Turun toriparkkiin pääsee ensimmäistä kertaa – suora lähetys Suomen vanhimman kaupungin ytimeen rakentuvasta pysäköintiluolasta kello 10 alkaen

Turun toriparkki on valmistumassa aikataulussa. Noin 70 prosenttia töistä on valmiina ja pysäköintiluola avataan näillä näkymin ennen vuodenvaihdetta.

Pysäköintiä on kahdessa kerroksessa ja työntekijöitä alueella on noin 50.

Turun toriparkkia on suunniteltu ja valmisteltu vuosia. Huolia rakentamisen vaikutuksista on kuultu pitkin matkaa. Työmaa on muuttanut katu- ja liikennejärjestelyjä sekä ydinkeskustan ilmettä isosti. Suomen vanhimman kaupungin ytimeen rakentuva parkkiluola on ollut kiistelty puheenaihe vuosia, ja tulee olemaan sitä taatusti vielä pitkään valmistumisensa jälkeenkin.

Maanalaista osaa esitellään lauantaina 8.8.2020 ennakkoon ilmoittautuneille noin 250 kansalaiselle.

Esittelyä voi seurata suorana Yle Areenassa lauantaina kello 10 alkaen. Tunnelmia välittää toimittaja Minna Rosvall.

Kierroksella esitellään muun muassa torin maanpäällisen osan suunnitelmia, energiajärjestelmää ja pysäköintitiloja.