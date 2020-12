Tavallisen perheenäidin Anninan, 28, harrastus kääntää ihmisten päitä kadulla: “Kun pukeudun eläinhahmoksi, en ole enää täysin minä”

Annina Yrttiaho pukeutuu vapaa-ajallaan eläinhahmoksi, Rima-sudeksi. Muuten hän on mielestään ihan tavallinen, työssäkäyvä perheenäiti. Voit katsoa Perjantai-dokkarin klikkaamalla kuvaa.

Eläinhahmoksi pukeutuminen on turriharrastajille yhtä tavallinen ja rakas harrastus kuin toisille jalkapallo.

Vihreät isot silmät, valkoiset tassut ja pehmeä punainen turkki. Rima on kahdella jalalla kävelevä susi, joka on iloinen ja äidillinen laumanjohtaja.

Rima on fursoona eli eläinhahmo, jonka on luonut 28-vuotias Annina Yrttiaho.

– Olen aina pitänyt susista ja ihaillut niitä. Sudet ovat todella kauniita ja voimaannuttavia eläimiä. Niitä kunnioitetaan mielestäni liian vähän.

Turriksi eli eläinhahmoksi pukeutuminen on erilaista esimerkiksi cosplayhin verrattuna, sillä turriharrastajat ovat luoneet hahmonsa itse. Riman lajivalintaan vaikuttivat Yrttiahon juuret pohjoisessa, missä hän on nähnyt suden luonnossa peräti kahdesti.

Turrit ovat tavallisia työssäkäyviä ihmisiä. Turrimiiteissä harrastajien sosiaalisella statuksella ei ole mitään merkitystä. Saara Nyystilä / Yle

Kun hän tutustui turriharrastukseen ja oli aika valita oma fursoona, ei ollut epäilystäkään siitä, mitä lajia hahmo edustaisi. Turripiireissä Yrttiaho on jopa saanut lempinimekseen “Äitisuden”.

– Olen otettu tästä. Se on minulle tärkeä asia, ja olen hirveän iloinen siitä.

Pukeutuminen vapauttaa

Yrttiaho pukeutuu eläinhahmoksi, koska se kiehtoo ja tuntuu vapauttavalta.

– Kun pukeudun Rimaksi, se en ole täysin minä. Se on enemmänkin minun hahmoni, joka silloin olen.

Turripukeutumiseen liittyy kuitenkin harrastajapiireissä muutamia kirjoittamattomia sääntöjä, joita myös Yrttiaho noudattaa. Yksi sääntö on, ettei turripuku päällä yleensä puhuta.

Turriharrastajille ei ole merkitystä sillä, missä kukin on töissä. Annina Yrttiaho

– Kukaan ei ole sanonut, että niin ei saa tehdä, mutta mielestäni pukeutumisessa on tietty taika, joka menisi rikki, jos susi osaisi yhtäkkiä puhua.

Toinen kirjoittamaton sääntö on, ettei turripukua pidettäessä saisi näkyä ihoa. Siksi turripukuun yleensä pukeudutaan piilossa katseilta, jotta taika säilyy.

– Totta kai, jos puku päällä tulee huono olo esimerkiksi kuumuuden takia, kukaan ei katso pahalla, vaikka riisuisit sen pois ihmisten nähden.

Yrttiaho käy muiden suomalaisten turrien kanssa ulkomailla turritapahtumissa. Trax-kissa (oik.) on tullut Berliinistä Suomeen vierailulle. Saara Nyystilä / Yle

Juuri kuumuuden takia monet hankkivat pukujensa alle erilaisia viilennystarvikkeita, kuten kylmägeeliliivejä, jotta puvun alla ei tulisi liian kuuma.

Jo ilman viilennystarvikkeitakin puvut ovat todella kalliita. Ne tehdään kaikki käsityönä, ja niiden hintalapuksi tulee usein monta tuhatta euroa. Niitä tilataan esimerkiksi Japanista.

