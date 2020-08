Kaupat ovat jakaneet korona-aikana jopa 100 000 litraa ilmaista käsidesiä asiakkailleen

Suomen suurimmat vähittäiskauppaketjut ovat koronakevään aikana jakaneet toimipaikkojensa ovilla jopa 100 000 litraa ilmaista käsidesiä asiakkailleen.

Keskolla on 81 Citymarketia ympäri Suomen. Niissä käsidesiä oli heinäkuun loppuun mennessä jaettu noin 15 000 litraa, kertoo Citymarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki.

Lidl Suomi Ky:n tiedottaja Anna Rissanen puolestaan arvioi, että ketjun 190 myymälässä ovilla jaetun käsidesin menekki on ollut yli 10 000 litraa.

S-Ryhmän Riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen kertoo, että noin 1000 myymälässä käsidesiä jaettiin keväällä jopa 30–40 000 litraa kuukaudessa.

Lidlissä ja S-Ryhmässä kulutuksen on havaittu hieman laskeneen kesän aikana.

– Asiakkaille tarjottavan käsidesin määrän väheneminen alkuviikkojen jälkeen ei välttämättä johdu siitä, että harvempi asiakas käyttäisi käsidesiä. Alussa käsidesiä saatettiin ihan vain varmuuden vuoksi ottaa useampi painallus. Nyt asiakkaat ovat oppineet käyttämään käsidesiä järkevämpiä määriä, eikä sitä käytetä niin paljoa yli tarpeen, kertoo Rissanen Lidl Suomi Ky:stä.

Käsidesiä saa kauppojen ovilla jatkossakin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jari Jalava toivoo, että kaupat jatkaisivat käsidesin jakamista asiakkaille.

– Se on hyvä tapa yleisesti ottaen torjua kaikkia infektioita, mukaan lukien näitä hengitystieinfektioita. Lämpimästi kannatan, että siihen panostetaan jatkossakin. Toivottavasti ne säilyvät kaupoissa edelleen.

K-Citymarketin johdosta, Lidlistä ja S-Ryhmästä kerrotaan, että käsihuuhteiden jakamista asiakkaille aiotaan jatkaa toistaiseksi.

– Asioinnin turvallisuus on meille tärkeä mittari. Asiakkaan on koettava, että meillä on turvallista asioida, kertoo Koskinen S-Ryhmästä.

– Käsidesiannostelijat ovat käytössä toistaiseksi. Myös turvaväleistä muistuttavat kyltit ja lattiatarrat pysyvät käytössä. Pandemian jälkeisiä toimenpiteitä harkitsemme myöhemmin, kertoo Rissanen Lidl Suomi Ky:stä.

Myös Citymarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki kertoo, että käsidesin jakamista ovilla jatketaan ehdottomasti. Työterveyslaitos jatkaa edelleen suositusta (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan asiakkaille on tarjottava mahdollisuutta käsienpesuun tai käsihuuhteen käyttöön ja opastettava heitä siihen.

THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava toivoo, että paremmasta käsihygieniasta huolehtimisesta tulisi koronaepidemian myötä uusi normi.

– Tämä on sellainen asia, minkä toivoisi tulevan uuteen normaaliin mukaan. On sitten vatsatautia tai hengitystieinfektiota, niin kaikessa siitä on hyötyä. Ja se on kuitenkin loppujen lopuksi kohtalaisen helppo integroida normaaliin elämään.

