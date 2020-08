Sähköautokauppaa jumittavat pitkät tilausajat ja asiakkaiden epätietoisuus latausvaihtoehdoista – silti aina ei ole myytävääkään

RaisioTäyssähköautojen suosiota estävät niiden kallis hinta ja pitkät toimitusajat. Esimerkiksi koko kansan kukkarolle sopivaa sähköautoa on joutunut odottamaan yli vuoden ja nyt sitä ei voi edes saada tilauksesta. Lisäksi asiakkaat pyörivät ihmeissään autokaupoissa, kun he miettivät, mikä käyttövoima kannattaisi valita.

Vehmaalla asuva Anni Peltomaa pohtii täyssähköauton hankintaa ja tutki sellaisen ominaisuuksia raisiolaisessa autoliikkeessä.

– Olemme laittamassa nykyistä autoa vaihtoon ja haaveena on sähköauto. Hinta vaikuttaa valintaan aika paljon. Päästöttömyys on tärkeä arvo. Lähimmät latauspisteet ovat Mynämäellä, Turussa ja Raisiossa, listaa Peltomaa.

Peltomaa ei kuitenkaan vielä saman tien tehnyt kauppoja. Vaihtoehtoja täytyy miettiä vielä.

Anni Peltomaa tutkii Nissanin täyssähköauton ominaisuuksia myyntipäällikkö Sami Tuomialhon opastuksella. Minna Rosvall / Yle

Traficomin mukaan uusien henkilöautojen ensirekisteröintien määrä (siirryt toiseen palveluun) laski vuoden 2020 tammi–kesäkuussa 21,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vaihtoehtoisia käyttövoimia rekisteröitiin kuitenkin edellisvuotta enemmän. Esimerkiksi sähköautoja rekisteröitiin alkuvuonna 1 500, kun vuonna 2019 samaan aikaan rekisteröintejä oli noin tuhat.

Hinnat ja muut kulut tarkassa syynissä

Autokeskus Raision myyntipäällikkö Sami Tuomialho tunnistaa asiakkaiden monimutkaiset pohdinnat.

– Täyssähköautojen hinnat ovat puolitoistakertaisia tavalliseen bensiinikäyttöiseen autoon verrattuna. Pikkuauto voi maksaa 40 tai 50 000 euroa. Toinen seikka ovat kantamat eli latausverkosto ei ole vielä kovin kehittynyt. Suurimmat latausesiintymät ovat Turku–Tampere–Helsinki-akselilla, Tuomialho sanoo.

Vaihtoautoja myyvässä Kaarinan Kamuxissa työskentelevä myyntipäällikkö Petteri Mäkeläinen myöntää, että joskus asiakkaiden kysymykset ovat jo todella monimutkaisia.

– Jotkut asiakkaat haluavat tarkan euromääräisen arvion auton kustannuksista eli siinä pitäisi olla mukana polttoaine- ja sähkökulut sekä verot, kertoo Mäkeläinen.

Kirsi Nuutisen Seat Mii -autolla oli noin vuoden toimitusaika, mutta hän sai peruutusauton yllättäen jo noin neljän kuukauden odotuksen jälkeen. Minna Rosvall / Yle

Suosikkiautoa ei edes saa Suomeen

Turussa K-Caaran liikkeessä sähköautojen kysyntä on kova. Joitakin sähköautoja on tarjolla, mutta ei sitä, joka sai vuodenvaiheessa aikaan melkoisen ostoryntäyksen. Edes lähes kahden vuoden toimitusaika ei pelottanut.

Aluejohtaja Tommi Merlan mukaan Seat Mii -merkkistä sähköautoa myytiin Suomessa viikossa noin 300. Yhteensä tilauksia tuli noin 600 ja pelkästään Turussa noin 60.

Määrä on suuri, kun vertaa sitä vaikka vuoden 2020 tammi–kesäkuun ensirekisteröityjen täysähköautojen määrään (siirryt toiseen palveluun). Traficomin mukaan niitä oli 1 500.

