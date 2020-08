Ensimmäinen rippileirileffa ja absurdi komedia siitä, kuinka peruna valloitti Suomen – Tässä kotimaisen elokuvasyksyn odotetuimmat ensi-illat

Loppuvuosi on erinomainen iskun paikka suomalaiselle elokuvalle.

Hollywood-elokuvien ensi-iltoja on koronaviruspandemian vuoksi myöhäistetty ja siirrelty jopa hamaan tulevaisuuteen. Moni odotettu elokuva ei tule edes valkokankaalle: Disneyn uusi Mulankin esitetään vain ja ainoastaan suoratoistona.

Mitä kaikkea kotimaista elävän kuvan ystäville sitten on tarjolla? Yle esittelee tässä jutussa kahdeksan kiinnostavaa poimintaa kotimaisesta elokuvasyksystä.

Eden

Ensi-ilta 7.8.2020

Tänään ensi-iltansa saaneesta Suomen ensimmäisestä rippileirielokuvasta odotetaan koko perheen hittiä. Suuri osa suomalaisista on käynyt tai käy leirin, jolla tutustutaan Raamattuun ja hengellisyyteen, mutta annetaan myös nuoruuden vietin viedä. Lähes kaikilla on sieltä muistoja, monilla jopa elinikäisiä ystäviä.

Kun rippileiriä pohtii miljöönä, on oikeastaan yllättävää, kuinka siitä ei ole tehty Suomessa elokuvia aikaisemmin. Nuoruuden, intohimon, uskon ja itsenäistymisen teemat luovat oivan ympäristön kommelluksille, oivalluksille ja koko perheen viihteelle.

Edenin on ohjannut ja käsikirjoittanut Ulla Heikkilä. Sen pääosissa nähdään Aamu Milonoff, Linnea Skog, Bruno Baer ja Amos Brotherus.

Seurapeli

Ensi-ilta 21.8.2020

Jos Eden on lähtökohtaisesti nuoruuden ylistys, on Jenni Toivoniemen Seurapeli elokuva, joka viittaa iälle kintaalla ja sanoo, että nuoruus on mielentila.

Suomen eturivin näyttelijöitä (Emmi Parviainen, Laura Birn, Paula Vesala, Eero Milonoff ja monia muita) pursuava teos kertoo tarinan vanhasta ystäväpiiristä, jonka nostalginen viikonloppu idyllisessä merenrantahuvilassa saa joukon ihmissuhteet ja vanhat jännitteet kärjistymään äärimmilleen. Aikuisuus unohtuu, mutta onko se taantumista vai löytymistä?

Seurapeli kilpaili alkuvuodesta Göteborgin elokuvajuhlilla parhaan fiktioelokuvan palkinnosta. Toivoniemi oli mukana ohjaamassa ja käsikirjoittamassa viime syksynä ensi-iltansa saanutta episodielokuva Tottumiskysymystä.

Seurapelin näyttelijäkaarti on nimekäs. Siihen kuuluvat muun muassa Eero Milonoff, Samuli Niittymäki, Paula Vesala, Paavo Kinnunen, Emmi Parviainen, Laura Birn, Christian Hillborg ja Iida-Maria Heinonen. Kuva: Vilja Harala / Tuffi Films.

Syksyn jälkeen saapuu kevät

Ensi-ilta 28.8.2020

Annika Grofin draamaelokuva on ensimmäinen, jossa puhutaan suurimmaksi osaksi livvinkarjalaa eli aunuksenkarjalaa. Elokuva kertoo parikymppisestä Annista (Asta Sveholm), jonka perhe joutuu sotien jälkeen jättämään kotinsa Raja-Karjalassa ja asettuu Lapinlahdelle.

Anni rakastuu vanhempaan, naimisissa olevaan ja sodassa vammautuneeseen Taunoon (Turkka Mastomäki). Anni ja Tauno saavat pidettyä suhteen salassa, kunnes vääjäämätön alkaa lähestyä.

Teoksen kielletyn rakkauden ja sodan särkemien ihmisten teemat eivät ole elokuvalle missään tapauksessa uusia, mutta vähän toisenlaisena evakkotarinana sekä poikkeuksellisella kieliratkaisullaan Syksyn jälkeen saapuu kevät erottuu joukosta virkistävästi.

Asta Sveholmin ja Turkka Mastomäen tähdittämä Syksyn jälkeen saapuu kevät on pitkälti livvinkarjalaksi. Rohkea veto. ©Tarasow Films

Muumipeikko ja pyrstötähti

Ensi-ilta 4.9.2020

Vuonna 1992 julkaistu Muumipeikko ja pyrstötähti on suomalaisten lastenelokuvien itseoikeutettua aatelia.

Siksi siitä on nyt tehty uusi painos, jossa on säilytetty tarina ja alkuperäisen elokuvan klassisen piirtämisen ja kalvoanimaation tyyli. Kuva, äänimaailma ja musiikki ovat uudistettuja.

Suomalais-japanilaisen yhteistyön perua oleva elokuva antaa myös uudemmille sukupolville mahdollisuuden nähdä lähes 30-vuotias klassikko uudessa muodossaan.

Nostalgia-arvoakaan ei sovi väheksyä. Lisäksi hyvä lastenelokuva viihdyttää myös aikuisia.

Niin suomen- kuin ruotsinkielisissäkin rooleissa kuullaan tunnettuja ääniä. Muumipeikkoa puhuu suomeksi Joonathan Kettunen, ruotsiksi Christoffer Strandberg.

