Alueellisia maskisuosituksia ja etätyön jatkamista – Tässä 9 keinoa, joilla koronaviruksen toista aaltoa torjutaan

Päivittäisten koronavirustapausten määrä on kohonnut Suomessa selvästi tällä viikolla.

Koronaviruksen tartuttavuusluku on kesän rauhallisen tilanteen jälkeen noussut jälleen yli yhden, mikä tarkoittaa sitä, että tartunnan saanut tartuttaa tilastollisesti enemmän kuin yhden henkilön.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa avattiin torstaina sitä, minkälaisia toimia Suomessa on työn alla tai pohdinnassa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

1. Päivittäistä testaus- ja jäljityskapasiteettia halutaan STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan nostaa tämän hetkisestä noin 13 000–15 000:sta ainakin 20 000:een. Mikäli epidemia alkaa levitä väestössä hallitsemattomasti, on Varhilan mukaan varauduttava testaamaan jopa 25 000 ihmistä päivässä.

Varhila painotti torstaisessa tiedotustilaisuudessa, että vähäisilläkin oireilla on mentävä testiin. Ulkomailta saapuvia kehotetaan hakeutumaan testeihin 5–6 vuorokauden kuluttua saapumisestaan, vaikkei oireita olisikaan. Siihen nähden Suomen testauskapasiteetti ei ole tällä hetkellä täysin riittävä.

Tällä haavaa testeihin pääsyssä ja testituloksen saannissa on pääkaupunkiseudulla usean päivän viive. Varhilan mukaan on pohdinnassa, olisiko testeihin päästävä ilman terveydenhuollon lähetettä, pelkän Omaolo-palvelun kautta. Hänen mielestään myös luotettavien pikatestien käyttöönottoa on selvitettävä nopeassa aikataulussa. Pikatestit tulisivat helpottamaan ja nopeuttamaan testaus- ja jäljitystyötä.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen korostaa, että testeihin pääsyn pullonkaulasta on päästävä nopeasti eroon ja testiin on päästävä viikonloppunakin aina, jos on jonkinlainen syy epäillä tartuntaa. Testituloksia on kesällä analysoitu 4 000–5 000 päivässä.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki painotti, että testausprosessin alkuvaihe on tärkein, koska viiveet kostautuvat siinä, että sairastunut ehtii altistaa useampia ihmisiä ja jäljittäminen vaikeutuu.

2. Koronavilkun eli koronatartunnasta kertovan mobiilisovelluksen Varhila toivoo ihmisten ottavan käyttöön laajasti, heti kun sen lataaminen on mahdollista. Hän uskoo, että tartuntailmoituksia tulee oireettomille henkilöille enemmän kuin altistuneet ja oireettomat henkilöt osaavat tällä hetkellä edes aavistaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien ja sairaanhoitopiirien testauskapasiteetin on oltava hyvässä kunnossa, koska jokainen hälyn saanut haastatellaan ja tarpeen mukaan tämän on päästävä heti testeihin.

STM suosittelee toivoo, että etätöitä jatkettaisiin. Jarkko Riikonen / Yle

3. Etätyösuosituksen jatkamista toivotaan,vaikka hallituksen etätyösuositus päättyi elokuun alussa. Tiedotustilaisuudessa Varhila sanoi, että hän itse kuitenkin toivoo etätöiden jatkamista sen ollessa mahdollista. STM kannatti etätyösuosituksen jatkamista pidemmälle syksyyn jo silloin, kun hallitus teki päätöksen suosituksen päättymisestä.

Tiedotustilaisuudessa Varhila kannusti työnantajia tekemään päätöksiä esimerkiksi työntekijöiden kierrättämisestä etä- ja lähitöissä mahdollisuuksien mukaan tautitapausten nopean lisääntymisen myötä.

4. Alueellisia rajoituksia voidaan asettaa jatkossa vaikkapa kasvomaskien suhteen. Tällöin suositusta ei annettaisi niille alueille, joissa tautitilanne on vakaa. Puumalaisen mukaan Euroopan tartuntatautiviraston tietoihin perustuva alueellinen tarkastelu osoittaa, että toimenpiteitä kannattaa suunnata alueellisesti. Jos näyttää siltä, että kaupungin, maakunnan tai alueen tilanne huononee, niin siihen täytyy reagoida nopeasti ja aloittaa tehokkaat toimenpiteet, Puumalainen sanoi.

Kasvomaskisuositus tai sen suunnitelma annetaan ensi viikolla. Toni Määttä / Yle

5. Kasvomaskisuositus tai tieto siitä, milloin suositus astuu voimaan annetaan ensi viikolla. Suosituksia odotettiin julkaistavaksi jo tällä viikolla, mutta Varhilan mukaan STM käy vielä asiaa läpi THL:n kanssa. Suositukseen tulee Varhilan mukaan ikärajoitukset. Koulutoimen osalta suositukseen liittyy pohdintaa siitä, missä mahdollinen ikäraja lasten kahdalla kulkee, mikäli lapsille rajoitteita tulee, Varhila sanoi.

6. Matkustusrajoitukset päätettiin ottaa 6. elokuuta uudelleen käyttöön Suomen ja Alankomaiden, Belgian sekä Andorran välisessä liikenteessä. Sisärajavalvonta palautettiin jo 27. heinäkuuta myös Suomen ja Itävallan, Slovenian sekä Sveitsin väliseen liikenteeseen. Sisärajavalvontaa jatketaan myös Suomen ja Espanjan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin sekä Tšekin välisessä liikenteessä.

Tilannetta seurataan erityisen tarkasti Saksan ja Tanskan osalta, koska molemmissa maissa ilmaantuvuusluvut ovat kohonneet. Rajoitukset eivät koske huvialusliikennettä.

7. Vapaaehtoista karanteenia halutaan tiukentaa, ilmoitti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) keskiviikkona. Kiurun mukaan riskimaissa matkustaneiden perheiden lasten ei pidä mennä kouluun, vaan pitää kahden viikon omaehtoinen karanteeni. Karanteenin tulisi koskea lasten lisäksi myös työssä käyviä. Tällä hetkellä karanteenia ei valvota mitenkään. Suomi on luokitellut riskimaiksi maat, joissa tartuntoja on enemmän kuin kahdeksan 100 000 asukasta kohti.

8. Elinkeinotoimintaan liittyvät mahdolliset rajoitukset vaativat muutoksia tartuntatautilakiin. Tällä hetkellä ravintoloissa jokaisella asiakkaalla täytyy olla oma istumapaikka ja mahdollisuus käsienpesuun. Myös tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina. Varhilan mukaan ravintoloita ja yökerhoja koskevia rajoituksia ei ainakaan tulla höllentämään.

9. Suurten eli .yli 500 ihmisen yleisötilaisuuksien järjestäminen on ollut taas sallittua elokuun alusta. Linjaus on tällä hetkellä voimassa syyskuun loppuun. Tautitilanteen muuttuessa linjausta voidaan joko kiristää tai löysätä. Varhilan mukaan vaikuttaa siltä, että kokoontumisrajoitusta on tarpeen tiukentaa.

