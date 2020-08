Viron yleisradio: norjalaisen rahtilaivan kyydissä 12 koronatartunnan saanutta – alus matkalla Uuteenkaupunkiin

Virosta Uuteenkaupunkiin matkalla olevan Yara Nauma -rahtialuksen kyydissä on 12 koronavirukseen sairastunutta miehistön jäsentä. Laivalla on yhteensä 21 miehistön jästentä, joista 14 on sairastunut. Kaksi sairastunutta jäi Viroon hoitoon.

Viron yleisradion ERR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) sairastuneet ovat hyvässä kunnossa. Miehistön jäsenten koronavirustestit tehtiin Virossa.

Jutussa kerrottiin aikaisemmin, että miehistö olisi jäämässä karanteeniin Uuteenkaupunkiin, mutta Yaralta aamulla saadun uuden tiedon mukaan miehistö jatkaa matkaa laivan mukana.

Laiva lähti Uudestakaupungista Viroon viime viikon tiistaina ja on nyt paluumatkalla. Perjantaiaamuna kello seitsemältä alus oli Uudenkaupungin edustalla, noin kymmenen kilometrin päässä Isokarista. Sen odotetaan saapuvan Uuteenkaupunkiin kello kahdeksalta.

Juttua päivitetty kello 7:43: lisätty tieto siitä, että miehistö ei jää Suomeen, vaan jatkaa matkaa laivan mukana.