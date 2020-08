Espoolaisessa päiväkodissa ja hoivapalveluyrityksessä kymmeniä koronavirusaltistumisia

Koronaviruksen kantajan altistamien päiväkodin ja hoivapalveluyrityksen asiakkaita ja henkilökuntaa on laitettu karanteeniin.

Espoon kaupunki tiedottaa (siirryt toiseen palveluun), että espoolaisessa päiväkodissa ja kotihoitopalveluja tarjoavassa hoivayrityksessä on todettu koronavirustartuntoja. Tapaukset eivät liity toisiinsa.

Päiväkodissa ollut koronavirukseen sairastunut henkilö on asetettu eristykseen. Päiväkodissa virukselle altistuneet 50 henkilöä, niin lapsia kuin henkilökunnan jäseniä, on asetettu karanteeniin. Päiväkoti on ollut asiasta yhteyksissä lasten vanhemmille ja muille päiväkodin toimintaan liittyville tahoille.

Kotihoitopalveluja tarjoavan hoivayrityksen sairastunut henkilö on asetettu eristykseen ja virukselle altistuneet työntekijät asetettu kotikaranteeniin. Espoon perusturvajohtaja Juha Metson mukaan hoivayrityksessä altistuneita on 11.

Tartuntatautiyksikön mukaan hoivayrityksen asiakkaat eivät ole altistuneet, mutta heidän terveydentilaansa seurataan varmuuden vuoksi erityisen tarkasti.

