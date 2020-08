Uusi huipputeknologia itärajalla säästää aikaa ja paljastaa laittomat lastit

Itärajalla Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa sijaitsevissa kolmessa rajanylityspisteissä tavaraliikenne pääsee jatkossa liikkumaan entistä jouhevammin. Lappeenrannan Vainikkalan ja Virolahden Vaalimaan läpivalaisupisteet uusitaan ja Imatralle on tulossa täysin uusi läpivalaisu piste.

Imatralla sekä Vainikkalassa on tavoite läpivalaista kaikki lähtevä ja saapuva raideliikenne, mikä tarkoittaa 150 000—200 000 junavaunua vuodessa.

— Tavarajunissa, joita esimerkiksi Vainikkalan läpi menee, on usein esimerkiksi kemikaalilähetyksiä. Ne ovat sellaisia tuotteita, joita ei ole ihmisvoimin pystytty työturvallisesti ja järkevästi tarkastamaan. Yleensäkin se on ollut äärettömän hidasta, Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg kertoo.

Vaalimaalla tarkastetaan myös pyörillä kulkevaa liikennettä.

— Voidaan valaista rekkoja, henkilöajoneuvoja ja kontteja – kaikkea, mitä maanteitse liikkuu. Ihmisiä ei tietysti läpivalaista, vaan he nousevat kyydistä ennen, Grönberg sanoo.

Läpivalaisulaitteet maksavat yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa ja ne rahoitetaan pääasiassa EU-rahoituksella.

Vaalimaalla läpivalaistaan myös renkaiden päällä kulkevia ajoneuvoja. Kuvassa läpivalaisulaitos. Tulli

Salakuljettajille huonoja uutisia

Suomi on maantieteellisestiä idän ja lännen välissä, minkä' vuoksi sitä käytetään yleisesti kauttakulkumaana laittomien tuotteiden salakuljetuksessa. Itärajalla yleisin salakuljetettu tuote on tupakka.

Uuden teknologian ansioista läpivalaisu lisääntyy ja tarkentuu. Se näkyy jonkin verran myös rajan yli tuotavien laittomien asioiden havaitsemiseen.

— Kaikella tällaisella on myös merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus. Kun informoidaan ja tiedotetaan asioista, sekin on osa ennaltaehkäisyä. Tarkoitus on, että rajaliikenne on hyvä ja turvallinen. Siinä kulkee vain tavaraa mitä saa viedä, on ilmoitettu tulliselvitysmielessä oikein ja ei aiheuta yhteiskunnalle vaaraa tai haittaa, valvontajohtaja Mikko Grönberg sanoo.

Osa kuljetettavista lasteista on vaarallisia myös tullin tarkastajille, jonka vuoksi tarkastuksia on ollut vaikea tehdä. Läpivalaisu auttaa tilannetta. Tulli

Läpivalaisua aurinkosähköllä

Uusissa hankinnoissa haluttiin ottaa huomioon myös ympäristöasioita. Vaalimaan läpivalaisulaitoksen katolle laitetaan aurinkopaneelit, joilla tuotetaan osa laitteiston tarvitsemasta sähköstä. Uusien laitteiden käyttöikä on arviolta noin kymmenen vuotta.

Uusissa laitteissa kuvanlaatu peittoaa aiemmat läpivalaisuvälineet.

— Tätä voisi verrata siirtymisellä analogisista TV-lähetyksistä teräväpiirtoon, Grönberg sanoo.