosta.

– Testaustoiminta tulee olemaan jatkossa tärkeä osa matkustamista. Siten voidaan katkaista tartuntaketjut, ettei tauti pääse leviämään, arvioi liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf Mehiläisestä.

