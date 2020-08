Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen sote-yhteisyritys perustetaan

Yhtymäkokous on päättänyt yhteisyrityksen perustamisesta tiukassa äänestyksessä perjantaina aamupäivällä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä perustaa soteyhteisyrityksen terveysjätti Mehiläisen kanssa. Päijäthämäläisistä poliitikoista koostuva yhtymäkokous teki lopullisen päätöksen asiasta aamupäivällä.

Päätös ei ollut yhtymäkokouksessa yksimielinen. Lahden kaupunki otti yhteisyrityksen perustamiseen kielteisen kannan aiemmin tällä viikolla, ja lahtelainen kokousedustaja Erkki Nieminen (sd.) toi kokoukseen hylkäysesityksen, jota kritisoitiin kovin sanoin.

– On hävytöntä ja ala-arvoista viime hetkellä kääntyä yhteisyritystä vastaan. Perustuslakivaliokunta linjasi, ettei yhdellä kaupungilla saa olla kuntayhtymässä ylivaltaa. Jos nyt tehdään keskeytyspäätös, on tehtävä uusi kilpailutus. Tämä käy todella kalliiksi, etenkin Lahdelle. Pidättekö pilkkananne yhtymän johtoa? kommentoi padasjokelaisedustaja Antti Räsänen (kok.).

– Emme pidä pilkkanamme. Meillä on näkemysero siitä, miten palvelutuotanto pitää järjestää. Se työ mitä hyky on tehnyt, on arvokasta, vastasi Niemisen ehdotusta kannattanut Antti Holopainen (vas.) Lahdesta.

Kokouksessa yhteisyrityksen kannalla oli kahdeksan kuntaa päätöksentekoon osallistuneista kymmenestä kunnasta.

Yhteisyrityksen perustamista kannattaneilla kunnilla oli myös kokousedustajien äänienemmistö, kun Lahden edustajista kokoomuksen Terttu Pohjolainen ja Francis McCarron äänestivät yhteisyrityksen puolesta. Yksi Lahden kokousedustajista, yhteisyritystä kannattanut Markku Karjula (kesk.) poistui kokouksesta ennen äänestystä. Hänen äänensä jakautuivat muille lahtelaisille kokousedustajille. Näin ollen yhtymäkokous hyväksyi yhteisyrityksen perustamisen äänin 96 ja yksi kolmasosa vastaan 80 ääntä ja kaksi kolmasosaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Francis McCarron totesi tuloksen kiistattomaksi.

Lahden kokousedustajista kaksi, sdp:n Pekka Komu ja vasemmistoliiton Antti Holopainen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Uutinen päivittyy.

