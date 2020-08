Koulut alkavat ensi viikolla – viimeistä kesäloman viikonloppua vietettiin Järvenpäässä festareilla ja Töölönlahdella suppaillen

Kesä alkaa lähestyä loppuhuipennustaan. Koulut käynnistyvät ensi viikolla, mikä on varma merkki arjen palaamisesta kuvioihin. Arjen kiireitten palatessa elämään myös epäilyttävä koronatilanne tuo oman osansa epävarmuutta peliin.

Järvenpäässä, Helsingin Linnainmaalla ja Töölönlahdella saatiin kuitenkin vielä kerran ilo irti kesäpäivistä menevän sään siunatessa huvittelijoita.

Maija Vilkkumaa esiintyi turvavälein seisoskelleelle yleisölle. Esa Koivuranta / Yle

Järvenpää soi -tapahtuma järjestettiin tänä vuonna toista kertaa Järvenpään rantapuistossa. Festivaalien ystävät ovat tänä kesänä olleet varmasti hätää kärsimässä, kun kaikki perinteiset isot tapahtumat ovat loistaneet poissaolollaan.

Järvenpäässä päästiin kuitenkin maistelemaan festivaalitunnelmaa turvavälien ja käsidesinfiointiaineitten säestyksellä.

Rasmus Hurmerinta ja Pasi Ahola olivat tulleet Järvenpäähän Porista ja Turusta. Artisteista eniten kiinnosteli Maija Vilkkumaa ja Vesala. Esa Koivuranta / Yle

– Silleen vähän arveluttavilla fiiliksellä liikenteessä. Halusin tulla pitämään hauskaa, mutta tietysti tämä tilanne on aina vähän takaraivossa. Ei se nyt varmaan haittaa silti, turkulainen Pasi Ahola kertoo tuntemuksia.

Tuusulalainen Heli Kärkkäinen ja vantaalainen Suvi Avonius viettivät kesän ainoita festareita.

Heli Kärkkäinen kertoo että oli miettinyt kannattaako tapahtumaan lähteä ollenkaan, mutta ulkoilma ja turvavälien ylläpitäminen antoivat mielenrauhan. Esa Koivuranta / Yle

– Vähän epävarma olo töihin palaamisen kannalta, että miten siellä järjestellään asiat tähän koronaan liittyen, Avonius kertoi.

– Festari on järjestetty aika hyvin, oma pöytäkunta ja tällä tavalla. Junassa vähä ahdisti tänne tullessa kun se oli todella täynnä, Avonius arvosteli festivaalin järjestelyä.

Hiljaisen lokoisa perjantai Helsingissä

Perjantaipäivä on Helsingin kaduilla hellepäiväksi hiljainen. Hietaniemi ammottaa tyhjyyttään eikä Linnanmäelläkään ole jonoja.

Kesäloma on lopuillaan, mutta se ei tunnu toiselle luokalle Taivallahden kouluun meneviä ystävyksiä Sara Amelia Koivua, Aava Rasia ja Elli Moisiota haittaavaan. He ovat viettäneet viimeisen kesälomaviikon Helsingin kaupungin leirillä ja viikonlopuksi on tulossa kavereita yökylään.

Elli Moision, Aava Rasin ja Sara Koivun kesäloma on tulossa loppuunsa. Matti Myller / Yle

Koronatartuntojen kasvava määrä arveluttaa kuitenkin ystävyksiä.

– Kyllä se vaikuttaa paljon. Se on tylsää, että pitää käyttää varmaan maskeja, Elli Moisio pohtii.

– Ei voi oikein mennä kaikkialle eikä voi mennä minnekään maahan, Sara Amelia Koivu pohtii.

– No ollaanhan me nytkin maassa, Moisio tokaisee.

– Ei, kun johonkin Espanjaan tai sellaiseen. Eikä saa käyttää julkisia, Koivu lisää.

– Eikö? Moisio sanoo.

– No ei kannata, Koivu toteaa.

Rasin mielestä etäopetusta olisi kannattanut jatkaa vielä.

– Se on kyllä kivempaa olla ihan koulussa, Rasi sanoo.

