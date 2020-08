Etäkoulurumba pelottaa riskiryhmään kuuluvan Ollin äitiä: "Välillä tuntuu ihan fyysinen ahdistus, vaikka olen normaalisti tosi lunki ihminen"

Trampoliinin saranoiden kitinä, lasten nauru ja huuto taukoavat huomenna torstaina, kun vantaalaisen perheen kaikki viisi lasta lähtevät kouluun ja päiväkotiin.

Harvinaista verisairautta sairastava 10-vuotias Olli ja hänen neljä sisarustaan sekä äiti ja isä puursivat koko viime kevään kotona etätöissä, -koulussa ja -hoidossa.

Yle kertoi jo keväällä Ollista, joka jäi sairautensa takia kotiin haikein mielin, kun luokkakaverit menivät kouluun lähiopetukseen toukokuun viimeisiksi viikoiksi.

Kevät oli sen verran rankka, että äitiä pelottaa jo nyt, jos sama hullunmylly alkaa taas, ja koko perhe joutuu palaamaan neljän seinän sisälle etätöihin.

– Kun mietin, että jos se alkaa taas uudestaan, niin välillä tuntuu ihan fyysinen ahdistus, vaikka olen normaalisti tosi lunki ihminen, Heidi Paal kuvailee.

– Tämä asia pistää kupin kyllä ihan sekaisin.

Tällä hetkellä vanhemmat ovat sitä mieltä, että Olli aloittaa neljännen luokan koulussa. Perheen teinit menevät yhdeksännelle luokalle ja lukion toiselle. Lapsetkin haluavat mennä kotona lusitun kevään jälkeen kouluun.

Epätietoisuus ja huoli omasta ja lasten jaksamisesta kuitenkin painavat.

Riskiryhmäperheiden oikeus etäopetukseen Riskiryhmäläisillä ja riskiryhmään kuuluvien perheenjäsenillä on oikeus saada perusopetuslain (18 pykälän) mukaista etäopetusta tänä syksynä, vaikka muut koululaiset olisivat lähiopetuksessa. Opetuksen erityisjärjestelyihin pitää kuitenkin hakea erikseen. Kouluilla on velvollisuus tiedottaa vanhemmille, kuinka poikkeusjärjestelyihin haetaan ja miten se järjestetään. Jos koululaiselle ei hae opetuksen erityisjärjestelyjä vaan vapautusta koulutyöstä, kouluilla ei ole velvollisuutta järjestää etäopetusta, vaan opetus jää huoltajien harteille. Keväällä kotiin jäi yli joka kymmenes peruskoululainen (12 %), kun lähiopetus loppukeväästä alkoi. Siitä ei ole tarkkaa tietoa, kuinka moni tuosta 60 000 lapsen joukosta on riskiryhmäläinen tai kuinka monen koululaisen perheenjäsen kuuluu riskiryhmään. Koulujen tulee noudattaa Opetushallituksen suositusta etäopetuksen antamisesta akuutin koronakriisin ajan sekä riskiryhmiin kuuluville lapsille että lapsille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan suositus on yhä voimassa.

Riskiryhmäläiselle oikeus etäopetukseen myös syksyllä

Vantaalla Wilmaan on tullut ylimalkainen tiedote syksyn järjestelyistä, mutta tietoa siitä, miten riskiryhmäläisten opetus käytännössä järjestetään ja millaisessa koronatilanteessa koulut voivat siirtyä laajemmin porrastettuun etäpetukseen, ei ole tullut. Viestissä riskiryhmäläisiä on kehotettu ottamaan yhteyttä koulujen rehtoreihin.

Riskiryhmään kuuluvilla ja heidän perheenjäsenillään olisi ollut oikeus etäopetuksen jatkumiseen myös keväällä, kun lähiopetukseen palattiin, mutta harva osasi tai halusi sitä vaatia loppukevääksi.

Vantaalla 290 oppilasta oli opetuksen erityisjärjestelyiden piirissä, mutta Espoossa vain kuudelle lapselle haettiin opetuksen erityisjärjestelyjä riskiryhmäläisyyden takia. Helsingistä tietoa ei kerrota.

Kevään sekavasta tilanteesta kertoo myös se, että koululaisten tasa-arvoista kohtelua valvovilla aluehallintovirastoillakaan ei ole tietoa siitä, kuinka moni riskiryhmäläinen sai etäopetusta viimeisinä lähiopetusviikkoina.

