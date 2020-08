Ullan siilibaarissa käy päivittäinen kuhina — mutta miksi siili kiemurtelee mirrinminttupuskassa ja kuolaa itseään?

Ullan siilibaarissa on käynyt kanta-asiakkaita jo yli vuosikymmenen ajan. Siilin talviruokinta kannattaa aloittaa nyt, sillä siili kaipaa apua talvea varten.

Järvenpääläinen Ulla Taavitsainen on iloinnut siilivieraista joka kesä yli 10 vuoden ajan. Määrä on vaihdellut, mutta parhaimmillaan siilejä on ollut samalla pihalla toistakymmentä.

Elokuun alussa Taavitsainen kuvasi pihamaallaan videon, jossa siili möyrii mirrinminttupensaassa. Mirrinminttu on pensasmainen, tuoksuvalehtinen perenna.

Siili näyttää hierovan itseään puskaan, jonka lisäksi se mutustaa lehtiä ja sen jälkeen nuolee piikkejään pitkällä kielellään.

— Laitan joka ilta ruokaa, ja siilejä alkaa tulla puskista. Olen ennenkin saanut kuvattua, kun siili tekee noin, ja se on aika jännän näköistä meininkiä. Siilit ovat niin keskittyneitä, että eivät häiriinny, vaikka menisi ihan lähelle. Siilien möyrintä kestää usein viidestä kymmeneen minuuttia, Taavitsainen kuvailee.

Mutta miksi siili kiemurtelee mirrinminttupuskassa?

— Siilit kuolaavat ja levittävät kuolavaahtoa piikkeihinsä. Ne saattavat usein syödä jotain kummallista, että ne saavat kuolan erittymään. Sitä ei oikein tiedetä, mistä on kyse, mutta paras arvaus on, että jostain tuholaistorjunnasta, esimerkiksi kirpuista, Ylen Luontoillan asiantuntija, eläintieteen tohtori Heidi Kinnunen kertoo.

Ulla Taavitsainen

Kuolan levittäminen on siilille ihan tyypillistä käytöstä, eikä esimerkiksi kerro siitä, että siilillä olisi jokin hätä.

Mirrinminttu on sukua aito kissanmintulle, jonka tuoksun tiedetään saavan erityisesti kissat villeiksi. Kinnunen ei usko, että siilin kohdalla tietoisesta lajivalinnasta.

— Tiedetään, että siilit käyttävät muitakin kasveja, eli mirrinminttu ei ole ainoa. Ilmiö tunnetaan huonosti, mutta kyllä siihen jokin syy on, koska luonnossa mikään ei tapahdu huvin vuoksi.

Kinnusen mukaan pienten eläinten kohdalla monet asiat jäävät tutkimatta, koska niillä ei ole minkään sortin merkitystä.

— Se on siiliin liittyvä arvoitus, johon ei ole selvää, tunnettu ratkaisua, Kinnunen kertoo.

Sympaattisia siilihavaintoja

Heidi Kinnusen mukaan siilikesä on säiden puolesta ollut hyvä, mutta siilikannan vähentymisestä puhutaan paljon.

— Englannissa on meneillään kiihkeä keskustelu siitä, pitäisikö siili lisätä uhanalaisten lajien listalle. Suomessa siilien määrää ei ole ikinä laskettu. Se ei ole riista- eikä haittaeläin, minkä vuoksi laskentoihin ei voida valjastaa kalliita toimenpiteitä, Kinnunen kertoo.

Siilien tarkkaa määrää Suomessa ei siis tunneta, mutta kirjaa yritetään pitää esimerkiksi Suomen luonnon verkkosivuilla. Missä siilit -osiossa (siirryt toiseen palveluun) voi ilmoittaa omat siilihavaintonsa kuvien ja kommenttien kanssa.

Havainnot näkyvät kartalla ja kattavat koko Suomen eteläosan. Pohjoisin siilihavainto kartalla on merkitty Ylitornion kohdalle.