Yrttiaho pitää turripukua päällään lähinnä turritapahtumissa sekä erilaisissa lastentapahtumissa.

– Isoja turritapahtumia järjestetään muutaman kerran vuodessa, mutta kuka tahansa turri voi järjestää itse tapahtuman milloin vain.

Tavallinen perheenäiti

Yrttiaho on tavallinen perheenäiti, joka työskentelee klinikkaeläintenhoitajana. Opiskelut ovat vielä vähän kesken, mutta tarkoituksena olisi valmistua syksyllä.

– Turriharrastajille ei ole merkitystä sillä, missä kukin on töissä tai minkälainen sosiaalinen status harrastajilla on yhteiskunnassa. Niillä ei ole turrimiiteissä mitään väliä.

– Ihmisille tulee varmaan yllätyksenä, että turripuvun alla on tavallinen perheenäiti, Yrttiaho arvelee. Turkka Korkiamäki

Usein ihmisillä on tietynlaisia ennakkokäsityksiä esimerkiksi siitä, että harrastus olisi puhtaasti vain lasten tai nuorten juttu. Tosiasiassa harrastajia on kaiken ikäisiä, joista nuorimmat ovat vasta alakoulun ensimmäisillä luokilla. Vanhin harrastaja, jonka Yrttiaho tietää, on arviolta lähempänä 50 ikävuotta.

– Ihmiset eivät välttämättä ensimmäisenä ajattelisi, että turriharrastaja voi olla esimerkiksi aikuinen ja vielä perheellinen. He eivät välttämättä ymmärrä, miten se voi olla harrastuksena niin merkittävä ja tärkeä, mutta se vain on.

”Mikä tämä häntäjuttu on?”

Turrit herättävät aitoa ihmetystä. Myös Yrttiaho tunsi hämmennystä, kun hän ensimmäisen kerran näki turreja anime-tapahtumassa Lahdessa.

Lopulta kysymyksiin tuli vastauksia, kun Yrttiaho liittyi suomalaiselle turrifoorumille vuonna 2011. Sen jälkeen hän ajautui pysyvästi harrastuksen pariin, loi Riman ja osti fursuitin eli turripuvun.

– Kun ihmiset näkevät turreja, yleisin kommentti on: “Mikä tämä häntäjuttu on?”

Turripuvut keräävät kaduilla katseita. Se ei kuitenkaan haittaa turreja, sillä ihmiset eivät tiedä, kuka turripuvun alla on. Saara Nyystilä / Yle

”Mikä tämä häntäjuttu on?” on jo yleinen vitsi ystäväpiirissä, joka koostuu pääosin muista turriharrastajista. Turreille harrastus on kuitenkin yhtä normaali kuin mikä tahansa muukin harrastus, kuten jalkapallo.

– Eihän siinä ole mitään väärää, että tykkää puhuvista eläinhahmoista tai eläinhahmoista, jotka kävelevät kahdella jalalla. Mikä siinä nyt loppujen lopuksi on niin outoa?

Käveleviä ja puhuvia eläimiä on ollut jo pitkään piirretyissä ja peleissä. Turrien kautta tällaiset eläinhahmot saadaan fyysiseen muotoon.

Kumppanini oli jo turri ennen kuin tapasimme. Annina Yrttiaho

– Turriharrastajat luovat hahmonsa ihan itse. He käyvät läpi sen prosessin, että miltä hahmo näyttää ja millainen se on luonteeltaan. Turrihahmo on iso kokonaisuus, joka on osa harrastajaa.

Hahmoja voi olla myös monia. Yrttiaholla on Riman lisäksi hybridihahmo, eli kahden lajin sekoitus. Celestiessä on sekä kissaa että tiikeriä.

– Kaikki turrit eivät myöskään fursuittaa. Voit olla turri myös ilman, että pukeudut varsinaiseen turripukuun.