Koulut eivät saa udella riskiryhmään kuuluvien perheenjäsenten terveystietoja

Kaikki Helsingin koululaiset eivät ole saaneet mitään tietoa esimerkiksi Wilma-viesteillä siitä, kuinka riskiryhmäläisten tulisi toimia nyt tai jos tilanne pahenee. Toimialajohtaja kuitenkin lupaa, että vanhempia informoidaan riskilasten oikeuksista Wilman kautta ja että tänä syksynä heidän opetuksestaan huolehditaan.

– Viime keväänä oli epäselvyyttä niiden oppilaiden opetuksessa, joiden perheenjäsenet kuuluivat riskiryhmään, mutta myös heillä on oikeus hakea opetuksen erityisjärjestelyihin, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen nyt uuden lukuvuoden kynnyksellä.

Jos lapsi kuuluu riskiryhmään, kouluun täytyy toimittaa lääkärintodistus, jonka perusteella rehtori voi päättää opetuksen erityisjärjestelyistä eli käytännössä etäopetuksesta, sanoo Pohjolainen. Jos taas koululaisen perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, koulut eivät saa kerätä muiden perheenjäsenten terveystieoja, eikä siten pyytää lääkärintodistuksia.

– Oppilaankaan kohdalla lääkärintodistus ei aina ole pakollinen. Kyllä tässä lähdetään paljon luottamuksen periaatteesta, Pohjolainen toteaa.

Espoossa päivitetään parhaillaan riskiryhmäläisten ja heidän perheenjäsentensä ohjeita ja käytäntöjä.

– Tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa prosessia, kertoo Espoon koulutoimenjohtaja Kaisu Toivonen.

Hän lupaa, että asiasta tiedotetaan vanhemmille lähipäivinä. (Kuvan jälkeen lisää riskiryhmäläisten ajatuksia koulun alkamisesta)

Trampoliini hiljenee huomisesta lähtien päiväsaikaan, kun Olli Paal ja perheen teinit aloittavat koulun. Pienimmät ovat ainakin toistaiseksi päiväkodissa. Mats Sund / Yle

Kahden riskiryhmäläisen äiti: Huoli ei ole kadonnut minnekään

Helsinkiläisessä kahden riskilapsen perheessä odotetaan pelonsekaisin tuntein koulun alkamista.

Neljännelle ja ensimmäiselle luokalle menevät lapset sairastavat harvinaista sairautta, ja heille korona voi olla hengenvaarallinen tauti. Yle kertoi aiemmin perheen raskaasta keväästä. Perhe esiintyy nimettömänä suojellakseen lasten yksityisyyttä.

Lapset saivat alkuviikosta lasten hoitavalta lääkäriltä luvan aloittaa koulu lähiopetuksessa.

Äidin mukaan päätöksessä on painanut paitsi yleinen, nyt vielä suhteellisen rauhallinen koronatilanne, myös lasten henkinen hyvinvointi.

– Huoli ei silti ole kadonnut minnekään, äiti sanoo.

Eniten äitiä huolestuttaa se, kuinka nopeasti epidemia pahenee: yleinen ilmapiiri, suhtautuminen turvaväleihin ja muihin ohjeisiin ovat höllentyneet kesän aikana. Tuskin kouluissakaan voidaan huolehtia turvaväleistä ja hygieniasta kunnolla, hän pohtii.

– Lääkäri sanoi jo keväällä, että toinen aalto riippuu siitä, miten ihmiset käyttäytyvät. Nyt kun katsoo ihmisten välinpitämättömyyttä, niin olin kyllä jo varautunut siihen, että lapset eivät saa lääkäriltä lupaa aloittaa koulua ja harrastuksia.

Poika jäi yksin ja tunsi itsensä ulkopuoliseksi

Keväällä edellä mainittu riskiryhmään kuuluva helsinkiläispoika oli ison luokkansa ainoa, joka jäi kotiin lähiopetuksen alkaessa. Etäopetus loppui kuin seinään.

Poika jäi yksin ja tunsi itsensä ulkopuoliseksi.

– Poikani pääsi viimeisenä päivänä keväällä moikkaamaan luokkakavereita. Hänen koulukaverinsa sanoivat, että he olisivat ehdottaneet poikaani hymypatsaan saajaksi, mutta he eivät enää muistaneet, että hän on samalla luokalla.

Se tuntui surulliselta, äiti muistelee.

Äidin mukaan koululainen oli todella väsynyt keväällä – eniten juuri eristäytyminen muista lapsista veti mielen matalaksi. Poika kyseli myös, että voiko hän kuolla.

– Kun oma kesälomani alkoi juhannuksena, olin aivan loppu. Vaikutus tuli takautuvasti, hän sanoo.

Äiti todella toivoo, että tänä syksynä lapsia ei jätettäisi yksin, jos he joutuvat etäopetukseen sairautensa takia.