Muumipeikko ja pyrstötähti on monen rakkain muumimuisto. Niin rakas, ettei siihen ole haluttu juuri tehdä muutoksia nytkään, kun siitä on tehty uusi versio. ©MOOMIN CHARACTERS ANIMATION ©DENNIS LIVSON & KINDERNET

Metsäjätti

Ensi-ilta 11.9.2020

Miika Nousiaisen samannimiseen menestysromaaniin perustuva Metsäjätti kertoo kuvitteellisen metsäyhtiön leipiin siirtyvän Pasin (Jussi Vatanen) tarinan. Hänen tehtäväkseen tulee toimeenpanna metsäyhtiön omistaman, entisen kotikylänsä Törmälän vaneritehtaan irtisanomiset.

Pasi joutuu kohtaamaan tehtaalla myös vanhan lapsuudenystävänsä Jannen (Hannes Suominen), joka mutkistaa asioita entisestään. Miesten välinen ystävyys punnitaan vaikeassa tilanteessa. Miten Pasi voisi toimia ilman, että ketään sattuu? Bisnesmaailma on raaka.

Jussi Vatasen tähdittämän Metsäjätin taustalla on Miika Nousiaisen samanniminen menestysteos vuodelta 2011. Kuinka romaani taipuu valkokankaalle? Kuva: Marek Sabogal / Solar Films

Tove

Ensi-ilta 2.10.2020

Loppuvuosi on antoisa muumifanille. Tove on Zaida Bergrothin ohjaama ja Eeva Putron käsikirjoittama draama Muumien äidin, taiteilija Tove Janssonin elämästä.

Elokuvassa käsitellään Janssonin epäsovinnaista elämäntapaa, jossa yhdistyivät nykytaide, juhliminen ja suhde naimisissa olevaan poliitikkoon. Romanssi teatteriohjaaja Vivica Bandlerin kanssa saa Janssonin kamppailemaan tunteidensa kanssa.

Janssonin unelmat liittyvät maalaamiseen, mutta kuin varkain Muumien tarinat nousevat kotimaiseen ja kansainväliseen suosioon.

Pääosaa näyttelee Alma Pöysti. Vivica Bandleria esittää Krista Kosonen, Janssonin pitkäaikaista puolisoa ja elämänkumppania Tuulikki Pietilän rooli on Joanna Haarttin.

Vuosaaresta ja Pahan kukista tunnettu Alma Pöysti uppoutuu Tove Janssonin rooliin lokakuun alussa. Kuva: Tommi Hynynen / Helsinki Filmi

Nimby

Ensi-ilta 9.10.2020

Nimby (lyhenne termistä Not in my backyard, ei minun takapihallani) on musta komedia, joka kertoo suvaitsevina itseään pitävien ihmisten suvaitsemattomuudesta.

Mervi (Susanna Pukkila) haluaa viedä tyttöystävänsä Katan (Almila Bagriacik) tapaamaan vanhempiaan maaseudulle. Mervi pelkää, miten vanhemmat suhtautuvat, sillä paitsi että he ovat tyttöpari, Katan äiti on iranilainen.

Käy kuitenkin ilmi, että paljon enemmän sulateltavaa on Mervillä itsellään. Muun muassa vanhempien avoin ja omalaatuinen rakkausjärjestely sekä paikkakunnalle muuttaneet pakolaiset synnyttävät Mervissä ristiriitoja, joita ei tunnu olevan helppo ratkaista.

Elokuvan ohjannutta palkittua Teemu Nikkiä (tv-sarjat #lovemilla ja Sekasin) pidetään suomalaisen elokuvakentän anarkistina, joka uskaltaa käsitellä teoksissaan aiheita, joilta tavallisesti suljetaan silmät.

Nikin Jussi-palkittu Armomurhaaja-elokuva oli ulkomaisen palkinnon Oscar-ehdokkaana vuonna 2018. Armomurhaaja voitti myös Tokion kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla parhaan käsikirjoituksen palkinnon.

Nimbyä kuvaillaan pikimustaksi komediaksi ja ohjaaja Nikkiä suomalaisen elokuvan anarkistiksi. Kuvassa etualalla Jouko Puolanto, Ona Kamu ja Antti Reini. Takarivissä Susanna Pukkila, Almila Bagriacik ja Mari Rantasila. Tomi Palsa

Peruna

Ensi-ilta 14.10.2020

Suomen suosituin juures oli pitkään nauris. Peruna on uudempaa perua, ja samanniminen komediaelokuva kertoo fiktiivisen tarinan 1600-luvulla eläneestä Untamosta (Joonas Nordman), joka tomerana yrittäjänä haluaa syrjäyttää nauriin valta-aseman suomalaisessa keittiössä.

Elokuvan absurdiltakin kuulostava lähtökohta on eittämättä omiaan tarjoamaan yleisölle poikkeuksellista viihdettä. Naurattaahan tarina ideana heti, kun sitä hetkenkään miettii.

Perunan takaa löytyvät menestyneet ohjaaja Joona Tena (Roba, Syke, FC Venus) ja käsikirjoittaja Pekko Pesonen (Napapiirin sankarit), eikä muukaan näyttelijäkaarti (muun muassa Karit Ketonen ja Hietalahti, Mimosa Willamo ja Antti Luusuaniemi) jätä kylmäksi.

Mitä syksyn kotimaisia elokuvia sinä odotat eniten? Vai katsotko mieluummin ulkomaisia teoksia? Voit keskustella aiheesta 8.8. klo 23:een saakka.

Monipuolinen koomikko Joonas Nordman on Perunassa Untamo, intohimoinen startup-yrittäjä 1600-luvun Suomessa. Untamo rakastuu perunaan ja haluaa ihmisten ymmärtävän sen olevan parempaa kuin nauris. Kuvat: Algimantas Babravicius / Yellow Film & TV