Aluejohtaja Tommi Merla kertoo, että koko autokaupassa on toimitusongelmia. Asiakas joutuu odottamaan muitakin kuin sähköautoja pitkään. Minna Rosvall / Yle

Nyt autoa ei voi edes tilata.

– Onhan se kova paikka, kun ei ole mitä myydä. Nykyajan autokauppa on paljon muutenkin sellaista, että toimitusajat saattavat olla pitkiä ja autoja ei aina saada heti. Odotamme lisäkiintiöitä. Asiakkaat kysyvät autoa koko maan osalta lähes päivittäin. Nyt tilatut autot tulevat asiakkaille vuoden 2021 syksyyn mennessä, kertoo Merla.

Kirsi Nuutinen kertoo, että alkukankeuksien jälkeen auton käyttö on ollut sujuvaa. "Etsimme mieheni kanssa netistä tietoja latausvaihtoehtoista." Minna Rosvall / Yle

Kulkeeko Suomessa joka neljäs vaihtoehtoisella voimalla vuonna 2025?

Valtiovalta on asettanut tavoitteen, että Suomessa vuonna 2025 joka neljäs auto kulkisi vaihtoehtoisella käyttövoimalla. Aluejohtaja Tommi Merla pitää ajatusta kannatettavana, mutta aika mahdottomana toteuttaa.

– Suomi on niin pieni markkina-alue, että emme saa niin paljon autoja tänne kuin haluaisimme. Akkuja, täyssähköautoja ja lataushybridejä ei pystytä toimittamaan niin paljon, että niitä riittäisi kaikille, kertoo Merla.

Toisaalta Suomen autojen keski-ikä on Euroopan vanhimpia ja keskihinta muutamissa tuhansissa.

Merla miettii, mistä suomalaisilla löytyy rahat sähköauton ostamiseen, vaikka auto maksaisi esimerkiksi 20 000.

Myyntipäällikkö Sami Tuomialho painottaa, että tavoitteisiin on pakko päästä, koska päästönormit ovat niin korkeita. Autonvalmistajien on pakko lykätä vähäpäästöistä autoa maailmalle. Ennuste on, että sähköautot ohittavat lataushybridit tämän vuosikymmenen lopussa.

Hintojen romahtamista saa vielä odottaa.

– Olen kuullut ennusteen, että 2030-luvun taitteessa hinnat leikkaantuisivat eli sähköauton saisi nykyisen auton hinnalla. Suomessa on liian pieni tuki sähköautoille. Jos valtio tuplaisi sen, sähköautokauppa alkaisi käymään paremmin, arvioi Tuomialho.

Kirsi ja Jari Nuutinen asensivat sähköauton latauspisteen omakotitalonsa seinään. "Ajan jopa viikon työmatkat yhdellä latauksella", kertoo Kirsi. Minna Rosvall / Yle

Onnekas sattuma toi auton 50-vuotislahjaksi

Raisiossa asuvan Kirsi Nuutisen sähköautoilijan ura alkoi yllätyksenä. Puoliso, Jari Nuutinen sai hänet vakuuttuneeksi vuodenvaihteessa, että sähköauto kannattaa tilata. Toimitus luvattiin vuodelle 2021, mutta kun toinen asiakas perui kaupan, Nuutinen sai auton jo keväällä sopivasti 50-vuotislahjaksi.

– Olimme ajatelleet, että niitä latausasioita ehtii miettiä rauhassa. Kun auto tuli meille, netistä katsoimme, mistä saa sähköä ja miten pääsemme tämän kanssa eteenpäin.

Alkukankeuden jälkeen lataaminen on sujunut, kun oman talon seinään saatiin latauspiste.

– Kaupunkiajossa kantama on 360 kilometriä, joten ajan töihin viikon ajan samalla latauksella. Mökkimatka Uuteenkaupunkiin ajetaan myös tällä autolla, mutta pidemmät reissut miehen käytössä olevalla autolla, kertoo Nuutinen.