– Nyt kouluilla on kyllä ollut aikaa miettiä, kuinka etäopetus riskiryhmäläisille järjestetään, hän toteaa.

Helsinki: Riskiryhmäläisiä ei jätetä yksin

Toimialajohtaja Liisa Pohjolainen Helsingin kaupungilta lupaa, että tänä syksynä oman tai perheenjäsenen terveydentilan takia kotiin jääviä koululaisia ei jätetä yksin tehtävien kanssa painiskelemaan.

– On mahdollista, että kun opettaja opettajaa ryhmäänsä koulussa, niin opetus striimataan opetuksen erityisjärjestelyissä oleville kotiin verkon välityksellä. Se olisi online-opetusta, hän kertoo.

Pohjolainen uskoo, että muitakin opetusjärjestelyjä voidaan varmasti sopia koulun ja kodin välillä.

Kunta voi päättää väliaikaisen perusopetuslain turvin etäopetukseen siirtymisestä peruskouluissa lukuun ottamatta 1.–3.-luokkalaisia, valmistavilla luokilla olevia sekä erityisen tuen piirissä olevia koululaisia.

Myös edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat riskiryhmäläiset tai heidän perheenjäsenensä voivat anoa pääsyä perusopetuslain pykälän 18 mukaiseen etäopetukseen.

Harvinaista sairautta sairastavista helsinkiläissisaruksista toinen aloittaa ensimmäisellä luokalle. Äiti epäilee, että hän saattaa olla ainoa luokallaan, joka joutuu jäämään koulusta pois, jos koronatilanne pahenee.

Pohjolaisen mukaan koulujen rehtoreille on annettu ohjeet etäkoulun järjestämisestä ja riskiryhmäläisistä. Jos ongelmia tai huolia tulee, hän kehottaa olemaan heti yhteydessä opettajin ja rehtoriin.

– Myös aluepäällikköön voi olla yhteydessä, jos koulussa ei ala tapahtua, Pohjolainen muistuttaa

Helsinki lupaa tarjota riskiryhmäläisille myös kouluruoan

Koronakevään aikana myös lain mukainen kouluruokailu järjestettiin vaihtelevasti eri kunnissa etäopetuksessa oleville. Muun muassa Helsingissä ruokapussien jakaminen aloitettiin vasta kuusi viikkoa etäkoulun alkamisesta. Lähiopetuksen alettua uudestaan toukokuun viimeisen kahden viikon aikana noutoruokaa ei enää tarjottu.

Nyt Pohjolainen lupaa, että jos etäkoulu aloitetaan porrastetusti, etäkouluvuorossa olevat voisivat käydä koulussa syömässä.

Jos riskiryhmäläinen tai riskiryhmään kuuluvan perheenjäsen joutuu jäämään etäopetukseen, eikä pääse koululle syömään, hänelle järjestetään noutoruokapussit.

– Olemme kaavailleet ruokakassisysteemiä tai jotakin tämän tyyppistä. Heitä on joka tapauksessa huomattavasti vähemmän kuin jos kaikki olisivat etäopetuksessa.

Kun koulut siirtyivät keväällä lähiopetukseen, noutoruokapussien jakaminen lopetettiin.

Riskiryhmään kuuluva isä: "Kyllähän tämä tilanne taas huolestuttaa"

Itse riskiryhmään kuuluvan kuudesluokkalaisen helsinkiläispojan isä, Jarkko Helin sanoi Ylen jutussa keväällä, että hän saattaa käyttää lapsen oikeutta hakea opetuksen erityisjärjestelyihin.

Keväällä hän ei tiennyt mahdollisuudesta ja pojalle haettiin vain vapautusta koulutyöstä, jolloin vastuu opetuksesta jäi vanhemmille, eikä koululla ollut velvollisuutta etäopettaa.

– Kesällä ei tullut ajateltua koko asiaa, mutta nyt kun taas olen tuota somea katsellut, niin kyllähän tämä tilanne alkaa taas huolestuttaa, Helin miettii.

Isä ajattelee nyt ennen kaikkea kuitenkin lasta ja ainakin tässä vaiheessa hän on vielä valmis ottamaan sairastumisriskin senkin uhalla, että poika pääsee kouluun.

Poika ei ole nähnyt kavereitaan maaliskuun jälkeen. Helin arvelee, että hän joutuu myös jäämään etätöihin valtion hommista. Isä ei varsinaisesti pelkää syksyä, eikä ole kovin huolissaan perheen ja itsensä jaksamisen takia.

– Onhan meillä kokemusta keväältä ja kyllähän se meni ihan hyvin, isä kertoo.