Piritta Korhonen ja tytär Essi Korhonen olivat tulleet Kainuusta Helsingin-lomalle. Linnanmäki ja Korkeasaari kuuluivat reissun kohteisiin. Matti Myller / Yle

Linnanmäelle ja Korkeasaareen Kainuusta tullutta Piritta Korhosta oli mietityttänyt viime sunnuntaina huvipuistoissa ilmenneet koronatartunnat, mutta lopulta perhe oli silti päättänyt tulla Helsinkiin. Linnanmäellä ei näy kenelläkään kasvomaskeja, mutta jonoissa on väljää.

– Jos osaa vaan varoa ja laittaa käsidesiä ja muuta, Korhonen sanoo.

Korhonen oli yllättynyt siitä, kuinka vähän porukkaa Linnanmäellä oli.

– Kun en laitteissa käy, olen kiinnittänyt huomiota siihen, että käsidesin käyttö on aika minimaalista. Aika moni kävelee laitteisiin käyttämättä käsidesiä, se olisi ehkä ihan suotavaa.

Luka Holopainen ja isä Marko Holopainen olivat tulleet Rovaniemeltä pääkaupunkikierrokselle. Matti Myller / Yle

Luka ja Marko Holopainen olivat tulleet kesäviikonlopuksi Helsinkiin Rovaniemeltä saakka. Huomenna tarkoituksena on matkustella ympäri Helsinkiä metrolla, ratikalla ja lautalla. Alun perin heidän oli määrä yöpyä sukulaisten luona, mutta koronatartuntojen kasvun vuoksi sukulaisten luona majoittuminen vaihtui leirintäalueeseen ja hotelliin.

Marko Holopainen on ollut keväästä saakka lomautettuna. Hän työskentelee Rovaniemellä hotelli Pohjanhovissa, joka on ollut kiinni keväästä lähtien.

– Toivotaan, että kansainväliset rajat aukeaisivat ja turisteja tulisi lisää Lappiin ja päästäisiin takaisin töihin, Holopainen sanoo.

Kesätyöntekijät suuntaavat kohti vihreämpiä laitumia, sveitsiläiset takaisin kotiin

Annika Ylikoski on ollut kesätöissä Töölönlahden Hakuna Matata -suppilautavuokraamossa. Viimeinen työpäivä lipuu kohti päätöstä.

Annika Ylikoski vuokrasi kesätöikseen suppilautoja Töölönlahdelle. Matti Myller / Yle

– Menen lukioon nyt kun koulut alkavat. Tänä vikana kesäviikonloppuna aion käydä Porvoossa ja hengata tässä vuokraamolla, viettää kavereiden kanssa aikaa, Ylikoski kertoo.

Ylikoski kertoo koronatilanteen muutoksien muuttaneen suunnitelmia..

– Ajattelin lähteä Viroon mutta en kyllä nyt ehkä uskalla laivalle lähteä.

Ylikosken mielestä hänen veden ääressä sijaitseva kioskimainen työpaikkansa on ollut mukava koronatilanteen huomioon ottaen. Sijainti ulkoilmassa tekee olosta rennomman.

Vaikka turismi ei tällä hetkellä todellakaan ole entisissä mitoissaan, ulkomaalaisiinkiin törmää. Hietalahden rannalla rentoutuvat sveitsiläiset Leo Bolle ja hänen poikansa Pierre Bolle. Isä ja poika ovat olleet kolme viikkoa Suomessa.

Kalastamassa, mitäs muutakaan.

Sveitisiläiset Pierre ja Leo Bolle tykkäävät Suomesta koska täällä ei ole paljoa ihmisiä, Leo kertoo. Matti Myller / Yle

– Tulimme Suomeen kesälomalle koska täällä ei ole paljoa ihmisiä, ja Suomi on pärjännyt hyvin koronan kanssa. Olimme Ruotsissa parina kesänä, mutta Suomi on mielestämme parempi, kertoo isä Leo.

– Pääasiassa kalastamme täällä ollessamme. Olemme napanneet isoja haukia.

Hietalahden uimaranta oli erikoisen tyhjä perjantai-iltapäivällä. Matti Myller / Yle

Bollet olivat käyneet matkallaan muun muassa Yyterissä, nyt viimeiset kolme päivää tutkitaan Helsinkiä.

Leo Bolle kertoo, että Sveitsiin palaaminen harmittaa. Hänen mielestään ihmiset ovat siellä liian negatiivisia ja jyrkkiä koronatilanteen suhteen.

– Kaikilla on maskit ja kaikki valittavat turvaväleistä. Turvavälit ovat Suomessa kunnossa, Bolle sanoo.