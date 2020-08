Vaasan keskustassa palaneen talon asukkaille on löytynyt väliaikaiset kodit

Kaikille torstaina Vaasan keskustassa palaneen luhtitalon asukkaille on löytynyt tilapäinen majoitus. Ajurinkadulla sijaitseva talo on tällä hetkellä asuinkelvottomassa kunnossa. Kaikki sen asukkaat on jouduttu evakuoimaan. Heitä on noin 15.

– Olemme löytäneet heille vapaana olevia asuntoja, niitä löytyi myös asukkaiden nykyiseltä vuokranantajalta. Sosiaalipäivystyksellä on myös kriisiasunto, joka on käytettävissä ja osa ihmisistä on majoittunut ystävien tai sukulaisten luo, kertoo sosiaalityöntekijä Minna Burman.

Asukkaat ovat päässeet käymään kodeissaan tulipalon jälkeen. He ovat voineet hakea talosta välttämättömiä tavaroita ja esimerkiksi lääkkeitään.

Apua katastrofirahastosta

Kaupungin sosiaalipäivystys on auttanut asukkaita yhteistyössä ikäkeskuksen, aikuissosiaalityön ja Suomen Punaisen Ristin kanssa.

SPR on antanut asukkaille taloudellista tukea katastrofirahaston kautta muun muassa vaatteisiin ja väliaikaisten asuntojen kalustamiseen.

Asukkaille on järjestetty myös kriisi- ja keskusteluapua tarpeen mukaan. Kaupungin sosiaalipäivystys järjesti tapaamisen asukkaiden kanssa perjantaina.

– He halusivat puhua paljon eilisestä, sitä he tekivät enimmäkseen keskenään. Kaikki reagoi kriiseihin eri tavalla, mutta on ollut ihana huomata, kuinka tärkeää naapureiden on ollut saada puhua keskenään ja kohdata toisensa, Burman sanoo.

