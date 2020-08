Töhritty Mannerheimin salonkivaunu joudutaan aluksi paikkamaalaamaan – maali on imeytynyt puupaneeleihin

Museoväki kävi heti torstaiaamuna vartiointiliikkeeltä tiedon saatuaan katsomassa Mikkelin asemalla sijaitsevan Mannerheimin salonkivaunun tilanteen. Vaunun ulkovuorauksen puupanelointi on huokoinen ja siihen suihkutettu spraymaali on imeytynyt syvälle.

Tällä hetkellä on päädytty siihen, että töhryt peitetään paikkamaalauksella. Sillä toimenpiteellä mennään aina ensi kesään asti. Ensi kesänä vaunulle on suunnitteilla isompi remontti.

Vaunun kylkeen kokeiltiin torstaina maalinpoistoainetta, mutta sillä ei ollut tehoa.

– Ihan millä tavalla tahansa ei pysty tuollaista kohdetta puhdistamaan. Se pitää tehdä pehmeillä keinoilla, muistuttaa Mikkelin kaupungin museojohtaja Matti Karttunen.

Maali on ehtinyt imeytyä huokoiseen puuhun syvälle. Juho Liukkonen / Yle

Puupaneeleja joudutaan vaunun kylkeen uusimaan. Museotoimessa on jonkin verran jäljellä alkuperäistä paneelia. Se ei kuitenkaan todennäköisesti riitä vaan sitä joudutaan teettämään lisää.

Säiden armoilla oleva puupaneeli on pehmentynyt ja maali on irtoillut radan puoleisella sivulla sekä eteläpäädyssä. Varjon puolella tilanne on parempi.

Onko suojakatos riittävän suuri?

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty salonkivaunua peittävän katoksen kokoa. Se ei näyttäisi kunnolla peittävän historiallista vaunua.

Matti Karttunen on samaan mieltä, että vaunun suojaksi tehty katos on alunperinkin ollut sopimaton. Remontin valmistuttua täytyy miettiä, voisiko siihen saada parannusta

– Paikalle voisi ajatella ympärille lasiseiniä, ne suojaisivat säältä ja ilkivallalta, sanoo Matti Karttunen.

Toinen parannuksen kohde on vaunun valvonta. Asema-alueella on kyllä valvontakameroita, mutta ihan suoraan vaunuun ei ole suunnattu yhtään kameraa.

Poliisi on aloittanut tapauksen tutkinnan ja käy samalla läpi kaikki asemanseudun valvontakameroiden kuvamateriaalin

– Nyt on tarkoitus vain mahdollisimman nopeasti saada peitettyä sotkut kyljestä pois, sanoo Matti Karttunen.

Töhriminen on tapahtunut todennäköisesti keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä vahingontekona.