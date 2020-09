Maukas muikku viihtyy yleensä kirkkaissa vesissä – poikkeuksiakin on kuten tummavetinen Vanaja

Hopeakylkinen muikku on Suomen sisävesien kaupallisesti tärkein kala.Suomessa maukasta muikkua tavataan lähes kaikissa Itämereen laskevissa suurissa järvissä myös Hämeessä. Muikkua saadaan hyvin saaliksi ainakin Savossa, missä ne päätyvät usein muikkukukoksi.

Maukas muikku viihtyy vaihtelevasti myös Kanta-Hämeen järvissä. Yleensä siikojen sukuun kuuluva lohikala viihtyy kirkkaissa vesissä kuten Kuohijärvessä, mutta jostain syystä muikkuja on myös tummavetisellä Vanajanselällä.

Muikkuja elää myös Hauhon reittiin kuuluvilla Kukkialla ja Iso-Roineella sekä Hauhon Pyhäjärvellä. Suurissa vesissä viihtyvää muikkua on myös joillakin pienemmillä järvillä kuten Hämeenlinnassa Alajärvellä.

Kuoriutuminen vaatii hyvät olosuhteet

Muikut ovat siitä metkoja kaloja, että jonain vuonna niitä saadaan paljon ja joskus taas saalis jää pieneksi. Tämä johtunee siitä, että muikku on herkkä kala.

– Muikkukannat tosiaan vaihtelee hyvin paljon. Se kuoriutuu jäiden lähdön jälkeen ja jos silloin kuoriutumisen jälkeen on pitkiä ja kovia tuulijaksoja, niin koko vuosiluokka saattaa tuhoutua, kertoo kalastusneuvoja Petri Mäkinen Hämeen kalatalouskeskuksesta.

– Toisaalta se on taas hyvä, että nopeakasvuisena kalana se muodostaa hyviäkin vuosiluokkia aika nopeasti, Mäkinen sanoo.

Muikku kutee tyypillisesti rantavyöhykkeessä tai sen lähellä, alle kymmenen metrin syvyydessä.

Vanajalla vähän, Kuohijärvessä paljon

Vanajanselän muikkukantaa tutkittiin noin kymmenen vuotta sitten. Silloin Helsingin yliopiston tutkija tuli siihen tulokseen, että muikkukanta on säilynyt Vanajanselällä, koska sieltä löytyy sille sopivia syvänteitä, kutupaikkoja ja ravintoa.

– Tällä hetkellä Vanajanselän muikkukanta on aika heikko ja sitä saadaan kuhan pyynnin sivusaaliina. Muikkua esiintyy aika suppealla alueella, mutta on taas vastaavasti aika iso kokoista, kertoo hämeenlinnalaisen kalastusseura Kuhaveljet ry:n puheenjohtaja Teppo Linninen.

Kalatalouskeskuksen Petri Mäkinen tuntee myös Vanajan muikut.

– No, siellä on semmoinen pieni kanta olemassa. Muikku saattaa välillä pikkuisen runsastua, mutta siellä on niin paljon sitä muuta kalaa, että muikulla on varmaan aika pieni lokero Vanajanselällä. Ei siitä mitään kunnolla pyydettävää kantaa tule, Mäkinen sanoo.

Yleensä siikojen sukuun kuuluva lohikala viihtyy kirkkaissa vesissä kuten Kuohijärvessä.. Kirkasvetisen Kuohijärven ekologinen tila on luokiteltu erinomaiseksi. Järvessä eläviä kalalajeja ovat muun muassa ahven, taimen, lahna, kuha ja ankerias.

– Myös Kuohijärven muikkukanta on erittäin hyvä ja siellä on jopa ammattimaista pyyntiä, kertoo kalastusneuvoja Petri Mäkinen Hämeen kalatalouskeskuksesta.

Vanajalta muikkua on tullut lähinnä koekalastusten yhteydessä. Teemu Linnisen mukaan takavuosina jotkut ovat pitäneet muikkuverkkoja kokeilumielessä.

– En kyllä itse lähtisi varta vasten hakemaan muikkuja Vanajalta niin kuin ruokapöytään asti. Keskityn Vanajalla kuhaan ja ahveniin, kertoo Linninen.