Siilin vierailu omalla pihalla on monille iloinen asia. Yle/ Risto Salovaara

Vaikka siilit eivät tutkimuskohteeksi ole kelvanneetkaan, sivuston siilihavainnot kertovat, että ne ovat monelle mieluista seuraa.

— Siili havaittiin tuolloin ensimmäisen kerran pihassa, alkukesästä kyllä jo jätettiin kissanruokaa tarjolle. Alkuillasta siili vain ilmaantui pihaan, mistä lapset olivat hillittömän iloisia, kerrotaan päivityksessä Imatralta.

— Usein ne mennä tuhistivat joko aidanviertä pensaiden takana tai pensaiden edessä olevalla nurmella. Voi olla, että siilihavainnot ovat vähentyneet myös siksi, että vanha koiramme käy nyt aikaisemmin yöunille, eikä pihalla tule käytyä enää niin usein iltahämärällä. Iloinen yllätys se kuitenkin on, kun niihin törmää, havainnoidaan Kotkasta.

Syksy tulee, auta siiliä

Siili on luonnonvarainen eläin, eikä sitä pidä opettaa liian hyville tavoille ruokinnan suhteen. Siilit kuitenkin kaipaavat lisäravintoa erityisesti keväällä ja syksyllä, jolloin ihmisen apu on tarpeen. (siirryt toiseen palveluun)

Kun siili herää talven jälkeen horroksesta, se on heikossa kunnossa. Siili voi menettää horrostamisen aikana jopa puolet painostaan.

Jotta siili selviää talven yli, pitää sillä olla myös riittävästi rasvaa. Kuumilla ilmoilla tarjolla on syytä pitää myös vettä. Siilin vihollisia ovat erilaiset taudit ja loiset, minkä vuoksi siilien ruokinnassa pitää muistaa hyvä hygienia.

— Rohkaisen ihmisiä ruokintaan, mutta siististi. Nyt kun ihmiset ovat tottuneet pesemään käsiä, niin hyvä myös muistaa pestä siilien ruokakippoja, Heidi Kinnunen sanoo.

Siili ei talvella syö moneen kuukauteen, joten se voi kaivata ruokintaa syksyllä. Hygieniasta on pidettävä hyvää huolta. Arimo Eklund

Siilit tuovat sisältöä elämään

Ulla Taavitsainen aloitti siilien ruokinnan muutettuaan nykyiseen taloonsa vuonna 2009. Sen jälkeen siilien tohinoiden seuraamisesta on tullut rakas harrastus. Vuosien varrella on tullut todistettua useasti esimerkiksi siilien kosiomenoja. Yhtenä vuonna pihassa vieraili myös mäyrä, minkä jälkeen pihasta löytyi yksi kuollut siili.

— Se oli hyvä siilivuosi, ja oltiin elokuun puolessa välissä. Sinä kesänä ei pihassa sen jälkeen näkynyt yhtään siiliä. En tiedä jättikö mäyrä jonkun hajun vai millainen viidakkorumpu siileillä oli, Taavitsainen pohtii.

Riikka

Siilille voi antaa märkää kissanruokaa tai hyvin liotettua kuivamuonaa. Kuivana kissanraksuja ei saa siilille antaa, sillä ne turpoavat siilin vatsassa.

Luonnossa siili syö etanoita ja matoja. Siilit ovat täsmällisiä yöeläimiä ja niitä kannattaa ruokkia aina samaan aikaan.

Taavitsaisen siilibaarissa käy tosin toisinaan myös aikaisempia asiakkaita. Jos pihassa pulistaan, siilit saattavat tulla esiin jo ennen ruokatarjoilun alkamista.

— Minä liotan kissan kuivanappuloita pari tuntia. Joskus tarjoilen myös kissan märkäruokaa, jos nappulat eivät ole ehtineet turpoamaan ja tulee jo asiakkaita. Täytyyhän sitä jotain antaa, Taavitsainen nauraa.