Hanhet ulostivat suositun uimarannan käyttökelvottomaksi Saimaalla – ranta pursuaa hanhien jätöksia

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi varoittaa uimasta suositulla Sammonlahden uimarannalla.

– Siellä on todettu selkeästi kohonnut määrä ulosteperäisiä enterokokkibakteereja, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen terveystarkastaja Taina Raja kertoo.

Uimarannalle on asetettu varoituskyltti. Seppo Kivimäki/Yle

Uimarannalta otettiin näytteitä tiistaina. Samalla kertaa rannalla havaittiin myös runsaasti hanhen ulosteita.

– Veden saastuminen johtuu nähtävästi veteen päässeistä hanhen ulosteista. Ne ovat saattaneet huuhtoutua veteen rannalta sateiden myötä. Se on ainakin tällä hetkellä paras oletuksemme, koska esimerkiksi jätevesipäästöjä alueella emme ole havainneet, terveystarkastaja Taina Raja kertoo.

Hanhet voivat hyvinkin olla saastumisen syynä, sillä esimerkiksi tänään torstaina iltapäivällä rannalla käyskenteli kymmeniä suurikokoisia kanadanhanhia. Hanhet ovat olleet rannalla jo viikkokausia.

Hanhille maistuu ruoho Sammonlahden uimarannalla. Seppo Kivimäki/Yle

Rannan tuntumassa on vierivieressä muutaman sentin mittaisia ulostepötköjä.

Sammonlahden rannalta on otettu uusintanäytteitä, joiden tulokset selviävät maanantaina.

– Tämän jälkeen selviää, onko kysymyksessä vain tilapäinen haitta, vai pitääkö asiaa seurata pidempääkin.

Hanhet kasvava ongelma

Lappeenrannassa on 13 yleistä uimarantaa, joista useimmat sijaitsevat Saimaan rannalla. Monet niistä ovat hiekkarantoja, joissa on myös ruohokenttiä. Nyt suljettu Sammonlahden uimaranta on yksi kaupungin suosituimmista, ja se on ollut erityisesti lapsiperheiden suosiossa.

Ihmisten lisäksi uimarannoista nautiskelevatkin täysin rinnoin myös kanadanhanhet ja valkoposkihanhet. Linnut pitävät hiekasta ja syövät mielellään ruohoa. Hanhien jätökset rannoilla ovatkin Lappeenrannan kaupungin jokakesäinen huolenaihe.

– Tilanne on huonontunut viime vuosina. Hanhia on tullut lisää, ja ne tekevät yhä enemmän myös jätöksiä rannoille, uimarantojen puhtaanapidosta vastaava Lappeenrannan kaupungin liikuntajohtaja Pasi Koistinen kertoo.

Hanhien on helppo nousta vedestä hiekkarannalle. Seppo Kivimäki/Yle

Asiasta tulee paljon palautetta uimarantojen käyttäjiltä.

– Ihmiset ihmettelevät, miksi niitä ei karkoiteta pois. Meillä ei ole kuitenkaan mitään tehokasta keinoa karkottaa niitä, Koistinen huomauttaa.

Kaupunki pyrkii keräämään jätökset joka päivä pois rannoilta. Aina tätä ei kuitenkaan ehditä tehdä.

– Meillä on paljon rantoja, ja tämän lisäksi myös muita liikuntapaikkoja huolehdittavana, Pasi Koistinen huomauttaa.