Yle seuraa paikan päällä: Moskovassa 7 nuorta tuomittiin näytökseksi arvostellussa terrorismioikeudenkäynnissä

Syyttäjä on vaatinut pitkiä vankeusrangaistuksia. Oikeus ilmoittaa päätöksen rangaistuksista myöhemmin tänään.

Tänään torstaina Moskovassa seitsemän nuorta aikuista on tuomittu syyllisiksi paljon huomiota saaneessa ”Uusi suuruus” -terrorismioikeudenkäynnissä. Tuomiosta raportoi muun muassa oikeudenkäyntiä salissa seuraava Novaja Gazetan (siirryt toiseen palveluun) toimittaja.

Uusi suuruus -ryhmän jäseniksi väitettyjä nuoria syytetään siitä, että he suunnittelivat Venäjällä vallankaappausta.

Syyttäjä vaatii syytetyille neljästä vuodesta ehdollista vankeutta seitsemään ja puoleen vuoteen ehdotonta vankilatuomiota.

Oikeuden päätös rangaistuksista tulee myöhemmin torstaina.

Jutun katsotaan laajalti olevan turvallisuusviranomaisten lavastama. Näytösoikeudenkäynniksi luonnehdittu juttu asettuu arvostelijoiden mukaan osaksi ilmiötä, jossa nuoria venäläisiä yritetään suurilla tuomioilla pelotella irti poliittisesta aktivismista.

Lue tästä Ylen Moskovan-kirjeenvaihtajan analyysi Venäjän turvallisuusviranomaisten mielivallasta

Satoja ihmisiä kokoontui oikeustalon eteen osoittamaan mieltään. Grigori Vorobjov / Yle

Ylen Moskovan-kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen kertoo, että oikeustalon eteen Moskovassa on kokoontunut ainakin parisataa ihmistä osoittamaan mieltään.

Oikeuden mukaan syytetyt ovat syyllisiä. Itse tuomio kuullaan myöhemmin. Oikeustalon edessä ihmiset huutavat: ”Eivät ole syyllisiä!” pic.twitter.com/euZZslxuzA — Erkka Mikkonen (@Erkanomia) 6. elokuuta 2020

Paikalla on monien nuorten lisäksi muun muassa oppositiojohtaja Ilja Jašin, kirjailija Dmitri Bykov ja aktivisti Marija Aljohina Pussy Riotista.

– Terroristeiksi väitettyjen nuorten tukijat järjestivät performanssin oikeustalon edessä. Poliisiksi pukeutunut aktivisti viilsi nuken kaulan auki. Poliisi otti hänet ja pari muuta kiinni, Mikkonen kirjoittaa Twitterissä.

Syytettyjä nuoria on ollut jutussa yhteenä kymmenen. Aiemmin kaksi on saanut tuomion ja yksi syytetty on päässyt karkaamaan maasta.

Ihmiset odottivat tuomion kuulemista oikeustalon oven ulkopuolella. Grigori Vorobjov / Yle

Juttua korjattu klo 14.31. Syyllisiksi tuomittujen lukumäärä korjattu kuudesta seitsemään.

Lue lisää:

Venäjän turvallisuuskoneisto otti nuoret erityistarkkailuun – Ihmisoikeusaktivistit syyttävät ääriliikkeiden tehtailusta