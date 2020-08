Halailuun, yhdessä laulamiseen ja samasta tuopista juomiseen liittyy koronavaara – siksi infektioylilääkäri ei lähtisi festareille

Kesän festarit ovat riskialttiita paikkoja koronan leviämisen kannalta, arvioi infektioylilääkäri Sakari Vuorinen Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymästä. Koronavirus leviää tehokkaimmin tilanteessa, jossa toisilleen tuntemattomat ihmiset ovat läheisessä kontaktissa toistensa kanssa.

– Infektiovaara liittyy esimerkiksi keskustelemiseen, laulamiseen, halailuun, suuteluun ja samasta tuopista juomiseen.

Kesän festareilla on tehty erilaisia järjestelyjä THL:n ohjeistuksen mukaan kontaktien vähentämiseksi. Lippuja myydään tavallista vähemmän, jotta alueilla olisi mahdollisuus pitää turvavälit. Kaikille täytyy olla istumapaikat ja siivoaminen on tauotonta.

Puumalan Siltakemmakoissa erityisjärjestelyjä on tehty vielä enemmän kuin ohjeistukset vaativat. Festarialue on jaettu neljään osioon, joissa kussakin on 450 ihmistä. Jokaisessa osiossa on oma vessa- ja baarialue.

Siltakemmakoissa pöytäryhmät on tuotu aivan lavan eteen, jotta ihmiset eivät tulisi tanssimaan joukolla vaan pysyisivät pöydissään. Riina Kasurinen/Yle

Esimerkiksi viime viikonlopun Aurafestillä Turussa festarialuetta ei oltu jaettu lohkoihin vaan järjestäjät luottivat ihmisten omaan kykyyn pitää turvavälit.

– Festarialue sinänsä ei ole tartuntavaarallinen. Kyse on siitä, miten lähelle ihmiset menevät toisiaan. Esimerkiksi vessan jakaminen ei ole koronatartunnan kannalta suuri riski, vaikkakin käsihygieniasta kannattaa toki huolehtia, infektioylilääkäri Vuorinen sanoo.

Maski päässä bilettämään?

Vaikka kasvomaskia suositellaan käytettäväksi julkisissa tiloissa ja julkisessa liikenteessä, siitä tuskin on suurta hyötyä festareilla. Festarit järjestetään ulkoilmassa eli sama hengitysilma ei kierrä pienessä tilassa, kuten esimerkiksi busseissa.

– Maskista olisi eniten hyötyä, jos sairastunut ihminen käyttäisi sitä ja suojaisi näin muita. Mutta sairaana ei missään nimessä pidä mennä festareille levittämään tartuntaa, Vuorinen sanoo.

Siltakemmakoissa on laskettu tilaa 20 neliötä kahdeksalle ihmiselle. Maahan aiottiin ensin merkitä 20 neliön ruudut, mutta siitä luovuttiin. Riina Kasurinen/Yle

Vaikka yksittäiselle festarikävijälle riski saada korona juhliessa on pieni, voi festareilla olla alueellisesti kauaskantoiset jälkiseuraukset. Tällä hetkellä koronaa on lähinnä Uudellamaalla, mutta festarit voivat tuoda sen muuallekin Suomeen.

Vuorinen pitää todennäköisenä, että virus lehahtelee ympäri Suomea sitä mukaa kun koronarajoituksia puretaan.

– Jo yksi kohtaaminen voi aiheuttaa paikallisen epidemian.

Festarijärjestäjällä on unettomia öitä, mutta bilettäjät ovat luottavaisia

Mikkeliläiset Janni Rikama ja Jenna Hynninen olivat ostaneet liput Siltakemmakoiden Ysäribileisiin jo ennen koronakevättä. He päättivät, että jos viranomaiset sallivat tapahtumien järjestämisen, he rohkenevat mennä paikalle.

Samoin ajatteli moni muukin, sillä perjantain Ysäribileet myytiin hetkessä täyteen.

– Jännittää vähän mennä bileisiin, koska uusia koronatapauksia on tullut ilmi. Mutta luotamme siihen, että turvajärjestelyt ovat hyvät, Rikama sanoo.

Rikama ja Hynninen aikovat itse pitää huolen siitä, että turvavälit muihin ihmisiin säilyvät.

– Vähän epäilyttää, muistavatko ihmiset annetut ohjeet, kun kuitenkin on festarit kyseessä, Hynninen sanoo.

Aura Festeille laitettiin myyntiin viime viikonloppuna tavallista vähemmän lippuja, jotta festarialueella olisi mahdollisuus pitää turvavälit muihin. Jussi Mankkinen / Yle

Siltakemmakoiden järjestäjälle Pasi Partaselle koronakesä on tiennyt unettomia öitä. Vuosien varrella rutiineiksi tulleet festarijärjestelyt menivät tänä vuonna kokonaan uusiksi turvajärjestelyiden takia. Partanen tiedostaa, että festareiden seurauksena jopa koronaepidemia on mahdollinen.

– Se on mahdollista samalla lailla kuin koronan leviäminen vaikka kaupoissa. Yhtälailla ihmiset kokoontuvat esimerkiksi isompiin ostoskeskuksiin.

Siltakemmakoiden järjestäjä Pasi Partanen on tyytyväinen lipunmyyntiin. 4500 lipusta myymättä oli torstaiaamuna 600. Riina Kasurinen/Yle

Siltakemmakoiden organisaatio on ollut suoraan yhteydessä terveysviranomaisiin ja kysynyt heiltä neuvoa tapahtuman järjestämiseen.

Infektioylilääkäri Sakari Vuorinen ei ole harmissaan, vaikka hänen vastuualueellaan järjestetään yksi kesän harvoista massatapahtumista. Hän toivoo, että ihmiset muistavat varotoimenpiteet ja käsihygienian.

– Onhan se hyväksyttävä, että elämän täytyy jatkua. Itse kyllä välttäisin festareille menemistä.