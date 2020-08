Herätys: Työelämäkoulutukset vähenivät roimasti, pysyvä elämäntapamuutos vaatii pysyvän motivaation, viikonloppuna hellettä suuressa osassa maata

Ensiapukursseja on voinut suorittaa tänä keväänä myös etänä. Kuvassa Maxime Voit, Jenny Nyström ja Elsa Palovaara opiskelivat elvytystä SPR:n tiloissa Helsingissä heinäkuussa 2016.

Ensiapukursseja on voinut suorittaa tänä keväänä myös etänä. Kuvassa Maxime Voit, Jenny Nyström ja Elsa Palovaara opiskelivat elvytystä SPR:n tiloissa Helsingissä heinäkuussa 2016. Markus Heikkilä / Yle

Koulutusten määrä romahti työpaikoilla – kova isku koulutusyrittäjille

Tulityö- ja työturvallisuuskorttien sekä hygieniapassien suoritukset ovat romahtaneet pahimmillaan jopa puoleen normaalista tänä vuonna. Erilaisia pätevyyksiä antavia kursseja on suoritettu kymmeniä tuhansia normaalia vähemmän. Työturvallisuuden ei epäillä vaarantuneen.

Kovimmin yritysten tiukentuneet koulutusbudjetit ovatkin iskeneet työelämäkoulutuksia myyviin yrityksiin. Moni on yrittänyt sinnitellä pahimman yli polkaisemalla pystyyn verkko- ja videokursseja.

Psykologi Anu Tevanlinna tietää, mikä elämäntapamuutoksissa menee usein pieleen

Uusi opeteltava tapa kannattaa sitoa olemassa oleviin rutiineihin, kuten vaikka hampaiden pesuun, aamiaiseen tai työpaikalle saapumiseen. Petteri Bülow / Yle

Moni haluaisi pudottaa pysyvästi painoa, mutta päätyy käyttämään menetelmiä, joilla voi saada vain lyhytaikaisia tuloksia, psykologi Anu Tevanlinna sanoo. Pysyvään elämäntapamuutokseen tarvitaan ravitsemus- ja liikuntatiedon lisäksi ymmärrystä oman mielen toiminnasta ja siitä, miten omaa käyttäytymistä muutetaan pysyvästi.

Potilasturvallisuuskeskus tekee yhtenäiset käytännöt kaikille

Asiakasturvallisuusvirheitä tapahtuu muun muassa lääkkeiden suhteen. Tiina Jutila / Yle

Vaasassa toimiva potilasturvallisuuskeskus on selvittänyt potilasturvallisuuden nykytilaa Suomessa. Ensimmäisiä tietoja selvityksestä saadaan jo syksyllä. Konkreettisesti potilasturvallisuudessa on kyse vaaratilanteiden ennaltaehkäistystä ja riskiarvioinnista. Potilasturvakeskuksen mukaan molemmissa on vielä kehitettävää.

Sää lämpenee vähitellen

Yle

Lämpötila kohoaa tänään monin paikoin jo yli 20 asteen. Lännessä voi olla paikoin hellettä.

Viikonloppuna hellettä on suuressa osassa maata, ja myös yöt ovat lämpimiä. Paikalliset sadekuurot ovat yhä mahdollisia.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.