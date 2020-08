Australia taltutti keväällä koronaviruksen tiukoin rajoituksin, mutta Melbournen karanteeniohjelmassa piili toisen aallon siemen – ”Ihmiset olivat heikoin lenkki”

Myös Australian puolustusvoimien lääkintäjoukkoja on pyydetty avuksi koronapotilaiden hoidossa muun muassa Melbournessa sijaitsevaan Epping Gardensin vanhusten hoivakotiin. Epping Gardensissa on todettu yli 120 koronatartuntaa.

Myös Australian puolustusvoimien lääkintäjoukkoja on pyydetty avuksi koronapotilaiden hoidossa muun muassa Melbournessa sijaitsevaan Epping Gardensin vanhusten hoivakotiin. Epping Gardensissa on todettu yli 120 koronatartuntaa. Daniel Pockett / AAP / EPA

Australian toiseksi suurimmassa kaupungissa Melbournessa kamppaillaan koronaviruksen toista aaltoa vastaan kovin toimin. Eilen torstaina osa yrityksistä määrättiin sulkemaan ovensa asiakkailta tai lopettamaan toimintansa väliaikaisesti.

Sitä ennen oli jo annettu liuta muita rajoituksia, joiden rikkomisesta voi saada ankarat sakot: Iltakahdeksan ja aamuviiden välillä voimassa on ulkonaliikkumiskielto. Muina aikoina kotoa poistuminen on sallittua vain erikseen luetelluista olennaisista syistä. Maskia on pakko käyttää.

– Ei siellä voinut käytännössä enää tehdä mitään, kuvaa kaupungista äskettäin Suomeen palannut Jani Rahja.

Hän vietti vajaat viisi kuukautta Victorian osavaltiossa, jonka suurin kaupunki Melbourne on. Rahjan puoliso oli vaihto-opiskelijana Australiassa, ja hän itse teki etätöitä Suomeen.

Keväällä Australia selvisi melko vähällä

Rahja kertoo saapuneensa Australiaan maaliskuussa päivää ennen kuin kaikki maahan saapuvat määrättiin kahden viikon karanteeniin. Tuolloin viranomaiset reagoivat koronaviruksen leviämiseen tiukasti ja tilanne saatiin suhteellisen nopeasti haltuun.

Australia selvisikin koronaviruksen ensimmäisestä aallosta melko vähällä. Mutta Melbournessa huonosti toteutettu karanteeniohjelma ja ihmisten välinpitämätön suhtautuminen koronaohjeisiin ovat johtaneet tartuntojen uuteen ryöpsähtämiseen.

– Ihmiset olivat se kaikkein heikoin lenkki, jonka takia tämä lähti menemäänkin pieleen. Victoria on hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, jos yhdestä nurkasta lipsahdetaan, Rahja sanoo.

Miku Huttunen / Yle

Karanteenisäännöistä lipsuttiin

Australiassa ulkomailta saapuneet eristettiin keväällä kahden viikon karanteeniin hotelleihin. Siinä missä esimerkiksi Sydneyssä poliisilla ja muilla viranomaisilla oli iso rooli karanteenien toteuttamisessa, Victorian osavaltiossa valvonta oli ulkoistettu yksityisille turva-alan yrityksille.

Viranomaiset ovat sittemmin myöntäneet, että vartijat rikkoivat hygieniaohjeita.

Paikallismediat ovat raportoineet monenlaisista rikkomuksista, on jopa väitetty joidenkin vartijoiden harrastaneen seksiä karanteenissa olleiden henkilöiden kanssa (siirryt toiseen palveluun). Toisaalta myös vartijoiden koulutusta on kritisoitu puutteelliseksi.

Johtuipa karanteenien epäonnistuminen mistä hyvänsä, siitä seurasi, että vartijat saivat itse tartuntoja ja virus pääsi leviämään heidän kontaktiensa kautta.

Kesäkuun lopulla viranomaiset kertoivat geenitutkimusten osoittavan, että ainakin merkittävä määrä Victorian uusista koronatapauksista liittyy epäonnistuneeseen karanteeniohjelmaan. Samalla osavaltion pääministeri Daniel Andrews ilmoitti ensimmäisistä alueellisista liikkumisrajoituksista (siirryt toiseen palveluun).

Moni ei ole pysytellyt kotona

Sen jälkeen tilanne on pahentunut ja rajoitukset koventuneet, sillä moni ei ole noudattanut ohjeita. Heinäkuussa Andrews kertoi (siirryt toiseen palveluun), että vain noin puolet koronatestissä käyneistä pysytteli kotona testitulosta odottaessaan, ja valtaosa oirehtivista henkilöistä jatkoi liikkumista yhteisössä.

Rahjan mukaan viranomaisten ohjeistukset ovat olleet selkeitä ja niitä on toisteltu päivästä toiseen. Hän joutui itsekin käymään koronatestissä flunssaoireiden takia. Testaus kävi nopeasti ja tulos tuli parin päivän kuluttua.

Rahja arvelee, että ohjeiden heikko noudattaminen voi osittain johtua myös Australian sairauslomakäytännöistä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta pitää palkallista sairauslomaa, ja virus on levinnyt etenkin Melbournen köyhemmissä lähiöissä.

Osavaltio loikin pikavauhtia uuden kertaluontoisen 300 Australian dollarin eli noin 180 euron tuen niille ihmisille, jotka joutuvat jäämään töistä pois koronatestissä käytyään eivätkä saa siitä korvausta.

Nyt voimassa olevilla tiukoilla rajoituksilla uusien tapausten määrän kasvu on saatu pysähtymään, mutta tartuntoja ilmoitetaan edelleen satoja päivässä. Virus on päässyt leviämään myös hoivakoteihin, joista eräitä terveysviranomaiset ovat ottaneet hallintaansa laiminlyöntien vuoksi.

Suomessa ohjepaperi käteen, siinä se

Jani Rahja saapui Melbournesta Suomeen viime sunnuntaina. Passintarkastuksessa hänelle annettiin THL:n ohjepaperi omaehtoisesta karanteenista, siinä kaikki.

– Ei kukaan kysynyt mitään, eikä millään tavalla valvottu, tuleeko sairaita ihmisiä.

Hän on puolisonsa kanssa pyrkinyt noudattamaan karanteeniohjeita ja välttämään muita ihmisiä. Tuttuja ei ole vielä tavattu, vaikka osa olisi halunnut. Kaupassa he ovat käyneet, mutta aamuvarhain ja maskit kasvoilla.

– Itse saa päättää, mitä tekee ja mitä jättää tekemättä.

Grafiikka näyttää, missä maissa koronatartunnat ovat juuri nyt suhteellisesti suurimmassa kasvussa. Voit valita tarkasteltavaksi maanosan tai koko maailman:

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Lisää aiheesta:

Korona leviää Australiassa entistä kiivaammin, vaikka sen piti olla jo kurissa – viisi kysymystä uuden aallon syistä ja seurauksista

Lue täältä uusimmat uutiset koronaviruksesta