Perhe täynnä turreja

Muita turreja Yrttiaho näkee usein, sillä ystäväpiirissä heitä on useampi. Myös perheestä löytyy turreja, sillä Yrttiahon kihlattu Toni on myös turri. He eivät kuitenkaan tavanneet toisiaan turriharrastuksen kautta vaan yhteisen videopeliporukan kautta.

– Kumppanini oli jo turri ennen kuin tapasimme, joten minä en ole vaikuttanut siihen, että hänkin on turri.

Ihmiset mielellään ottavat yhteiskuvia turrien kanssa. Saara Nyystilä / Yle

Myös tytär Emilia, 8, on kiinnostunut turreista. Hänelle ostettiin eräästä turritapahtumasta oma häntä, joka on pinkki valkoista hännänpäätä lukuun ottamatta.

– Lapsi on totta kai kiinnostunut ja pitää turriharrastusta täysin normaalina, sillä hän on aina tiennyt, että äiti pukeutuu.

Perheeseen mahtuu myös kaksi koiraa, kaksi kissaa ja yksi käärme. Yrttiaho on aina ollut todella eläinrakas.

Vaikka pukeudut eläimeksi, se ei tee sinusta sutta, kettua tai vaikka pöllöä. Annina Yrttiaho

– Siihen en osaa sanoa, onko eläinrakkaus vaikuttanut turriharrastukseen. Tosi moni turri on eläinrakas, mutta onko se kytköksissä tähän harrastukseen, sitä en osaa sanoa.

Kaveripiiriin mahtuu myös muitakin kuin turreja. Kaikki läheiset tietävät harrastuksesta ja ovat suhtautuneet siihen todella hyvin.

– Kaikki myös tykkäävät harrastuksesta. Se on hienoa, sillä en todellakaan oleta, että kaikkien tarvitsisi siitä tykätä.

“Hyi tuolla on turri”

Toisinaan ihmiset huutelevat, eikä se aina tunnu mukavalta. Siksi Yrttiaho toivoo, että muut suhtautuisivat harrastukseen avoimemmin.

– Ihmiset saattavat huudella, että katso hyi tuolla on turri tai jotain muuta vastaavaa, jolloin heillä on jokin ennakkokäsitys siitä mitä turrit ovat, mutta se on väärä.

Kuiskasin lapselle puku päällä, että sinä osaat puhua susille, ja susi ymmärtää. Annina Yrttiaho

Yksi väärä oletus turriharrastajista on esimerkiksi se, että he haluaisivat olla eläimiä, mutta se ei pidä paikkansa.

– Ei ihminen voi olla eläin. Vaikka pukeudut eläimeksi, se ei tee sinusta sutta, kettua tai vaikka pöllöä.

Vaikka huutelu ei tunnu mukavalta, ei Yrttiaho siitä myöskään välitä.

– Se olkoon omassa arvossaan. Kaikki eivät tykkää jalkapallosta, ja kaikki eivät tykkää fursuittaamisesta.

Poikkeus sääntöön

Positiivista palautetta tulee myös, niin lapsilta kuin aikuisiltakin. Ihmisten vilpittömän ilon vuoksi Yrttiaho käy usein koko perheen tapahtumissa turripuku päällään.

Eräillä lasten synttäreillä Yrttiaho teki kerran poikkeuksen ja puhui turripuvussaan. Synttärisankari oli hyvin erikoinen ja suloinen, mutta samaan aikaan ujohko.

Rima käy erilaisissa lastentapahtumissa, sillä lasten vilpitön ilo tekee hänet onnelliseksi. Saara Nyystilä / Yle

– Halusin tehdä hänen syntymäpäivästään erikoisen, joten kuiskasin lapselle puku päällä, että tämä on meidän yhteinen salaisuus, mutta sinä osaat puhua susille, ja susi ymmärtää.

Lapsi häkeltyi, mutta hänestä tuli äärettömän iloinen.

– Hän kyllä kulki hyvin ylpeänä synttäreillä sen jälkeen, sillä hän tiesi, että hän on erikoinen.

Perjantai-dokkari: Minä olen turri katsottavissa nyt Yle Areenassa.

