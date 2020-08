Kielletäänkö TikTok – vai myydäänkö se? Donald Trumpin luoma asetelma on kuin mafiaelokuvasta

TikTokin 50 suosituimmasta käyttäjästä 32 on Yhdysvalloista.

TikTokin 50 suosituimmasta käyttäjästä 32 on Yhdysvalloista. AOP

Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltojen on ryhdyttävä aggressiivisiin toimiin lasten ja nuorten suosiman TikTok-sovelluksen omistajia vastaan kansallisen turvallisuuden nimissä.

TikTokin omistaja on kiinalainen ByteDance.

Trumpin asetus kieltää TikTokin toiminnan 45 päivän kuluttua – ellei yhtiön omistajaksi ilmaannu jokin luotettavaksi tiedetty amerikkalaisyhtiö, kuten Microsoft.

Microsoft kertoo, että keskustelut TikTokin ostamisesta ovat käynnissä.

Kyseessä ei ole mikään tavallinen yrityskauppa. Se toteutuu, jos on toteutuakseen, Yhdysvaltain presidentin kätilöimänä. Kiinan näkökulma on yksiselitteinen – sikäläiset mediat kutsuvat suunnitelmia "varkaudeksi (siirryt toiseen palveluun)" ja "pelkuruudeksi (siirryt toiseen palveluun)".

Miksi Microsoft?

Microsoftilla ei ole toistaiseksi ollut vahvaa jalansijaa sosiaalisen median palveluissa – ammattilaisten suosimaa LinkedIniä lukuun ottamatta. LinkedInillä on noin 300 kuukausittaista käyttäjää, TikTokilla taas arvioiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) 800 miljoonaa.

TikTokin edellä ovat Facebookin neljä eri palvelua (WhatsApp, Messenger, Instagram) sekä WeChat. Taakse ovat jääneet LinkedInin lisäksi, Snapchat, Twitter ja Pinterest.

Yrityskaupalla Microsoft suututtaisi Kiinan viranomaiset, mutta nousisi toden teolla mukaan some-jättien kilpaan.

Miten Supercell liittyy kuvioon?

Suomalaisen peliyhtiö Supercellin nimi vilahtelee suomalaisissa otsikoissa, koska Trumpin toimet kohdistuvat myös sen kiinalaiseen omistajaan Tencentiin.

Samalla käskyllä, jolla Trump aikoo kieltää TikTokin, kiellettäisiin myös Tencentin lippulaivatuote, eli pikaviesti- ja maksupalvelu WeChat.

Kiinassa WeChatia käytetään lähes kaikkialla, ja maan rajojen ulkopuolellakin se on suosittu kiinalaisturisteja palvelevissa yrityksissä.

Tencent omistaa Supercellin ja myös League of Legends -pelistään tunnetun yhdysvaltalaisen Riot Entertainmentin. Lisäksi sillä on osuuksia lukuisissa muissa yhtiöissä pelialalla (siirryt toiseen palveluun) ja sen ulkopuolella (siirryt toiseen palveluun).

Trump-uutisen jälkeen oli epäselvää, kohdistuuko kielto myös muihin Tencentin palveluihin, mukaan lukien Supercellin hittipelit. Se voisi näkyä jatkossa verotulojen menetyksen kautta Suomessakin.

Los Angeles Timesin tietojen mukaan näin ei kuitenkaan ole käymässä (siirryt toiseen palveluun), kielto kohdistuisi vain pikaviestipalvelu WeChatiin.

Bytedance-yhtiön pääkonttori Kiinassa, Pekingissä. Rex Features / AOP

Mikä palveluissa pelottaa – ja onko siihen syytä?

TikTokissa yhdysvaltalaisviranomaisia pelottaa käyttäjätietojen kerääminen ja poliittinen vaikuttaminen.

Todisteita tällaisesta toiminnasta ei kuitenkaan ole.

Esimerkiksi Australian pääministeri Scott Morrison totesi tutkimusten jälkeen että Australiassa TikTok-kiellolle ei löytynyt perusteita (siirryt toiseen palveluun). Palvelun kiinalainen tausta kannattaa Morrisonin mukaan kuitenkin pitää mielessä.

Intia on juuri kieltänyt sekä TikTokin ja kymmeniä muitakin kiinalaissovelluksia. Tuota päätöstä edelsi Kiinan ja Intian välinen rajakahakka, jossa kuoli lukuisia intialaissotilaita.

Noihin tapahtumiin TikTok oli syytön, joten kohtelua voidaan pitää poliittisena.

TikTok on monen arvion mukaan tyypillinen kiinalaissovellus (siirryt toiseen palveluun). Sen sijaan Tencentin omistamaan WeChatiin on liitetty vuosien mittaan hyvin paljon tarinoita kansalaisiin kohdistuvasta massavalvonnasta (siirryt toiseen palveluun) ja sensuurista Kiinan sisällä ja myös sen ulkopuolella (siirryt toiseen palveluun).

Toteutuuko TikTok-kauppa kummisedän elkein?

Liian aikaista sanoa. Diileistään tunnettu Donald Trump on antanut totutun ristiriitaisia lausuntoja, joiden johdosta neuvotteluja on mediatietojen mukaan vuoroin keskeytetty ja vuoroin käynnistetty uudelleen.

Yksi Trumpin hämmentävimmistä vaatimuksista on, että hän vaatii maansa hallinnolle tuntuvaa osuutta kauppahinnasta, koska viime kädessä hänen hallintonsa tekee kaupan mahdolliseksi.

Ajatus on absurdiudessaan kuin mafiaelokuvasta – Trump toisaalta pakottaa yrityskauppaan ja vaatii toisaalta palkkion siitä, että tällä tavoin “mahdollisti” sen.

On vaikea nähdä tämän palkkion toteutuvan. Tämän hetkisen tiedon mukaan neuvottelut ovat joka tapauksessa käynnissä.

Koko TikTok, vai pala siitä?

Alun pitäen Microsoft kertoi, että neuvotteluja käydään vain TikTokin toiminnoista Yhdysvalloissa Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Tässä suunnitelmassa suomalaiset käyttäjät olisivat jääneet kiinalaisessa omistuksessa olevaan TikTokiin.

TikTokin jako kahtia olisi kuitenkin hyvin ongelmallista, kun Microsoft joutuisi katkomaan yhteyksiä kiinalaiseen TikTokiin. New York Timesin mukaan yhtiöllä on työntekijöitä myös Yhdysvalloissa, mutta syvin osaaminen teknologiasta on joka tapauksessa Kiinassa (siirryt toiseen palveluun).

Mediatietojen mukaan Microsoft on sittemmin ryhtynyt tavoittelemaan koko TikTokin ostoa.

Sammuuko Tik-Tok myös Suomessa?

Jos kauppaa ei synny, ja Trumpin antama asetus astuu voimaan, TikTok sammuu Yhdysvalloissa. Se ei suoraan vaikuta suomalaisiin käyttäjiin, mutta sisällöissä suomalaisetkin saattavat huomata muutoksen.

Wikipedian mukaan TikTokin 50 seuratuimmasta käyttäjästä (siirryt toiseen palveluun)32 oli yhdysvaltalaisia. Heitä ei ainakaan enää voisi seurata.

Yhdysvaltalaisten lisäksi seuratuimpien joukossa oli 12 intialaista – ja kuten aiemmin totesimme, Intia on jo sulkenut TikTokin kansalaisiltaan.