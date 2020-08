Vuonna 2019 SaariHelvetissä maski tarkoitti black metal -kasvomaalausta. Tänä vuonna termi on saanut uuden merkityksen.

Yksi kesän harvoista massatapahtumista on Tampereen Viikinsaaressa perjantaina ja lauantaina järjestettävä metallimusiikkitapahtuma.

Päätös Saarihelvetti metallifestivaalin järjestämisestä venyi tänä vuonna koronan takia pitkälle.

– Kansa haluaa käydä festivaaleilla ja tamperelaiset erityisesti. Kun lupa saatiin, päätettiin, että tehdään nyt muutamalle tuhannelle ihmiselle onnea, promoottori Rowan Rafferty sanoo.

Molemmille päiville on myyty 2 200 lippua. Ne myytiin ennätysnopeasti loppuun.

Tapahtumapaikka tuonut haastetta

Saarihelvetti järjestetään Pyhäjärvessä pienen laivamatkan päässä olevassa Viikinsaaressa. Sinne liikennöivät kesäisin Hopealinjan alukset. Omalla veneellä saareen ei festivaalin aikana voi mennä.

Vaatimus siitä, että jokaisella on pöytä ja penkki, on tarkoittanut sitä, että saareen on pitänyt kuljettaa yli 2 000 tuolia ja iso määrä pöytiä.

– Onhan tämä ollut todella haastavaa. Roudaus on tehty normaaleilla laivavuoroilla, se on ollut todella hidasta. Ihan jokaiselta penkiltä ei ole suoraa näkymää lavalle, mutta eivät ne myöskään ole missään Bajamajan takana, Rafferty sanoo.

Käsidesiä ja maskeja tarjolla

Jokaiselle asiakkaalle on festivaaleilla tarjolla oma käsidesipullo ja halukaille myös kasvomaskeja. Lisäksi saaressa on käsipesu- ja käsidesipisteitä ja festivaalipaikalla kiertää ihmisiä puhdistamassa pintoja.

Järjestäjät uskovat, että turvajärjestelyt riittävät.

– Meillä on mahdollisuus pitää etäisyyttä, pitää kädet puhtaana, käyttää maskia. Tykkäisin ajatella, että täällä on turvallisempaa kuin monessa muussa paikassa, Rafferty sanoo.

Pirkanmaalla koronatilanne on ollut rauhallinen. Perjantaina kerrottiin yhdestä uudesta koronatartunnasta.

