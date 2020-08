Rakennustyöt ovat edistyneet koronasta huolimatta – SRV: Viruksen torjunta vähentänyt muistakin infektioista johtuvia sairauspoissaoloja

En pelkää koronaan sairastumista, vaan luotan siihen, että nämä järjestelyt riittävät, sanoo Ibrahim Dawood. Hän oli tauolla Siltasairaalan työmaalle rakennetussa teltassa. Taukotiloja on tehty lisää, jotta turvaväleistä voidaan pitää kiinni.

Työmailla on ulkomaalaisia työntekijöitä nyt yhtä paljon kuin tavallisestikin. llman heitä ei pärjättäisi, arvioi Rakennusteollisuus.

Koronavirus autioitti toimistot, mutta rakennustyömailla työt ovat jatkuneet kuten ennenkin.

Viruksen torjunta on hidastanut työmaita vain hieman.

– Isoin asia oli, kun rajat olivat kiinni. Esimerkiksi Jyväskylän työmaalle tulossa olleet sairaalatekniikan asentajat eivät päässeet Suomeen, rakennusyhtiö SRV:n varatoimitusjohtaja Juha Toimela sanoo.

Nyt ulkomaalaisten osuus rakennustyöntekijöistä on ollut saman verran kuin tavallisesti, noin viidenneksen.

Ilman heitä työmaat eivät pyörisi, sanoo alan yritysten etujärjestön Rakennusteollisuuden johtaja Kim Kaskiaro.

Ruokailut porrastettu

Henkilönostimen varoitusääni kaikuu SRV:n työmaalla Helsingin Meilahdessa. Vaikka Siltasairaalan valmistumiseen on vielä kaksi vuotta ja sisäpinnat ovat betonia, sisällä voi jo kuvitella, miltä siellä valmiina näyttää.

Työmaalla on ohjeistettu tarkasti, missä ja mihin aikaan eri työporukat ovat tauolla ja töissä.

– Työmaalla pystytään hyvin aikatauluttamaan työt niin, ettei tarvitse samoissa paikoissa työskennellä, sanoo paloilmoitinjärjestelmää asentava Matti Ikäheimonen.

Turvavälit on helppo pitää töissä, sanoo projektinhoitaja Matti Ikäheimonen. Hän asensi paloilmoitinjärjestelmää Siltasairaalan työmaalla. Toni Määttä / Yle

Siivousta on tehostettu. Ruokailuja on porrastettu ja taukotiloja on tehty lisää.

Työmaan toimistopöytiin on asennettu suojapleksejä. Uudet työntekijät perehdytetään etänä. SRV:n omalla puhelinsovelluksella voi ilmoittaa, jos käsidesi on loppu.

Ennen kaikkea työmailla on rajattu ihmisten kohtaamista esimerkiksi matkalla taukotiloista työmaalle, kertoo SRV:n Juha Toimela.

Helsingin Kalasatamassa yhtiö määräsi keväällä työntekijät käyttämään suojamaskia työmaalla paikasta toiseen siirtymisissä ja palkkasi hissiin vahdin, joka piti huolta siitä, ettei hississä matkustanut kerralla liikaa ihmisiä.

Sairauspoissaolot vähentyneet

Koronatapauksia SRV:n työmailla on ollut, mutta tilastoissa poikkeusaika näkyy positiivisesti. Sekä infektioista johtuvia poissaoloja että sairauspoissaoloja ylipäätään on yhtiön mukaan ollut huhti-heinäkuun välisenä aikana tavallista vähemmän.

Yhtiö luottaakin siihen, että vaikka koronatilanne pahenisi, tarkka hygienia ja sen valvonta pitävät rakentamisen käynnissä.

Koronatoimien lisäksi tärkeää on se, että työntekijöitä voidaan testata nopeasti, Toimela sanoo.

Työmaalla on sovittu tarkasti, missä ja milloin eri työporukat käyvät tauolla. Toni Määttä / Yle

Koronantorjunta halvempaa kuin työmaan pysähtyminen

Kesäkuussa koronatartuntoja todettiin muun muassa ulkomaisten rakennustyöntekijöiden asuntolassa Turussa. Matkatöissä olevien työntekijöiden majoituspaikoissa turvavälejä työnantaja ei voi valvoa.

– Pääurakoitsija ei voi kuin huolehtia riittävästä tiedottamisesta, sanoo Rakennusteollisuuden Kim Kaskiaro.

Työmaalla tehdään vähintään viikottain koronatarkastus, jossa listan avulla käydään läpi, että että kaikki koronatoimenpiteet ovat käytössä, kertoo SRV:n varatoimitusjohtaja Juha Toimela. Toni Määttä / Yle

Ylimääräisten taukotilojen ja muiden koronatoimien hintalappua ei vielä tiedetä. Se tulee kuitenkin halvemmaksi kuin työmaan pysähtyminen, Toimela arvioi.

"Onnistuu myös suojamaskeilla"

Suojamaskien käyttöön työmailla on totuttu pölyävien ja vaarallisten aineiden takia. Jos niiden käyttöä suositellaan laajemmin, se ei Kim Kaskiaron mukaan ole ongelma.

– Sitten otetaan vain hiukan harvempi askel.

Rakennusprojektien etenemistä ne voivat hänen mukaansa hidastaa.

Nykyiset koronatoimet työmailla ovat tehokkaita, mutta jos tilanne pahenisi oikein paljon, työtä voisi rytmittää vielä enemmän niin, että töissä olisi yhtä aikaa mahdollisimman vähän ihmisiä. Se hidastaisi projekteja, sanoo Rakennusteollisuuden työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro. Jari Kovalainen / Yle

Jos maskeja on töissä käytettävä, ne maksaa työnantaja, linjaa työntekijöitä edustavan Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Työnantajien edustaja ei ole eri mieltä. Työmatkoilla mahdollisesti tarvittavat maskit on kuitenkin Kaskiaron mukaan työntekijän hankittava itse.

